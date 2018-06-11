Глава Нацбанка Смолий назвал условия для укрепления гривны

Для укрепления гривны на валютном рынке и увеличения платежного баланса Украины в среднесрочной перспективе нужно реальное увеличение внутреннего производства, а также экспорта товаров и услуг.

Как заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий, улучшение состояния экономики скажется, в свою очередь, и на курсе гривны.

Читайте также: Смолий назвал дату, когда Украина может получить новый транш МВФ

"Улучшать состояние платежного баланса необходимо не манипуляциями с цифрами с помощью курса гривны, а реальным увеличением внутреннего производства и экспорта", – подчеркнул он.

Глава Нацбанка добавил, что для преобразований в экономике важны структурные реформы, в том числе для привлечения долгосрочного капитала в Украину. Одной из ключевых реформ в этом направлении является судебная реформа.

Чиновник отметил, что только структурные реформы позволят по-настоящему повысить качество жизни украинцев.

Повышение социальных стандартов – это, конечно, хорошо, но жить на самом деле успешно и благополучно можно только за счет реальных доходов, которые создает экономика,

– пояснил Смелый.

В то же время, глава НБУ заявил, что при высокой инфляции монетарная политика регулятора будет оставаться жесткой, хотя это и мешает оживлению экономического роста.

"Если мы хотим, чтобы кто-то купил оборудование, создал производство, реализовал инфраструктурный проект, то должны взять под контроль инфляцию, иначе ни один долгосрочный, стратегический инвестор сюда не придет", – добавил Смолий.