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Глава Нацбанка Смолий назвал условия для укрепления гривны

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Смолий объяснил, что нужно для укрепления гривны
Смолий объяснил, что нужно для укрепления гривны / Фото из открытых источников

Для укрепления гривны на валютном рынке и увеличения платежного баланса Украины в среднесрочной перспективе нужно реальное увеличение внутреннего производства, а также экспорта товаров и услуг.

Как заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий, улучшение состояния экономики скажется, в свою очередь, и на курсе гривны.

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"Улучшать состояние платежного баланса необходимо не манипуляциями с цифрами с помощью курса гривны, а реальным увеличением внутреннего производства и экспорта", – подчеркнул он.

Глава Нацбанка добавил, что для преобразований в экономике важны структурные реформы, в том числе для привлечения долгосрочного капитала в Украину. Одной из ключевых реформ в этом направлении является судебная реформа.

Чиновник отметил, что только структурные реформы позволят по-настоящему повысить качество жизни украинцев.

Повышение социальных стандартов – это, конечно, хорошо, но жить на самом деле успешно и благополучно можно только за счет реальных доходов, которые создает экономика,
– пояснил Смелый.

В то же время, глава НБУ заявил, что при высокой инфляции монетарная политика регулятора будет оставаться жесткой, хотя это и мешает оживлению экономического роста.

"Если мы хотим, чтобы кто-то купил оборудование, создал производство, реализовал инфраструктурный проект, то должны взять под контроль инфляцию, иначе ни один долгосрочный, стратегический инвестор сюда не придет", – добавил Смолий.

Теги: Новости Украины НБУ Гривна Яков Смолий
Источник: 24 Канал
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