Глава "Нафтогаза" рассказал о деталях газовых переговоров с Путиным

Во время встречи в нормандском формате обсуждались несколько вариантов газового транзитного контракта. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что все вопросы обсуждались непосредственно с президентом РФ Владимиром Путиным.

Витренко отметил, что Украина придерживается определенной позиции по транзиту – контракт должен быть основан на европейских правилах. Об этом он написал на своей фейсбук-странице.

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По его словам, в рамках нового арбитражного процесса в Стокгольме будет рассматриваться спор между "Нафтогазом" и "Газпромом" о компенсации "Нафтогазу" за невыполнение "Газпромом" своих контрактных обязательств в 2018-2019 годах. То есть за период, который не охватывал предыдущий арбитраж.

Витренко отметил, что этот арбитраж никак не мешает "Газпрому" заключить новый контракт на транзит с отделенным от "Нафтогаза" оператором газотранспортной системы Украины, то есть с отдельной компанией.

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В то же время, по его словам, "Нафтогаз" готов обсуждать и другие варианты:

речь идет о переносе точек передачи газа на границу Украина-Россия, чтобы европейские компании, а не "Газпром", заключали контракты на транзит;

возможны контракты "своп", когда "Нафтогаз" будет принимать газ на восточной границе, а отдавать на западной. При этом, отдельные операторы в Украине и Европе будут отвечать за физическую транспортировку газа.

В таком случае, считает Витренко, эти контракты "своп" должны обеспечивать "Нафтогазу" доход, адекватный компенсации за отзыв исков в Стокгольмском арбитраже на сумму более 12 миллиардов долларов.

Что решили относительно газа на нормандском саммите

Вопрос газа обсуждали только во время украинско-российской двусторонней встречи между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным в рамках нормандского саммита.

По словам Зеленского, существует большая вероятность того, что Украина и Россия в ближайшее время подпишут новое соглашение о транзите газа в Европу через украинскую территорию. Речь идет о контракте на транзит газа не на один год, а на определенное количество лет. Сначала российская сторона настаивала на 1 году, а украинская – на 10 годах. По мнению Зеленского, "мы что-то найдем посередине".

Теперь на уровне советников стороны планируют обсуждать детали договора – возможность, формат, объем и цену транзита газа.

Итоги нормандской встречи в видео:

Что надо знать о переговорах по транзиту газа