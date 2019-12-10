18:13
10 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      22:09, 9 декабря
      Вєсті.UA
      21:01, 9 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Глава "Нафтогаза" рассказал о деталях газовых переговоров с Путиным

      16 Читати новину українською
      Юрий Витренко / Facebook Виталий Щербенко

      Во время встречи в нормандском формате обсуждались несколько вариантов газового транзитного контракта. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что все вопросы обсуждались непосредственно с президентом РФ Владимиром Путиным.

      Витренко отметил, что Украина придерживается определенной позиции по транзиту – контракт должен быть основан на европейских правилах. Об этом он написал на своей фейсбук-странице.

      Актуально: Гончарук допускает новую "газовую войну" Украины с Россией

      По его словам, в рамках нового арбитражного процесса в Стокгольме будет рассматриваться спор между "Нафтогазом" и "Газпромом" о компенсации "Нафтогазу" за невыполнение "Газпромом" своих контрактных обязательств в 2018-2019 годах. То есть за период, который не охватывал предыдущий арбитраж.

      Витренко отметил, что этот арбитраж никак не мешает "Газпрому" заключить новый контракт на транзит с отделенным от "Нафтогаза" оператором газотранспортной системы Украины, то есть с отдельной компанией.

      Узнайте больше: Путин пошутил в сторону Зеленского, Макрона и Меркель: А у нас в квартире газ, а у вас?

      В то же время, по его словам, "Нафтогаз" готов обсуждать и другие варианты:

      • речь идет о переносе точек передачи газа на границу Украина-Россия, чтобы европейские компании, а не "Газпром", заключали контракты на транзит;
      • возможны контракты "своп", когда "Нафтогаз" будет принимать газ на восточной границе, а отдавать на западной. При этом, отдельные операторы в Украине и Европе будут отвечать за физическую транспортировку газа.

      В таком случае, считает Витренко, эти контракты "своп" должны обеспечивать "Нафтогазу" доход, адекватный компенсации за отзыв исков в Стокгольмском арбитраже на сумму более 12 миллиардов долларов.

      Что решили относительно газа на нормандском саммите

      Вопрос газа обсуждали только во время украинско-российской двусторонней встречи между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным в рамках нормандского саммита.

      По словам Зеленского, существует большая вероятность того, что Украина и Россия в ближайшее время подпишут новое соглашение о транзите газа в Европу через украинскую территорию. Речь идет о контракте на транзит газа не на один год, а на определенное количество лет. Сначала российская сторона настаивала на 1 году, а украинская – на 10 годах. По мнению Зеленского, "мы что-то найдем посередине".

      Теперь на уровне советников стороны планируют обсуждать детали договора – возможность, формат, объем и цену транзита газа.

      Итоги нормандской встречи в видео:

      Что надо знать о переговорах по транзиту газа

      • Контракт о транзите газа в Европу между Украиной и Россией завершается 31 декабря 2019 года.
      • Украина хочет заключить новый контракт на 10 лет, а в России предлагают только на 1 год. При этом и РФ требуют, чтобы Украина и Россия отказались от взаимных претензий в международном арбитраже и прекратили все судебные разбирательства.
      • В "Нафтогазе" же заявляют, что Украина не собирается забыть 22 миллиарда долларов, которые должна Россия.
      • "Газпром" отказался поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах.
      • В "Нафтогазе" видят возможность для того, чтобы "Газпром" отдал Украине 3 миллиарда долга за Стокгольмский арбитраж прямыми поставками газа.
      • Владимир Путин заявляет, что Россия готова поставлять газ в Европу только на своих условиях. одновременно в "Газпроме" жалуются на "очень высокие" тарифы.
      День Андрея Первозванного: традиции и приметы праздника
      сегодня
      14863
      Автор: Северин Трач
      Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости политики Газовый контракт Газпром Газовый конфликт Нафтогаз Газ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 18:10 За кадром нормандского саммита: о спорных вопросах и будущем Донбасса
      Інна Жолобович 6
      сегодня , 17:15 Нобелевская премия как извинение за динамит: кому и за что достаются миллионы долларов
      Олесь Друкач 485
      сегодня , 16:09 Формула Штайнмайера: от капитуляции до победы
      Ірина Поліщук 97168
      сегодня , 15:03 Нормандская встреча в Париже: реакция известных украинцев и политиков
      Ірина Кошанська 1281
      сегодня , 15:00 Маркер комунізму: що не так з Кримінальним кодексом України
      Реанімаційний пакет реформ 255
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук