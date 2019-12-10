Голова "Нафтогазу" розповів про деталі газових переговорів з Путіним

Під час зустрічі у нормандському форматі обговорювалися декілька варіантів газового транзитного контракту. Глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що усі питання обговорювалися безпосередньо із президентом РФ Володимиром Путіним.

Вітренко зазначив, що Україна дотримується певної позиції щодо транзиту – контракт має бути заснований на європейських правилах. Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.

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За його словами, в рамках нового арбітражного процесу у Стокгольмі розглядатиметься суперечка між "Нафтогазом" і "Газпромом" щодо компенсації "Нафтогазу" невиконання "Газпромом" своїх контрактних зобов'язань у 2018-2019 роках. Тобто за період, який не охоплював попередній арбітраж.

Вітренко зазначив, що цей арбітраж ніяк не заважає "Газпрому" укласти новий контракт на транзит із відокремленим від "Нафтогазу" оператором газотранспортної системи України, тобто з окремою компанією.

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У той же час, за його словами, "Нафтогаз" готовий обговорювати й інші варіанти:

мовиться про перенесення точок передачі газу на кордон Україна-Росія, щоб європейські компанії, а не "Газпром", укладали контракти на транзит;

можливі контракти "своп", коли "Нафтогаз" прийматиме газ на східному кордоні, а віддаватиме на західному. При цьому, відокремлені оператори в Україні та Європі відповідатимуть за фізичне транспортування газу.

У такому випадку, вважає Вітренко, ці контракти "своп" мають забезпечувати "Нафтогазу" дохід, адекватний компенсації за відкликання позовів у Стокгольмському арбітражі на суму понад 12 мільярдів доларів.

Що вирішили щодо газу на нормандському саміті

Питання газу обговорювали лише під час українсько-російської двосторонньої зустрічі між президентами Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним у межах нормандського саміту.

За словами Зеленського, існує велика ймовірність того, що Україна та Росія найближчим часом підпишуть нову угоду про транзиту газу до Європи через українську територію. Йдеться про контракт на транзит газу не на один рік, а про певну кількість років. Спершу російська сторона наполягала на 1 році, а українська – на 10 роках. На думку Зеленського, "ми щось знайдемо посередині".

Тепер на рівні радників сторони планують обговорювати деталі договору – можливість, формат, об’єм та ціну щодо транзиту газу.

Підсумки нормандської зустрічі у відео:

Що треба знати про переговори щодо транзиту газу