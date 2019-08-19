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      Глава польского Сената Карчевский на Волыни почтил погибшего на Донбассе бойца

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      Польский сенатор Станислав Карчевский: война в Украине должна как можно быстрее закончиться
      Польский сенатор Станислав Карчевский: война в Украине должна как можно быстрее закончиться / dorzeczy.pl

      Члены Сената Республики Польша посетили Костюхновку, что на Волыни. Там председатель верхней палаты польского парламента Станислав Карчевский принял участие в чествовании памяти украинского солдата, который погиб на Донбассе, Александра Колбуна.

      Политик подчеркнул, что мир должен помнить, что на Востоке Украины продолжается война, которая должна поскорее закончиться, сообщает "Польское радио".

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      Мое присутствие было для того, чтобы отдать дань уважения этому солдату, выразить соболезнования семье. А также, чтобы показать Европе и миру, что здесь гибнут молодые люди, что здесь идет война и что эта война должна быть закончена как можно скорее,
      – заявил Карчевский.

      Польская делегация также посетила польских харцеров, что восстанавливают могилы легионеров, которые в 1916 году под командованием Юзефа Пилсудского приняли участие битве с царской армией.

      Что известно о гибели украинского воина Александра Колбуна?
      20-летний Александр Колбун погиб в Луганской области 14 августа. Парень был родом из села Вовчицк Маневицкого района Волынской области и служил в одном из подразделений Вооруженных Сил Украины.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Вооруженные силы Украины Война на Донбассе Новости Польши
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