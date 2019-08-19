Очільник польського Сенату Карчевський на Волині вшанував загиблого на Донбасі бійця
Члени Сенату Республіки Польща здійснили візит до Костюхнівки, що на Волині. Там голова верхньої палати польського парламенту Станіслав Карчевський взяв участь у вшануванні пам'яті українського солдата, який загинув на Донбасі, Олександра Колбуна.
Політик наголосив, що світ повинен пам'ятати, що на Сході України триває війна, яка повинна якнайшвидше закінчитися, повідомляє "Польське радіо".
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Моя присутність була для того, щоб віддати шану цьому солдатові, висловити співчуття сім'ї. Але також, щоб показати Європі та світові, що тут гинуть молоді люди, що тут триває війна і що ця війна повинна бути якомога швидше закінчена,
– заявив Карчевський.
Польська делегація також відвідала польських гарцерів, що відновлюють могили легіонерів, які у 1916 році під командуванням Юзефа Пілсудського взяли участь битві з царською армією.
Що відомо про загибель українського воїна Олександра Колбуна?20-річний Олександр Колбун загинув у Луганській області 14 серпня. Хлопець був родом з села Вівчицьк Маневицького району Волинської області та служив в одному з підрозділів Збройних Сил України.