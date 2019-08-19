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      Очільник польського Сенату Карчевський на Волині вшанував загиблого на Донбасі бійця

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      Польський сенатор Станіслав Карчевський: війна в Україні має якнайшвидше закінчитися
      Польський сенатор Станіслав Карчевський: війна в Україні має якнайшвидше закінчитися / dorzeczy.pl

      Члени Сенату Республіки Польща здійснили візит до Костюхнівки, що на Волині. Там голова верхньої палати польського парламенту Станіслав Карчевський взяв участь у вшануванні пам'яті українського солдата, який загинув на Донбасі, Олександра Колбуна.

      Політик наголосив, що світ повинен пам'ятати, що на Сході України триває війна, яка повинна якнайшвидше закінчитися, повідомляє "Польське радіо".

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      Моя присутність була для того, щоб віддати шану цьому солдатові, висловити співчуття сім'ї. Але також, щоб показати Європі та світові, що тут гинуть молоді люди, що тут триває війна і що ця війна повинна бути якомога швидше закінчена,
      – заявив Карчевський.

      Польська делегація також відвідала польських гарцерів, що відновлюють могили легіонерів, які у 1916 році під командуванням Юзефа Пілсудського взяли участь битві з царською армією.

      Що відомо про загибель українського воїна Олександра Колбуна?20-річний Олександр Колбун загинув у Луганській області 14 серпня. Хлопець був родом з села Вівчицьк Маневицького району Волинської області та служив в одному з підрозділів Збройних Сил України.

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Збройні сили України Новини Польщі
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