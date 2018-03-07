Главарь "ДНР" назвал "агентами СБУ" людей, которые вернулись после обмена заложниками

В среду, 7 марта, главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что 15 человек из тех, кого украинская сторона передала в рамках обмена заложниками, якобы оказались "агентами СБУ".

Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

"К сожалению, не все бывшие военнопленные прошли проверку. 15 человек, которых мы поменяли, являются агентами СБУ. По ним придется отдельно решать вопросы", – сказал Захарченко.

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Отметим, что он не уточнил информации о дальнейшей судьбе этих людей.

Напомним, 27 декабря 2017 года состоялся обмен пленными между Украиной и террористами. Среди 74 заявленных украинцев 16 находились в плену боевиков "ЛНР", еще 58 в плену террористов "ДНР".