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Ватажок "ДНР" назвав "агентами СБУ" людей, які повернулися після обміну заручниками

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Захарченко звинуватив у роботі на СБУ людей, яких Україна повернула в межаї обміну полоненими
Захарченко звинуватив у роботі на СБУ людей, яких Україна повернула в межаї обміну полоненими / Фото з вільних мереж

В середу, 7 березня, ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що 15 осіб із тих, кого українська сторона передала в межах обміну заручниками, нібито виявилися "агентами СБУ".

Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ.

"На жаль, ще не всі колишні військовополонені пройшли перевірки. 15 осіб, яких ми поміняли, є агентами СБУ. Щодо них доведеться окремо вирішувати питання", – сказав Захарченко.

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Зазначимо, що він не уточнив інформації про подальшу долю цих людей.

Нагадаємо, 27 грудня 2017 року відбувся обмін полоненими між Україною та терористами. Серед 74 звільнених українців 16 перебували в полоні бойовиків "ЛНР", ще 58 – у полоні терористів "ДНР".

Теги: Новини України СБУ Війна на Донбасі Новини Донецька заручники Обмін полоненими
Джерело: 24 Канал
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