Главаря группировки "Восток" осудили в Украине на 10 лет

Одного из главарей террористической группировки "Восток" заочно приговорили к 10 годам лишения свободы. Соответствующее решение по материалам контрразведки СБУ принял Шевченковский райсуд города Черновцы.

По данным следствия, уроженец города Макеевки в 2014 году присоединился к боевикам из группировки "Восток". 28-летний молодой человек имел позывной "Миха".

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Боевик был заместителем начальника штаба полка

Боевик быстро "продвинулся" – от командира взвода до заместителя командира роты мотострелкового батальона, а затем – первого заместителя начальника штаба полка.

"Миха" принимал участие в боевых действиях против украинских военных. Речь идет о противостоянии возле Донецкого аэропорта, Ясиновки, Красного Партизана, Пантелеймоновки.

"Миху" "награждали" оккупанты

По показаниям свидетелей, боевик непосредственно отдавал приказы о проведении боевых действий в Авдеевке, Песках, Саур-Могиле. За такие преступления против Украины мужчина получал "награды" от оккупантов.

"Миха" активно сотрудничает с российской разведкой и часто ездит в Россию.

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Боевика объявили в розыск

Суд признал мужчину виновным в участии в террористической организации и приговорил его к 10 годам лишения свободы. Пока "Миха" скрывается от украинского правосудия на территории оккупированной Донетчины. Его объявили в розыск.