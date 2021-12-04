Главарям боевиков на Донбассе вручили партийные билеты "Единой России"
Источник:"Единая Россия"
Лидеры администраций так называемых республик Донбасса получили партийные билеты от "Единой России". Документы о принадлежности к прокремлевской политсиле вручили Леониду Пасечнику и Денису Пушилину.
Выдал партбилеты руководителям администраций боевиков на оккупированных территориях Луганщины и Донетчины председатель Партии "Единая Россия", бывший президент и премьер государства-агрессора Дмитрий Медведев.
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Боевикам дали российские партбилеты
Вручение документа о принадлежности к "Единой России" состоялось 4 декабря.
Партбилеты кремлевской политсилы выдали главам боевиков на Донбассе – Леониду Пасечнику и Денису Пушилину. Кроме того, их получили и некоторые главы регионов и депутаты Госдумы России.
Церемония вручения партбилетов состоялась перед открытием третьего, завершающего этапа съезда "Единой России". На нем планируют переизбрать руководящие и центральные органы политсилы.
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