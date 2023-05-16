"Атеш" показали свою главную базу в Крыму: оккупанты уже собирают "монатки"
Источник:"Атеш"
Представители партизанской группировки "Атеш" не дают забыть о себе оккупантам в Крыму: напоминают взрывами, поджогами и провокациями. На этот раз они показали свою основную базу.
Там подчеркнули, что таков город Севастополь. Так что россиянам не укрыться от ответственности, карма догонит каждого захватчика.
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Город Севастополь – главная база "Атеш" в Крыму. У нас есть множество агентов, которые ежедневно выполняют задачи по разведке, уничтожению техники, инфраструктуры и личному составу врага,
– заявили в группировке.
Представители движения говорят, что оккупанты уже не чувствуют себя в безопасности, есть информация, что "некоторые собирают свои манатки". В "Атеше" признали, что это правильно. Вероятно, едва ли не единственное правильное решение захватчиков.
"Придет время и "Атеш" станет в первых рядах, кто будет гнать рашистов из нашего Крыма", – добавили агенты.
Что происходит в Крыму
- Буквально, 15 мая, активисты движения "Желтая Лента" разместили более 280 плакатов и желтых лент в оккупированных крымских городах: Симферополе, Севастополе, Ялте и Судаке.
- 12 мая агенты "Атеш" рассказали, что проникли на ключевые фортификационные сооружения захватчиков в оккупированном Крыму. Партизаны заявили, что оценили уровень организации обороны оккупантами и ожидают "украинский курортный сезон" на полуострове.