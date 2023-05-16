"Атеш" показали свою главную базу в Крыму: оккупанты уже собирают "монатки"

Представители партизанской группировки "Атеш" не дают забыть о себе оккупантам в Крыму: напоминают взрывами, поджогами и провокациями. На этот раз они показали свою основную базу.

Там подчеркнули, что таков город Севастополь. Так что россиянам не укрыться от ответственности, карма догонит каждого захватчика.

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Город Севастополь – главная база "Атеш" в Крыму. У нас есть множество агентов, которые ежедневно выполняют задачи по разведке, уничтожению техники, инфраструктуры и личному составу врага,

– заявили в группировке.

Представители движения говорят, что оккупанты уже не чувствуют себя в безопасности, есть информация, что "некоторые собирают свои манатки". В "Атеше" признали, что это правильно. Вероятно, едва ли не единственное правильное решение захватчиков.

"Придет время и "Атеш" станет в первых рядах, кто будет гнать рашистов из нашего Крыма", – добавили агенты.

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