Главная цель Путина, чтобы Украины не существовала как государства, – Буданов

Главный разведчик Украины Кирилл Буданов рассказал о планах Путина по Украине. По его словам, российский диктатор не желает, чтобы наше государство существовало.

В интервью немецкому еженедельнику Spiegel он рассказал, что цель Путина в Украине остается неизменной. Это операция по уничтожению нашей государственности.

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Украина должна перестать существовать как государство. Это главная цель и Путин не отказался от своих планов. Если они достигли этой цели, Россия так и не до конца поняла, это тоже характерно для их тактики,

– сказал глава ГУР.

Он перечислил, чего хотели россияне в Украине:

установить в Киеве подконтрольное России правительство;

навсегда вернуть Украину в русскую сферу.

"Этого не было и не может произойти, особенно после зверств и военных преступлений, свидетелями которых есть весь мир", – заверил Буданов.

В британской разведке также говорят, что цель России неизменна: смотрите видео