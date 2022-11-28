Путин не украдет наше Рождество и Новый Год, – Кличко о главной елке страны в Киеве

В Киеве все же планируют установить главную елку страны. Но новогодних концертов в этом году не будет.

Российский диктатор Владимир Путин не украдет наше Рождество и Новый Год. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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Какой будет главная елка страны в этом году

Кличко рассказал, что он общается с нашими военными каждый день. Однажды один из защитников сказал мэру: "Почему мой ребенок будет сейчас без елки, без Нового года, без новогоднего настроения?"

Мы понимаем, что массовые мероприятия запрещены в военное время. И их не будет ни в коем случае. Но отменять Новый год и Рождество никто не собирается, и атмосфера Нового года должна быть. Нельзя позволить Путину украсть наше Рождество. Несмотря на разные мнения от разных сторон – нужно или не нужно – мы обратились к бизнесу, который согласился не за бюджетные деньги, а за свои частные средства установить елки без новогоднего пафоса,

– заявил городской голова.

По словам Кличко, будет несколько локаций во многих районах Киева. Это, так сказать, намек на то, что Новый год и Рождество не проходят мимо, поэтому елки будут установлены. В частности, елка появится и на Софийской площади тоже за счет бизнеса.

"Но мы решили без массовых мероприятий, без концертных программ, без фастфудов. Будет установлена исключительно елка, чтобы напоминало о новогоднем настроении нашим детям. Знаете, не хочется забирать у детей Святого Николая", – подчеркнул мэр столицы.

В Киеве изготовят мини-версию главной елки страны

В Киеве установят миниатюрную копию главной новогодней елки. Посмотреть эту красоту можно будет возле станции метро "Театральная". Также возле нее будет создана фотозона.

Как стало известно, малую копию праздничной красавицы размером 6 на 4 метра украсят на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Евгения Чикаленко. После праздников елку передадут в Музей истории Киева.

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