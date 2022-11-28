Російський диктатор Владімір Путін не вкраде наше Різдво та Новий Рік. Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко.

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Якою буде головна ялинка країни цього року

Кличко розповів, що він спілкується з нашими військовими щодня. Одного разу один із захисників сказав меру: "Чому моя дитина буде зараз без ялинки, без Нового року, без новорічного настрою?"

Ми розуміємо, що масові заходи заборонені у воєнний час. І їх не буде в жодному разі. Але скасовувати Новий рік та Різдво ніхто не збирається, і атмосфера Нового року повинна бути. Не можна дозволити Путіну вкрасти наше Різдво. Попри різні думки від різних сторін – потрібно чи не потрібно – ми звернулися до бізнесу, який погодився не за бюджетні гроші, а за свої приватні кошти встановити ялинки без новорічного пафосу,

– заявив міський голова.

За словами Кличка, буде кілька локацій в багатьох районах Києва. Це, так би мовити, натяк на те, що Новий рік та Різдво не проходять повз, тому ялинки будуть встановлені. Зокрема, ялинка з’явиться і на Софійській площі також за рахунок бізнесу.

"Але ми вирішили без масових заходів, без концертних програм, без фастфудів. Буде встановлена виключно ялинка, щоб нагадувало про новорічний настрій нашим дітям. Знаєте, не хочеться забирати у дітей Святого Миколая", – підкреслив мер столиці.

У Києві виготовлять мініверсію головної ялинки країни

У Києві встановлять мініатюрну копію головної новорічної ялинки. Подивитися на цю красу можна буде біля станції метро "Театральна". Також біля неї створять фотозону.

Як стало відомо, малу копію святкової красуні розміром 6 на 4 метри прикрасять на розі вулиць Богдана Хмельницького та Євгена Чикаленка. Після свят ялинку передадуть до Музею історії Києва.

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