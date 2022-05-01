Главная задача, – Вениславский назвал направления, куда пытается продвинуться враг

Российские оккупанты продолжают стягивать войска и технику на Востоке Украины. Там они сейчас пытаются приложить максимум усилий, чтобы выполнить хотя бы минимальный план.

Об этом сообщил в эфире 24 канала член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский. Как он отметил, последние события указывают на то, что оккупантам не удастся достичь поставленных целей.

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Направления атаки врага

"Первая главная задача врага – это окружение наших вооруженных формирований и Вооруженных сил Украины по оперативно-тактической группировке "Восток". Это бывшая зона Операции Объединенных сил", – заявил Вениславский.

По его словам, российские оккупанты будут пытаться атаковать в направлениях Северодонецка, Попасной, Лимана, Барвенкового и Славянска. В то же время, на Изюмском направлении захватчики сосредоточили достаточно мощные группировки.

Подтягивают резервы

Кроме того, русские войска подтягивают резервы из Белгородской области. По данным нашей разведки, там у них несколько батальонов тактических групп, которые могут ввести на территорию Украины, чтобы привлечь к боевым действиям.

То есть сейчас россияне пытаются приложить максимум усилий для того, чтобы оцепить нашу оперативно-тактическую группировку "Восток". В то же время достичь задачи выхода на административные границы Луганской и Донецкой областей,

– отметил Вениславский.

Однако он подчеркнул, что оккупантам это не удается. Как отметил Вениславский, последние события на Изюмском и других направлениях восточного фронта свидетельствуют о том, что даже в этой минимальной программе захватчики не добьются успеха.

Ситуация на Востоке Украины: последние новости

Сегодня, 1 мая, в Генштабе Вооруженных Сил Украины сообщили, что российские войска продолжают наступление в Восточной операционной зоне. Отмечается, что оккупанты активно обстреливают позиции украинских защитников, а также стягивают технику в приграничные зоны.

Кроме того, сегодня стало известно, что Россия пытается продвигаться в направлении Изюма. Там враг сосредоточил сотни единиц вооружения и 2 зенитно-ракетных дивизиона.

В пресс-службе оперативно-тактической группировки "Восток" сообщили, что за 30 апреля украинские военные ликвидировали 81 российского захватчика. В то же время одержали много побед в небе.

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