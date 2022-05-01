Россияне хотят усилить ударный потенциал своих войск. Для этого по железной дороге в приграничные с Украиной районы перебрасывают военную технику, снятую с хранения в Западном, Центральном, Восточном военных округах и северном флоте.

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Слобожанское направление

На Слобожанском направлении противник продолжает обстреливать Харьков из авиации и артиллерии. Враги наступают в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск.

В эти районы переместили около 300 единиц военной техники и прибыли около тысячи мобилизованных из квазиреспублик на Донбассе. Также противник развернул два зенитно-ракетных дивизиона вооруженных ЗРК "Бук-М2" и ЗРК "Тор-М".

Донецкое и Таврийское направления

На Донецком и Таврийском направлениях продолжаются активные бои вдоль всей линии столкновения. Украинские позиции обстреливают из авиации и артиллерии.

Лиманское направление: враги наступают в направлении Крымки и Александровки.

враги наступают в направлении Крымки и Александровки. Попаснянское направление: оккупанты проводят штурмовые действия в направлении Новотошковское – Орехово. Россияне закрепляются на достигнутых рубежах и блокируют наших военных.

оккупанты проводят штурмовые действия в направлении Новотошковское – Орехово. Россияне закрепляются на достигнутых рубежах и блокируют наших военных. Кураховское направление: враг пытается прорвать оборону наших подразделений в направлении Оленевка – Новомихайловка.

Южнобужское направление

Российские войска и дальше стремятся выйти на административные границы Херсонской области. Также захватчики хотят создать благоприятные условия для наступления на Николаев и Кривой Рог.

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Волынское и Полесское направления

Существенных изменений здесь нет. Подразделения вооруженных сил Беларуси и дальше прикрывают границу в Брестской и Гомельской областях. При этом остается угроза ракетных ударов с белорусской территории.

Северское направление

Вражеские подразделения обстреляли наши позиции с территории Брянской области.

Успехи ВСУ за сутки: коротко

Подразделениями противовоздушной обороны ликвидировано 9 воздушных целей: два самолета Су-25 и семь БпЛА.

Только на территории Донецкой и Луганской областей отбили 9 атак врага.

Уничтожили в зоне ООС:

– 8 танков,

– одну артиллерийскую систему,

– 24 единицы боевой бронированной техники,

– одну специальную машину,

– пять автомобилей (два топливозаправщика включительно).

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