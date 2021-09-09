Главное, чтобы господин Лавров решился, – Кулеба о готовности к нормандского саммита
Источник:24 канал
Украина готова к проведению встречи глав МИД в нормандском формате. Единственное, чего ждет Киев – это подтверждение об участии от российской стороны.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга. Чиновник отметил, что подготовка к встрече продолжается.
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Переговоры о встрече глав МИД возобновились летом
Французская и немецкая сторона уже согласовывают приемлемую для всех дату. Под вопросом только участие России. Глава МИД надеется, что Сергей Лавров таки подтвердит свое присутствие. 8 сентября в видеоформате встретились советники министров.
Определенный трек на этом направлении восстановился после лета и мы готовы к этой встрече министров быстрее, главное, чтобы господин Лавров решился сесть за стол переговоров и нашел время в своем насыщенном графике,
– отметил Кулеба.
Лавров раскритиковал идею Украины об изменении формата
Недавно глава МИД России выступил с очередной порцией критики в отношении политики Украины. Не нравится Лаврову идея Киева расширить нормандский формат и включить в него США. Более того, Лавров прикрылся защитой интересов Франции и Германии, потому что их, мол, такие идеи Украины обижают.
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По саммиту лидеров стран "нормандской четверки", то, опять-таки, палки в колеса вставляет Россия. У Владимира Путина не видят в такой встрече смысла – потому что якобы нет "чем ее наполнить".
Коротко о последних событиях вокруг "нормандской встречи":
- Президент Зеленский высказал идею о расширении нормандского формата и привлечении к переговорам США.
- По словам председателя ОП Андрея Ермака, Вашингтон готов присоединиться к переговорам.
- Канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Москву выразила готовность встретиться в нормандском формате еще до конца своего пребывания в должности.
- В Кремле с этим не согласились.