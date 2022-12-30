Обезвреживание оккупантов на Донбассе и сбивание вражеских беспилотников: главное из Генштаба

В Украине продолжаются 310 сутки полномасштабной войны против России. Самые горячие бои на фронте проходят на Востоке нашего государства.

Актуальную информацию с передовой по состоянию на вечер 30 декабря сообщили в Генштабе ВСУ. Детальнее – читайте дальше.

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Враг продолжает атаковать Украину

Следовательно, за сутки российские захватчики нанесли 16 авиационных ударов, 15 из которых – по гражданской инфраструктуре. В частности, враг применил 8 "Шахидов", которые успешно сбили Воздушные силы Украины.

Кроме того, враг совершил 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От артиллерийских обстрелов русскими оккупантами мирных населенных пунктов погибли гражданские люди.

Противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском и Бахмутском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях.

Какая ситуация по другим направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация стабильная. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В течение суток обстрелам подверглись:

Населенные пункты Семеновка и Железный Мост Черниговской области; Запсилья и Большая Рыбица – Сумской, а также Мороховец, Терновая, Старица, Волчанск, Бочковое, Чугуновка и Зарубинка на Харьковщине.

На Купянском направлении зафиксировано огненное влияние вблизи населенных пунктов Каменка, Двуречная, Ольшана, Купянск, Котляровка и Табаевка Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял Невское и Диброву Луганской области, а также Червонопоповку и Торское в Донецкой области.

На Бахмутском направлении от огня оккупантов пострадали районы населенных пунктов Спирное, Берестово, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Константиновка, Белая Гора, Курдюмовка, Дружба, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Веселое, Авдеевка, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы по Угледару, Пречистовке и Времовке Донецкой области.

На Запорожском направлении огневого влияния врага испытали Темировка, Гуляйполе, Дорожнянка, Новоандреевка, Степное, Каменское и Степногорск Запорожской области и Никополь и Пригородное на Днепропетровщине.

На Херсонском направлении, в частности, от обстрелов из реактивных систем залпового огня, пострадала гражданская инфраструктура Качкаровки и Херсона.

ВСУ героически уничтожают оккупантов

По информации Генштаба, на 29 декабря больница в Беловодске Луганской области переполнена ранеными российскими военнослужащими.

Кроме того, в районе города Донецка были ранены и уничтожены до 10 вооруженных оккупантов. Следует добавить, что ВСУ уничтожили 2 единицы военной техники, а еще 3 – повредили.

Наша авиация нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также, в течение этих суток, сбит вражеский разведывательный БпЛА типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, 5 боеприпасов и радиолокационную станцию.