Главное преступление Путина: Россия доламывает старый мировой порядок

В стремящемся к бесконечности списке преступлений, совершенных Владимиром Путиным, одно стоит особняком. Этот человек собственноручно сломал сложный механизм международного взаимодействия.

Строительство этого механизма унесло миллионы жизней. Они были отданы в ходе двух мировых войн и множества более мелких конфликтов.

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Путин решил нарушить все пункты консенсуса

В середине XX века, столкнувшиеся с невероятными человеческими и материальными потерями в предыдушие годы и десятилетия, правительства ведущих государств того времени договорились не вести друг против друга активные боевые действия.

По крайней мере – в открытую – не нарушать границ независимых стран, не аннексировать чужие территории и хранить верность международным соглашениям.



Путин нарушил механизм международного взаимодействия / Фото Getty Images

Этот довольно хрупкий консенсус не без оговорок, но все же продержался аж до 2014 года, когда Путин решил нарушить сходу все его пункты.

Влез в чужую страну, оккупировал часть ее территории и развязал войну вопреки взятым прежде Россией обязательствам уважать суверенитет и территориальную целостность соседей.

Новая российская норма

Вернее, консенсус этот был нарушен еще в 2008 году, с оккупацией части территорий Грузии. Но тогда еще у Запада было искушение объявить ту оккупацию чем-то из ряда вон выходящим, единичным случаем, который никогда не повториться вновь.

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Но после 2014 года, после Крыма и Донбасса эти разговоры уже не имеют смысла. Понятно, что та оккупация грузинских регионов была не каким-то невообразимым искривлением, а новой российской нормой.

Нормой, в которой захват территорий можно оправдывать эфемерными понятиями вроде "возвращения в родную гавань". В Кремле, наверное, считают, что прикрытый красивыми словами бандитизм перестает быть бандитизмом. Но не перестает – он был и остается преступлением.

Путин доламывает старый мировой порядок

Причем, уже захваченного Москве мало. Сбрендивший глава государства пишет целые статьи, в которых буквально требует от соседей отдать ему земли, которые он по какой-то причине считает исконно своими.

Его лакеи взахлеб обсуждают новые переделы Европы и рисуют карты расчленения соседних стран. И после этого, после откровенно агрессивных заявлений со стороны Запада не следует даже формальных санкций.

И вот если России можно вот так по-плохому, по-гопнически требовать что-то от соседей, вообще не опасаясь наказания, то почему бы другим странам интеллигентно и официально не попросить через ООН отдать то, что эти страны считают своими.

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Страны просят о "своем" в ООН

А ничего уже и не мешает, вот некоторые страны и требуют. Турция, как выяснилось из утечки документов ООН, просит главную международную организацию отобрать у Греции и отдать ей острова:

Лимнос;

Самос;

Лесбос;

Икария;

Чиос;

Эвбея.

Когда-то давно они были частью Османской империи, которой теперь наследует современная Турция. Но незадолго до Первой мировой эти острова были завоеваны греками.

Османы смирились с потерей и пообещали не пытаться вернуть ее силой, но в обмен Греция пообещала не размещать на островах военно-морские базы, не строить крепости и не размещать боевые части.

Долгое время соглашение о передаче островов, подписанное еще в 1914 году, действовало без проблем. Но в конце греки перебросили на некоторые из этих островов своих военных.

Произошло это из-за до сих пор толком не разрешенного конфликта на соседнем Кипре. А поскольку напряженность там сохраняется, то и военные остаются на Лемносе, Самосе и прочих островах.

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Почти полвека Турция вообще никак не касалась вопроса пересмотра старых договоренностей. Наверняка ей не нравились толпы греческих военных недалеко от своей территории, порой дело доходило до дипломатических скандалов, но чтоб вот так – возвращайте земли назад – никогда за эти десятилетия не было.

Но вот сейчас, когда старый мировой порядок доламывается Путиным на глазах у всего мира, другие страны тоже, оказывается, не против пересмотреть – в свою, естественно, пользу – существующий порядок вещей.