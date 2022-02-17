В НАТО уже говорят о срочной переброске войск ближе к Украине. В то же время ЕС готовы поддержать Киев экономически.

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Боевики начали обстрелы территорий на Донбассе

С самого утра 17 февраля боевики на Донбассе начали целенаправленные обстрелы подконтрольных Киеву территорий на Донбассе.

Обострение наблюдается практически по всей линии разграничения. Причем огонь боевики ведут не из стрелкового оружия, а из тяжелой артиллерии калибра от 82 до 152 милииметров. Всего за несколько часов террористы обстреляли больше 20 населенных пунктов.

Циничнее всего российские оккупанты вели огонь по Станице Луганской, где снаряд попал в детский сад. Чудом, в зале, куда попал снаряд, не было детей, но вот воспитатели детсада все же пострадали.

Но и это еще не весь цинизм российских оккупантов. Дело в том, что боевики тут же бросились убеждать жителей оккупированных территорий в том, что это ВСУ обстреляли детский сад, но не в Станице Луганской, а на подконтрольной бандитам территории.

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Причем детский сад в версиях пропагандистов перемещался в разные населенные пункты.

Кремль затеял что-то недоброе

Здесь каждый из нас должен понимать, что среди боевиков на Донбассе нет самостоятельных единиц, все они действуют по указке Кремля. Следовательно, обострение на Донбассе – это сугубо инициатива Москвы.

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Кремль явно затеял что-то недоброе с использованием территории Донбасса. Накануне обстрелов Владимир Путин заявлял о том, что на Донбассе геноцид и нужно спасать людей.

Сразу после этих слов Следственный комитет России объявил о том, что на Донбассе найдены массовые захоронения мирных жителей. Причем Москва безапелляционно заявляет – именно ВСУ "виновны в смерти этих людей".

Правда здесь вскрылся любопытный нюанс – все эти населенные пункты с самого начала войны на Донбассе находятся под оккупацией. Яркий пример Снежное, где неподалеку от города в 2014 году был сбит малайзийский Boeing МН-17.

Возникает вопрос – кто же совершал эти мифические захоронения? Не боевики ли? Но, похоже, что этот эпизод нужен Кремлю исключительно в целях пропаганды и оправдания слов Путина о якобы геноциде на Донбассе.

И это лишь часть раскручивания повода для вероятного вторжения с оккупированной части территории.

Фейковые обвинения против Украины

В Кремле заявили о том, мол, Запад только и говорит о скоплении российских войск у границ Украины, но никто и слова не сказал об украинских войсках на Донбассе. Потому в ближайшее время стоит ждать какого-то обострения.

Очевидно, что Песков также не зря сделал такое заявление как раз во время того, как на Донбассе начались обстрелы боевиков. Цель, как мне кажется, просто спровоцировать ответный огонь ВСУ и преподнести это как атаку украинцев, о которой так давно кричат в Москве.

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И как раз одни из разведанных американской стороны говорят о том, что Кремль хочет сфабриковать фейковые обвинения против Украины, чтобы начать продвижение с территории Донбасса, и сейчас они только подтверждаются.

В украинском МИДе уже отреагировали на обострение на Донбассе и риторику Кремля. Дмитрий Кулеба уже заявил, что все стороны нормандского формата должны обратить внимание на грубое нарушение минских соглашений.

К слову, в Госдепе также обратили внимание на новую угрожающую стратегию Кремля. Спикер Госдепа Нед Прайс вспомнил все последние фейки Кремля, которые могут быть использованы как повод для вторжения, это:

заявления министра обороны России Сергея Шойгу о наемниках НАТО, которые якобы привезли на Донбасс химическое оружие;

слова Путина о геноциде;

предположения, что Украина готова напасть на Россию.

Нед Прайс объяснил, что стратегия Кремля сегодня заключается в том, чтобы возникла путаница в версиях, которые сам Кремль и воспроизводит.

Премьер Великобритании Борис Джонсон также отреагировал на обострение на Донбассе и заявил, что это попытка вторжения под чужим флагом. Мол, Кремль использует для провокаций своих же неназванных боевиков.



Джонсон отреагировал на обострение на Донбассе / Фото Getty Images

К сожалению, не только обстрелы на Донбассе и дезинформация говорит о том, что Кремль может начать вторжение.

В Вашингтоне заявили, что сообщения Кремля об отводе войск лишь инсценировка, и вместо уменьшения количества войск вдоль украинской границы, там наоборот добавилось еще 7 тысяч российских солдат. Это подтверждают спутниковые снимки.

В то же время Reuters сообщает, что Кремль перебросил в Беларусь дополнительное вооружение. Хотя учения там, напомню, должны закончится через 3 дня.

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Кремль выпустил на арену Лукашенко

И здесь Кремль, решив подогреть ситуацию, выпустил на арену белорусского диктатора Лукашенко, который тут же бросился угрожать Украине признанием псевдореспублик, а также размещением ядерного оружия на территории своей страны.

Лукашенко поедет в Москву, чтобы посидеть с Путиным за его легендарным длинным столом. И вот накануне визита, Лукашенко прямо-таки понесло.



Лукашенко бросился угрожать Украине / Фото Getty Images

В своей речи на одной из локаций военных учений он заявил, что всегда строил с Украиной добрососедские отношения, но всё изменилось, а потому если Путин решит признать ОРДЛО, то это сделает и он.

Вдобавок Лукашенко объявляет себя "вечным президентом" Беларуси, пока Запад и Украина якобы несут угрозу его стране. А чтобы быть убедительным – будет просить у Путина ядерное оружие.

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Это можно было бы воспринимать как бредни сумасшедшего деда, если бы не одно "но" – Лукашенко давно стал карманным диктатором Путина. А значит будет играть по его правилам.

Как мы знаем, накопление войск вокруг Украины происходит не только в Беларуси.

Кремль берет Украину в "экономическую блокаду"

Министр обороны США Ллойд Остин на заседании НАТО заявил, что Кремль начал активно использовать самолеты снабжения, которые, в том числе пополняют запасы крови в частях вблизи украинской границы, что может свидетельствовать о недобрых намерениях.

В такой ситуации постоянного напряжения Украина, к сожалению, теряет все больше инвесторов. Да и в целом экономика страны сильно страдает. Не зря ведь Путин заблокировал для украинского экспорта Черное и Азовское море.

По факту Кремль, кроме постоянной угрозы вторжения, берет Украину в своеобразную экономическую блокаду. Вдумайтесь – 60% украинского экспорта проходит именно через морские порты.

И вот накануне британские страховщики повысили степень риска в Черном и Азовском море.

Это значит, что даже тем кораблям, которые решатся плыть через зону, напичканную российскими военными, придется купить страховку намного дороже, чем обычно. Следовательно, цена экспорта в Украину возрастает.

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К счастью, у нас есть адекватные партнеры, которые понимают всю сложность ситуации. Накануне президент Евросовета Шарль Мишель заявил о созыве донорской конференции в помощь Украине. Проще говоря, Мишель созывает всех, кто может помочь Украине финансово.

Обострение – очередная попытка шантажа

С другой стороны, как бы это не звучало, но деньги вряд ли помогут, если Путин всё же вторгнется на территорию Украины. Тем более что все западные лидеры в один голос заявляют – риск нападения только возрос.

Джо Байден вообще заявил, что по его ощущением вторжение может произойти уже в ближайшие дни. Поэтому в НАТО заявляют о еще большем усилении не только восточного, но и южного фланга НАТО.

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США сегодня перебросили в Германию свои передовые истребители F-35. А Йенс Столтенберг заявил, что всё развертывание дополнительных сил направлено на предотвращение российского вторжения в Украину.

Очевидно, что никто до конца не понимает, что на самом деле задумал Путин. Но, похоже, что сегодняшнее обострение – это очередная попытка шантажа.

Прежде чем озвучить свое видение ситуации, предлагаю вспомнить, что происходило на Донбассе в 2015 году, когда Кремль подталкивал Киев на подписание кабальных минских соглашений.

Да, россияне обстреляли автобус с мирными жителями под Волновахой, а за Донецкий аэропорт велись ожесточенные бои.

Сейчас история повторяется. Но в этот раз всё может быть намного опаснее – похоже Кремль всё же выбрал путь эскалации и полного разрыва отношений с Западом.

Кремль выдвинул абсолютно невыполнимый ультиматум

Дело в том, что сразу после резкого обострения на Донбассе, Кремль демонстративно высылает из Москвы заместителя американского посла Барта Гормана. А уже через час передал в Вашингтон свой ответ на американское письмо о "гарантиях безопасности".

К слову, свой письменный ответ Кремль передал лично в руки послу США в Москве Джону Салливану, заместителя которого они и выгнали.

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Сразу после передачи ответа в Вашингтон, МИД России тут же выступил с громкими заявлениями. По факту Кремль снова выдвинул Западу и Украине абсолютно невыполнимый ультиматум.

Кремль обвиняет США в том, что Вашингтон якобы перекрутил предложения России по гарантиям безопасности так, что выгоду от них получает лишь Америка и ее союзники, в том числе и Украина.

Мол, Вашингтон выбрал лишь удобные для себя пункты и проигнорировал те, которые выгодны Москве. А потому Россия готова обсуждать с Западом темы контроля над вооружениями исключительно отдельно от украинской тематики.



В официальный ответ России США вписаны бредни Марии Захаровой / Фото с сайта МИДа России

Кроме того, Кремль прямо заявляет – отводить войска от Украины не будет, а Запад не имеет права этого требовать в будущем.

Что касается безопасности Украины, то здесь вообще полный беспорядок. По факту, в официальный ответ России США вписаны бредни Марии Захаровой. Для деэскалации вокруг Украины Кремль требует заставить Киев выполнить минские соглашения на московских условиях.

Вдобавок, Москва отступит только после того, как Запад прекратит поставки оружия и вывезет уже поставленное, полностью разоружив украинскую армию.

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Также Запад "должен" отозвать из Украины всех своих советников и инструкторов, а НАТО должны отказаться от учений с Украиной.

НАТО обязаны отказаться от дальнейшего расширения на восток, исключить вступление в альянс не только Украины, а в целом новых стран. НАТО обязан вывести все свои силы и, по факту, исключить из состава альянса страны Центральной и Восточной Европы, а также стран Балтии.

Украину нужно срочно принимать в Альянс

Еще раз – требования стали еще безумнее, и мне кажется, что Путин заведомо выставляет нереалистичные ультиматумы, чтобы получить повод для начала войны.

И, знаете, Зеленский сказал одну очень важную фразу – Украина до сих пор не вступила в НАТО не только из-за России, но и из-за некоторых западных стран.

Сейчас как раз тот момент, когда Украину нужно срочно принимать в Альянс, чтобы остановить безумие Путина. Ну не попрет он против Альянса, а вот против одной страны – легко.

Но стоит понимать, что отказ Путину в его требовании не принимать Украину в НАТО – это тоже сигнал того, что Запад оставляет такую возможность для Украины. Понимая это Путин таки беснуется.

На нашей стороне, в первую очередь, наша сильная армия. А НАТО, если не хочет развала Альянса, просто обязаны принять Украину в свои ряды в эти сложные времена.