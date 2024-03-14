Новый рейд Российского добровольческого корпуса, легиона "Свобода России" и Сибирского батальона – важный шаг с военной и морально-психологической стороны. Такое мнение 24 Каналу высказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.
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Главное условие краха Путина
Российские добровольцы участвуют в совместной борьбе, которая может решить не только задачу победы на поле боя, но и приблизить крах путинского режима.
Каждый вносит свой вклад. Российские добровольцы помогают Вооруженным Силам Украины победить врага,
– сказал Гудков.
По его словам, главным условием краха режима Путина должна стать его военное поражение в Украине. В дальнейшем это создаст окно возможностей для того, чтобы Россия стала на цивилизованный путь.
Последствия рейда для "выборов"
Рейд добровольцев пока вряд ли повлияет на результаты "выборов" в России, однако он может испортить общую картинку.
Честных выборов в России нет. От мнения россиян вообще не зависит то, станет ли Путин президентом. Запущен механизм фальсификаций, искажения результатов. В стране нет политической борьбы, запрещена критика власти. Сейчас сажают в тюрьму за все, даже за репосты и лайки,
– отметил российский оппозиционный политик.
Действия российских добровольцев не решают главную проблему – прийти в бункер и свергнуть Путина невозможно, однако можно победить его на поле боя в Украине, оккупировать территории, разрушить российскую армию.
Это вклад в общую победу, но не способ смены власти в России. Ведь первый способ – раскол элит, второй – надо убеждать народ, что во главе страны стоит военный преступник и они могут его сбросить,
– добавил Гудков.
Конечно, новый рейд добровольцев имеет большое морально-психологическое влияние граждан страны-агрессора, ведь заставляет многих задуматься.
Что Путин думает о рейде добровольцев
- Российский диктатор оперативно прокомментировал прорыв границы страны-агрессора, что вызвало удивление. Ведь подобные инциденты Путин редко обсуждает публично. Он назвал российских добровольцев "иностранными наемниками", которые хотят сорвать "выборы".
- Военный преступник также заявил, что таким образом Украина якобы хочет "что-то показать главным образом в информационном плане" и получить "какой-то козырь в возможном переговорном процессе".
- В легионе "Свобода России" считают, что быстрая реакция бункерного диктатора на их действия свидетельствует о панике в Кремле.