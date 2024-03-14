Новий рейд Російського добровольчого корпусу, легіону "Свобода Росії" та Сибірського батальйону – важливий крок з військового та морально-психологічного боку. Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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Головна умова краху Путіна

Російські добровольці беруть участь у спільній боротьбі, яка може розв'язати не тільки завдання перемоги на полі бою, а й наблизити крах путінського режиму.

Кожен робить свій внесок. Російські добровольці допомагають Збройним Силам України перемогти ворога,

– мовив Гудков.

За його словами, головною умовою краху режиму Путіна повинна стати його військова поразка в Україні. Надалі це створить вікно можливостей для того, аби Росія стала на цивілізований шлях.

Наслідки рейду для "виборів"

Рейд добровольців наразі навряд чи вплине на результати "виборів" у Росії, проте він може зіпсувати загальну картинку.

Чесних виборів у Росії немає. Від думки росіян взагалі не залежить те, чи стане Путін президентом. Запущений механізм фальсифікацій, спотворення результатів. У країні немає політичної боротьби, заборонена критика влади. Зараз саджають до в'язниці за все, навіть за репости й лайки,

– зазначив російський опозиційний політик.

Дії російських добровольців не розв'язують головну проблему – прийти в бункер й скинути Путіна неможливо, однак можна перемогти його на полі бою в Україні, окупувати території, зруйнувати російську армію.

Це внесок у спільну перемогу, але не спосіб зміни влади у Росії. Адже перший спосіб – розкол еліт, другий – треба переконувати народ, що на чолі країни стоїть воєнний злочинець й вони можуть його скинути,

– додав Гудков.

Авжеж, новий рейд добровольців має неабиякий морально-психологічний вплив громадян країни-агресора, адже змушує багатьох замислитися.

Що Путін думає про рейд добровольців