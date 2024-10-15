Экс-агент КГБ объяснил, почему Путин панически боится своей дачи в Сочи

Владимир Путин очень боится за свою жизнь. Кремлевский диктатор больше не посещает свою дачу в Сочи. Более того главное здание резиденции "Бочаров ручей" снесли. Причина может быть в украинских беспилотниках.

Дроны Украины начали поражать объекты за более чем тысячу километров от Украины, а Путин не верит в мощности российской ПВО, поэтому не ездит в Сочи. Такое мнение 24 Каналу озвучил экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов.

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Путину придумали алиби

Сергей Жирнов отметил, что раньше в Сочи Путин проводил до 30 дней в году. Также были годы, когда он находился там чуть ли не 6 месяцев. Ведь в Сочи ему построили копию его кабинета в Кремле, поэтому некоторые его выступления были именно оттуда. Диктатор очень любил резиденцию "Бочаров ручей", но сейчас боится туда летать.

Путин стал бояться туда летать, потому что когда беспилотники стали добивать до "Оленьи", что за 1 800 километров от Украины. Потом были удары по "Энгельсу", который тоже за 600 – 700 километров от Украины. Украина уже не раз доказывала, что у нее есть возможности ударить Путина куда угодно, где угодно,

– сказал он.

Уже доказано, что российские системы ПВО на самом деле не работают так, как нужно. В Сочи размещены комплексы "Панцирь-С1". Даже Путин в них не верит, поэтому и не бывает в резиденции "Бочаров ручей".

"Подозреваю, что он боялся, но признаться сам себе в этом не мог. Ему в администрации президента придумали такое алиби, что нужно снести этот корпус и сказать, что там работы. Это все будет отстраиваться еще примерно 5 лет. Поэтому если там все снесено, то и ездить туда не стоит. Якобы он не трус, который боится ездить в какое-то место", – предположил экс-сотрудник КГБ.

Напомним, издание "Проект" написало, что в 2024 году Путин провел только одну встречу в Сочи. Это было 6 марта, когда прибыл глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В 2023 году он находился в Сочи только 8 дней, тогда как до пандемии оставался там на 30 и более дней в год. Также главное здание резиденции Путина "Бочаров ручей" в Сочи снесли. Были опубликованы спутниковые снимки, которые об этом свидетельствуют. Собеседник издания, близкий к Путину, отметил, что тот боится за свою жизнь и поэтому перестал летать на юг.