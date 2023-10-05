Европе нужно единство, а Украине – щит: Зеленский выступил на саммите в Гранаде

Владимир Зеленский в Испании еще раз отметил важность объединения перед лицом российской агрессии. Он добавил, что Украина будет ждать тяжелая зима, поэтому нам нужно больше защиты.

Важный месседж, который президент Украины объявил на пресс-конференции перед журналистами в Гранаде, Испания – передает 24 Канал. Стоит добавить, что на этом же выступление Зеленский отреагировал на события в США в отношении поддержки Украины.

Зеленский приехал на саммит Европейского политического сообщества в Гранаде

Выступление Зеленского

Владимир Зеленский на выступлении перед журналистами в испанской Гранаде подчеркнул, что важно сохранять единство в Европе. Он утверждает, что речь идет не только о членах Европейского Союза, но и об остальных странах. Это самый большой вызов, стоящий перед нами – особенно на фоне атак дезинформацией и фейками.

Однако, к сожалению, это не единственная опасность, которую несет Россия. Именно поэтому Украина нуждается в защите от российского произвола. Особенно опасность усугубится во время холодов.

Для Украины важно иметь защитный щит зимой. Потому что зимой у нас будет много атак разными видами российских ракет, включая и иранские дроны,

– подчеркнул Зеленский.

Ранее президент подчеркивал, что усиление ПВО является основой новых договоренностей с партнерами.

Президент в Испании: что известно

5 октября Владимир Зеленский прибыл в Гренаду на саммит Европейского политического сообщества. Он заявил, что целью встречи будет работа в совместных форматах, а также важные двусторонние встречи.

Президент подчеркнул, что сейчас идет работа над усилением существующей в Европе архитектуры безопасности – в частности, региональной. У Украины есть что предложить союзникам.

В рамках визита президент Украины встретился с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Лидеры обсудили новый пакет оборонной поддержки, содержащий дополнительные средства ПВО, артиллерию и антидроновые системы. Также темой разговора было предоставление Украине энергетического оборудования перед зимним периодом и работа и защита зернового коридора.