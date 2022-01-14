Заседание на уровне главнокомандующих и начальников генеральных штабов прошло 3 января.
Важно НАТО решило принять Украину и Грузию, вопрос только в терминах, – Столтенберг
Залужный в докладе акцентировал внимание на том, что Россия не смирилась с европейским выбором украинского народа, а потому продолжает агрессию против Украины и наращивает свое военное присутствие вокруг границы. В то же время генерал заверил, что Вооруженные Силы вместе со всей украинской нацией готовы действовать при любых сценариях развития ситуации.
Во время своего выступления ознакомил участников с текущей ситуацией безопасности вокруг границ Украины, на временно оккупированных территориях и в районе проведения Операции Объединенных сил,
– сообщил Залужный.
Он также констатировал, что угроза нового этапа вооруженной агрессии России наряду с ее ультиматумом Западу требует комплексного и последовательного ответа.
Залужный принял участие в заседании военного комитета НАТО / Фото Генерального штаба ВСУ
"Убежден, что Вооруженные силы Украины станут достойной и эффективной боевой составляющей союзных войск НАТО", – подчеркнул главнокомандующий ВСУ.
Валерий Залужный поблагодарил правительства стран-партнеров за непреклонную консолидированную поддержку нашего государства и действенную помощь украинскому войску. Также в рамках визита Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины провел ряд двусторонних встреч.
Актуально В России началась внезапная проверка боеготовности войск: красноречивое видео
Войска России возле границы Украины: главное
- Россия начала военные учения со стрельбами в приграничных районах из Украины. Государство-агрессор привлекло примерно 3 тысячи военных и тяжелую технику.
- По словам Валерия Залужного, ВСУ внимательно следят за действиями врага вблизи наших границ.
- В Минобороны США высказались о ситуации вблизи Украины. Там подчеркнули, что концентрация российских войск на границах остается фактически неизменной.
- По данным иностранных средств массовой информации, Путин решил сместить дату возможного вторжения. Причиной такого решения стали погодные условия.
Россия может устроить провокации возле Украины: смотрите видео
Полный текст публикации Генерального штаба ВСУ:
Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный принял участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне главнокомандующих НАТО в формате с Украиной. Залужный во время своего выступления ознакомил участников с текущей ситуацией безопасности вокруг границ Украины, на временно оккупированных территориях и в районе проведения ООС.
"Россия не смирилась с европейским выбором украинского народа и продолжает агрессию против нас и наращивает свое военное присутствие вокруг нашей границы", – подчеркнул Главнокомандующий Вооруженными силами Украины.
Он также заверил, что ВСУ вместе со всем украинским народом готовы действовать при любых сценариях развития ситуации. В своем выступлении Главнокомандующий Вооруженными силами Украины сосредоточил внимание на использовании государством-агрессором инструментов гибридной войны, среди которых и газовый шантаж, и так называемый миграционный кризис, и информационная война.
"Угроза нового этапа вооруженной агрессии России наряду с ее ультиматумом Западу требуют комплексного и консолидированного ответа, основанного на незыблемых ценностях демократического мира", – подчеркнул генерал-лейтенант Валерий Залужный.