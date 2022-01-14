Заседание на уровне главнокомандующих и начальников генеральных штабов прошло 3 января.

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Залужный в докладе акцентировал внимание на том, что Россия не смирилась с европейским выбором украинского народа, а потому продолжает агрессию против Украины и наращивает свое военное присутствие вокруг границы. В то же время генерал заверил, что Вооруженные Силы вместе со всей украинской нацией готовы действовать при любых сценариях развития ситуации.

Во время своего выступления ознакомил участников с текущей ситуацией безопасности вокруг границ Украины, на временно оккупированных территориях и в районе проведения Операции Объединенных сил,

– сообщил Залужный.

Он также констатировал, что угроза нового этапа вооруженной агрессии России наряду с ее ультиматумом Западу требует комплексного и последовательного ответа.

Залужный принял участие в заседании военного комитета НАТО / Фото Генерального штаба ВСУ

"Убежден, что Вооруженные силы Украины станут достойной и эффективной боевой составляющей союзных войск НАТО", – подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Валерий Залужный поблагодарил правительства стран-партнеров за непреклонную консолидированную поддержку нашего государства и действенную помощь украинскому войску. Также в рамках визита Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины провел ряд двусторонних встреч.

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Войска России возле границы Украины: главное

Россия начала военные учения со стрельбами в приграничных районах из Украины. Государство-агрессор привлекло примерно 3 тысячи военных и тяжелую технику.

По словам Валерия Залужного, ВСУ внимательно следят за действиями врага вблизи наших границ.

В Минобороны США высказались о ситуации вблизи Украины. Там подчеркнули, что концентрация российских войск на границах остается фактически неизменной.

По данным иностранных средств массовой информации, Путин решил сместить дату возможного вторжения. Причиной такого решения стали погодные условия.

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Полный текст публикации Генерального штаба ВСУ:

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный принял участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне главнокомандующих НАТО в формате с Украиной. Залужный во время своего выступления ознакомил участников с текущей ситуацией безопасности вокруг границ Украины, на временно оккупированных территориях и в районе проведения ООС.

"Россия не смирилась с европейским выбором украинского народа и продолжает агрессию против нас и наращивает свое военное присутствие вокруг нашей границы", – подчеркнул Главнокомандующий Вооруженными силами Украины.

Он также заверил, что ВСУ вместе со всем украинским народом готовы действовать при любых сценариях развития ситуации. В своем выступлении Главнокомандующий Вооруженными силами Украины сосредоточил внимание на использовании государством-агрессором инструментов гибридной войны, среди которых и газовый шантаж, и так называемый миграционный кризис, и информационная война.

"Угроза нового этапа вооруженной агрессии России наряду с ее ультиматумом Западу требуют комплексного и консолидированного ответа, основанного на незыблемых ценностях демократического мира", – подчеркнул генерал-лейтенант Валерий Залужный.