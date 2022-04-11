Главнокомандующий ВСУ Залужный станет легендарной фигурой в истории Украины, – Politico

Несмотря на то, что Вашингтон, Москва и Европа ожидали, что Россия захватит территорию Украины через несколько дней, наше главнокомандование полностью перевернуло ход истории.

Во многом это заслуга Валерия Залужного, сообщает 24-й канал со ссылкой на издание Politico. Именно он организовал и возглавил битву, после которой российские войска были вынуждены отступать.

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Что пишут о Залужном мировые СМИ

Военные успехи Украины, которые не прогнозировала ни одна страна мира, – это заслуга Залужного – 48-летнего генерала, назначенного на службу в июле 2021 года.

В отличие от ряда других глав армии (Дэвида Петреуса или Нормана Шварцкопфа), Залужный избегает образа звездного полководца. Следовательно, он стал олицетворением нового поколения офицеров.

Навыки Залужного формировались на практике – в тяжелой восьмилетней войне на Донбассе. Теорию он получал вне фронта – во время совместных учений с силами НАТО на полигонах по всей Европе. Этот опыт изменил взгляд не только главнокомандующего, но и минимизировал авторитарную сущность украинского войска.

Именно сотрудничество с НАТО "родило" группу профессиональных офицеров, которые приняли западные стандарты и помогли ввести децентрализованный способ ведения войны.

В сентябре 2021 года, за два месяца до эскалации российских войск, Залужный уже говорил о готовящемся нападении, подчеркивая, что угроза есть и к ней нужно готовиться.

Мы для этого делаем все. В том числе проводим комплекс учений, в том числе привлекаем и наших западных партнеров,

– комментировал генерал.

В январе Залужный добавил, что украинские военные готовы к полномасштабной войне. Тогда же он подчеркнул, что на самом деле война длится с 2014 года.

24 февраля: начало полномасштабной войны

24 февраля, когда российские танки направились в Киев, а первые ракеты попали по территории Украины, Залужный стал главным главнокомандующим Европы – единственным, кто имеет реальный опыт введения боевых действий.

Его опыт против оккупантов на временно оккупированном Донбассе позволил Залужному делегировать командование, поэтому командиры небольших рассредоточенных подразделений начали действовать самостоятельно, отказавшись от старой советской модели руководства сверху вниз.

Молодые солдаты и их офицеры "закалились" опытом Донбасса и поняли, что "могут не ждать приказа генерала, прежде чем принимать решение".

Один из американских чиновников, решивший остаться анонимным, сказал, что по сравнению с 2014 годом, украинцы "лучше адаптируются и проявляют инициативу". По его словам, наша приобретенная гибкость стала решающим фактором успеха против российского вторжения.

Назначение Залужного – один из факторов успеха ВСУ

Издание отмечает, что назначение Залужного на высшую должность стало одной из ключевых частей реформирования военного руководства, которое предполагало разделение оперативных обязанностей и ответственность за планирование в Генеральном штабе. Кроме того, военнослужащий принял участие в кампании по модернизации вооружения.

Мы хотим отойти от карт – от написания боевых приказов образца 1943 года,

подчеркнул Залужный в одном из интервью.

Сейчас применение беспилотников для уничтожения российских колонн и корректировки огня артиллерии в километрах от фронта, демонстрирует способ ведения боя, о котором говорили годами и который удалось реализовать именно Украине.

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Современный генерал модернизированной армии

Залужный подчеркивал, что украинская армия наполнена молодыми, но профессиональными воинами, которые обладают лидерскими качествами.

Это новые ростки, которые через пять лет совсем изменят армию. Практически все отлично знают иностранный язык, отлично работают с гаджетами, начитаны. Новые сержанты. Это не козлы отпущения, как, например, в российской армии, а реальные помощники,

– рассказывал Залужный.

Тактика "ударь и беги", которую в этом году применили украинские солдаты, имела потрясающий эффект, значительно ослабив российскую военную машину.

Из 120 батальонных тактических групп, которые Россия бросила в Украину 24 февраля, 40 – в том числе участвовавшие в штурме Киева и Чернигова – отошли в Беларусь для восстановления боеспособности.

Почти 29 из указанных группировок сейчас небоеспособны из-за потерь, причиненных небольшими группами ВСУ.

Тысячи систем Javelin, Panzerfaust, Stinger и другой техники, предоставленной странами НАТО, стали хитом соцсетей. Однако решающее влияние оказали культурные изменения в украинских войсках. Речь идет об обучении в НАТО, что позволило отсеять советский менталитет.

Их пехота, артиллерия, инновационные навыки и возможность использовать беспилотники и синхронизировать их впечатляют,

– сказал американский экс-офицер, неоднократно посещавший Украину для консультаций военных.

Он добавил, что украинские спецподразделения и десант были идеальными.

Не звезда, но легенда

Залужный не скрывал, что пытался увеличить финансирование в поддержку военных до полномасштабной войны. Но его главная просьба к политикам заключалась в предоставлении солдатам возможности выполнять свою работу.

Я как главнокомандующий ВСУ отвечаю за боеготовность, подготовку и использование ВСУ,

– сказал Залужный в интервью Радио Свобода в сентябре.

С начала широкомасштабного российского вторжения в конце февраля Залужный избегал интервью и мало выступал в публичном пространстве, время от времени публикуя сводки в фейсбук. Некоторые из его заявлений напрямую противоречили тому, что говорили политики в СМИ.

Хочу обратиться к политикам, которые, находясь в тыловых городах, рассказывают об "измене" и делают "оценки" оперативной обстановки. Своими безответственными заявлениями, вроде, противник что-то вроде бы без проблем взял или что якобы готовится сдача страны, вы оскорбляете наших воинов,

– писал он.

Главнокомандующий ВСУ отстаивает не только страну, но и имидж сил обороны, добавляя, что мы героически противоборствуем врагу, которого называли второй армией в мире.

При этом Залужный избегает любого "звездного" статуса, но успехи в противостоянии российским захватчикам неизбежно впишут его в украинскую историю как легендарную фигуру. В одном из недавних патриотических видео, ему даже присвоили прозвище "Залізний Незламний" Залужный.

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