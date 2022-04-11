Багато у чому це заслуга Валерія Залужного, повідомляє 24 канал із посиланням на видання Politico. Саме він організував і очолив битву, після якої російські війська були змушені відступати.

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Що пишуть про Залужного світові ЗМІ

Воєнні успіхи України, які не прогнозувала жодна країна світу, – це заслуга Залужного – 48-річного генерала, який був призначений на службу у липні 2021 року.

На відміну від низки інших очільників армії (Девіда Петреуса чи Нормана Шварцкопфа), Залужний уникає образу зіркового полководця. Відтак він став уособленням нового покоління офіцерів.

Навички Залужного формувалися на практиці – у важкій восьмирічній війні на Донбасі. Теорію він отримував поза фронтом – під час спільних навчань із силами НАТО на полігонах по всій Європі. Цей досвід змінив погляд не лише головнокомандувача, але й мінімізував авторитарну сутність українського війська.

Саме співпраця з НАТО "народила" групу професійних офіцерів, які перейняли західні стандарти й допомогли запровадити децентралізований спосіб ведення війни.

У вересні 2021 року, за два місяці до ескалації російських військ, Залужний вже говорив про підготовку до нападу, наголошуючи, що загроза є і до неї потрібно готуватися.

Ми для цього все робимо. У тому числі проводимо комплекс навчань, у тому числі залучаємо і наших західних партнерів,

– коментував генерал.

У січні Залужний додав, що українські військові готові до повномасштабної війни. Тоді ж він наголосив, що насправді війна триває з 2014 року.

24 лютого: початок повномасштабної війни

24 лютого, коли російські танки направилися до Києва, а перші ракети влучили по території України, Залужний став головним головнокомандувачем Європи – єдиним, хто має реальний досвід введення бойових дій.

Його досвід проти окупантів на тимчасово окупованому Донбасі дозволив Залужному делегувати командування, відтак командири невеликих розосереджених підрозділів почали діяти самостійно, відмовившись від старої радянської моделі керівництва зверху вниз.

Молоді солдати та їхні офіцери "загартувалися" досвідом Донбасу і зрозуміли, що "можуть не чекати наказу генерала, перш ніж приймати рішення".

Один з американських чиновників, який вирішив залишитися анонімним, сказав, що у порівнянні з 2014 роком, українці "краще адаптуються та проявляють ініціативу". За його словами, наша набута гнучкість стала вирішальним фактором успіху проти російського вторгнення.

Призначення Залужного – один із факторів успіху ЗСУ

Видання наголошує, що призначення Залужного на найвищу посаду стало однією із ключових частин реформування військового керівництва, яке передбачало розділення оперативних обов’язків та відповідальності за планування в Генеральному штабі. Крім того, військовослужбовець долучився до кампанії з модернізації озброєння.

Ми хочемо відійти від карт – від написання бойових наказів зразка 1943 року,

наголосив Залужний в одному з інтерв'ю.

Зараз застосування безпілотників для знищення російських колон та коригування вогню артилерії за кілометри від фронту, демонструє спосіб ведення бою, про який говорили роками й який вдалося реалізувати саме Україні.

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Сучасний генерал модернізованої армії

Залужний підкреслював, що українська армія наповнена молодими, проте професійними воїнами, як володіють лідерськими якостями.

Це нові паростки, які за п’ять років зовсім змінять армію. Майже всі добре знають іноземну мову, чудово працюють з гаджетами, начитані. Нові сержанти. Це не цапи-відбувайли, як, наприклад, у російській армії, а реальні помічники,

– розповідав Залужний.

Тактика "вдар й біжи", яку цього року застосували українські солдати, мала приголомшливий ефект, значно ослабивши російську військову машину.

Зверніть увагу. Зі 120 батальйонних тактичних груп, які Росія вкинула в Україну 24 лютого, 40 – зокрема ті, які брали участь у штурмі Києва та Чернігова – відійшли до Білорусі для відновлення боєздатності.

Майже 29 з зазначених угруповань зараз небоєздатні через втрати, завдані невеликими групами ЗСУ.

Тисячі систем Javelin, Panzerfaust, Stinger та іншої техніки, наданої країнами НАТО, стали хітом соцмереж. Однак вирішальний вплив мали культурні зміни в українських військах. Йдеться зокрема про навчання у НАТО, що дозволило відсіяти радянський менталітет.

Їхня піхота, артилерія, інноваційні навички та можливість використовувати безпілотники та синхронізувати їх вражають,

– сказав американський ексофіцер, який неодноразово відвідував Україну для консультацій військових.

Він додав, що українські спецпідрозділи й десант були ідеальними.

Не зірка, проте легенда

Залужний не приховував, що намагався збільшити фінансування на підтримку військових до повномасштабної війни. Але його головне прохання до політиків полягало наданні солдатам можливості виконувати свою роботу.

Я як головнокомандувач ЗСУ відповідаю за боєготовність, підготовку та використання ЗСУ,

– сказав Залужний в інтерв'ю Радіо Свобода у вересні.

З початку широкомасштабного російського вторгнення наприкінці лютого, Залужний уникав інтерв'ю та мало виступав у публічному просторі, час від часу публікуючи зведення у фейсбук. Деякі із його заяв напряму суперечили тому, що говорили політики в ЗМІ.

Хочу звернутися до політиків, які, перебуваючи в тилових містах, розповідають про "зраду" і роблять "оцінки" оперативної обстановки. Своїми безвідповідальними заявами, на зразок, противник щось нібито без проблем взяв або що нібито готується здача країни, ви ображаєте наших воїнів, – писав він.

Головнокомандувач ЗСУ відстоює не лише країну, але й імідж сил оборони, додаючи, що ми героїчно протистоїмо ворогу, якого називали другою армією у світі.

Разом із цим Залужний уникає будь-якого "зіркового" статусу, але успіхи у протистоянні російським загарбникам неминуче впишуть його в українську історію як легендарну постать. В одному із нещодавніх патріотичних відео, йому навіть присвоїли прізвисько Залізний Незламний Залужний.

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