Визит Дмитрия Разумкова был запланирован на 3 августа. В этот же день сообщили, что его отменили.
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Главнокомандующий ВСУ отменил визит главы Рады в зону ООС
В Верховной Раде сообщили, что визит Дмитрия Разумкова в зону Операции объединенных сил отменили накануне 3 августа.
Поздно вечером, накануне командировки, Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным было сообщено о временном запрете посещения должностными лицами зоны проведения Операции объединенных сил?
– говорилось в сообщении ООС.
В ВСУ назвали причину отмены визита
Командование ВСУ в комментарии 24 каналу заявило, что "такие приезды лишь отвлекали от передачи полномочий, поэтому было одобрено такое решение, чтобы этот процесс состоялся при спокойных обстоятельствах".
Запрет является временным и будет действовать в течение 10 дней. Это связано со сменой командующего Операции Объединенных сил,
– заявили в пресс-службе ООС.
Там также добавили, что надеются на понимание политиков и чиновников.
Краткая предыстория относительно кадровых изменений в ВСУ
- 27 июля президент принял решение об увольнении главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака с должности.
- В тот же день объявил о назначении новым главнокомандующим ВСУ Валерия Залужного.
- Причиной изменений прессекретар президента Сергей Никифоров заявил, что хочет видеть синергию между Министерством обороны и ВСУ.
- Руслана Хомчака назначили на должность первого заместителя секретаря СНБО.