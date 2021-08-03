Візит Дмитра Разумкова був запланований на 3 серпня. У цей же день повідомили, що його скасували.
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Головнокомандувач ЗСУ скасував візит глави Ради в зону ООС
У Верховній Раді повідомили, що візит Дмитра Разумкова в зону Операції об'єднаних сил скасували напередодні 3 серпня.
Пізно ввечері, напередодні відрядження, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив про тимчасову заборону відвідування посадовими особами зони проведення Операції об'єднаних сил,
– мовилось у повідомленні ООС.
У ЗСУ назвали причину скасування візиту
Командування ЗСУ в коментарі 24 каналу заявило, що "такі приїзди лише відволікали від передачі повноважень, тому було схвалено таке рішення, щоб цей процес відбувся за спокійних обставин".
Заборона є тимчасовою та діятиме протягом 10 днів. Це пов'язано зі зміною командувача Операції Об'єднаних сил,
– заявили у пресслужбі ООС.
Там також додали, що сподіваються на розуміння політиків та посадовців.
Коротка передісторія щодо кадрових змін в ЗСУ
- 27 липня президент ухвалив рішення щодо звільнення головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака з посади.
- У той же день оголосив про призначення новим головнокомандувачем ЗСУ Валерія Залужного.
- Причиною змін прессекретар президента Сергій Никифоров заявив, що хоче бачити синергію між Міністерством оборони та ЗСУ.
- Руслана Хомчака призначили на посаду першого заступника секретаря РНБО.