Главные центры ударов белорусской армии уже определены, – Макарук перечислил города Украины

Все, что сейчас происходит в Беларуси, мало напоминает оборону. У них идет мобилизация из запаса, белорусские воины учатся строить понтонные переправы "для защиты". Но понтонные переправы – это о нападении.

Об этом 24 каналу рассказал общественный деятель и пресс-секретарь InformNapalm Михаил Макарук. Он также отметил, что также нельзя упускать из виду импорт оружия, туда постоянно довозят С-300 или С-4000, но сидеть за пультом управления вряд ли будут белорусы.

Читайте также: В Беларуси проводят мобилизационные учения, но наступательных группировок там нет

Все говорят, что белорусы не умеют воевать, и это действительно так. Но условные 20 тысяч живой силы или даже 5 тысяч будут оттягивать наших защитников, говорит Макарук.

"И когда в Беларусь направятся первые гробы, российская пропаганда начнет визжать, что "украинские фашисты убили белорусских мальчикаф". Таким образом, белорусов просто натравят на нас", – добавляет представитель InformNapalm.

Повторится Первая чеченская война – сначала на смерть послали быдло (срочников), а потом других, это уже отработанный сценарий, говорит Михаил Макарук.

Главной задачей белорусов будет перерезание наших дорог в направлении "запад – центр" для сообщения армии,

– отмечает журналист.

Главные точки ударов для белорусской армии уже определены:

Ковель;

Вараш;

Сарны;

Овруч;

Черниговщина.

"Поэтому когда определенные эксперты рассказываются мне, почему мы держим боевые бригады на Западе Украины – именно для того, чтобы не допустить реализацию этого сценария", – резюмирует Макарук.

Какова вероятность нападения со стороны Беларуси по другим данным

Известно, что Беларусь сосредоточила на границе с Украиной 7 батальонов. В приграничных районах проводятся дополнительные мероприятия по инженерному оборудованию пунктов пропуска и развертывают дополнительные средства радиоэлектронной борьбы. Однако этих войск и техники до сих пор недостаточно, чтобы организовать нападение.

С этими тезисами согласны и в Институте исследования войны. По их данным, армия Беларуси не является боеспособной силой. У нее недостаточно средств, низкая боевая готовность и нет реального боевого опыта, в отличие от ВСУ. Кроме этого, Лукашенко армия нужна для того, чтобы удерживать свой режим.

Подробнее о боевой мощи "паркетного" войска Беларуси: смотрите видео