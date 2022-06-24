Про це 24 каналу розповів громадський діяч та речник Informnapalm Михайло Макарук. Він також зазначив, що не можна оминути увагою імпорт зброї, туди постійно довозять С-300 чи С-400, але сидіти за пультом керування навряд будуть білоруси.

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Всі говорять, що білоруси не вміють воювати і це справді так. Але умовні 20 тисяч живої сили, чи навіть 5 тисяч, відтягуватимуть наших захисників, говорить Макарук.

"І коли до Білорусі попрямують перші труни, російська пропаганда почне верещати, що "українські фашисти убілі білоруських мальчікаф". Таким чином, білорусів просто нацькують на нас", – додає речник Informnapalm.

Повториться Перша Чеченська війна – спочатку на смерть послали бидло (строковиків), а потім інших, це сценарій вже відпрацьований, говорить Михайло Макарук.

Головним завданням білорусів буде перерізання наших доріг у напрямку "захід-центр" для сполучення армії,

– зазначає журналіст.

Головні точки ударів для білоруської армії вже визначені:

Ковель;

Вараш;

Сарни;

Овруч;

Чернігівщина.

"Тому, коли певні експерти розповідаються мені, чому ми тримаємо бойові бригади на заході України – саме для того, аби не допустити реалізацію цього сценарію", – резюмує Макарук.

Яка ймовірність нападу зі сторони Білорусі за іншими даними

Відомо, що Білорусь зосередила на кордоні з Україною до 7 батальйонів. У прикордонних районах проводять додаткові заходи з інженерного обладнання пунктів пропуску й розгортають додаткові засоби радіоелектронної боротьби. Однак цих військ та техніки досі недостатньо, щоб організувати напад.

З цими тезами погоджуються і в Інституті дослідження війни. за їхніми даними, армія Білорусі не є боєздатною силою. В неї недостатньо засобів, низька бойова готовність і нема реального бойового досвіду, на відміну від ЗСУ. Окрім цього, Лукашенкові армія потрібна для того, аби утримувати свій режим.

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