Самые важные новости Украины и мира за пятницу, 23 декабря:

Заметьте Зеленский и Путин созвонятся до конца года, – российские СМИ

Офис генпрокурора хочет арестовать Порошенко

Источник: "Укринформ"

Пятого Президента Украины Петра Порошенко подозревают в государственной измене. Офис генпрокурора намерен арестовать политика. По данным СМИ, Печерский суд Киева удовлетворил соответствующее ходатайство во время закрытого заседания 24 декабря.

В Офисе генпрокурора собираются настаивать на аресте с правом выхода из-под стражи под залог. Сумма составит миллиард гривен.

Адвокаты Порошенко Игорь Головань и Илья Новиков – заявили, что ждут, когда о разрешении на арест Порошенко сообщат спикеру Руслану Стефанчуку. Это должно произойти в течение суток.

Подозрение Порошенко: главное

Порошенко объявили о подозрении 20 декабря 2021 года.

Политика вызвали на допрос в ГБР. В то же время вместо Порошенко туда пришли его адвокаты.

Сам политик сейчас находится в Польше. Оттуда он записал видео. В нем пятый Президент Украины заявил, что имеет ряд встреч с европейскими политиками и вернется в Украину по своему графику.

Обратите внимание Коломойский, Порошенко и даже Зеленский: кого украинцы считают олигархом

Лавров угрожает Европе масштабным конфликтом

Источник: МИД России

Глава МИД России Сергей Лавров отметился очередным циничным заявлением. Политик принялся угрожать масштабным конфликтом в Европе. Все потому, что Украину якобы "втягивают в НАТО".

Курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления возле наших границ ударных ракетных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности России, провоцируя серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе,

– заявил Лавров.

Страна-агрессор цинично рекомендует понизить градус конфронтации.

Швеция жестко ответила России

Глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что у Кремля нет полномочий решать вопрос о присоединении новых стран к НАТО. Каждое государство имеет право самостоятельно делать выбор касательно вступления в ту или иную организацию.

Линде подчеркнула: требования России адресованы, прежде всего, США и НАТО. В то же время они также затрагивают Швецию.

"У нас должен быть мировой порядок, основанный на правилах, где у нас есть международное право, и каждая страна имеет право делать свой собственный выбор по политике безопасности", – подчеркнула Линде.

Актуально В окопы сразу не посылают, – политик рассказала, что будут делать в армии женщины

В Минздраве допустили усиление карантина

Источник: "Укринформ"

Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в Украине могут усилить карантин. Все из-за штамма Омикрон, который почти вдвое заразнее, чем штамм Дельта.

На данный момент трудно спрогнозировать, как Омикрон будет вести себя в Украине.

Будем смотреть, какие нормы окажутся более эффективными, и скорее всего – соответствующие корректировки могут быть внесены и в наш адаптивный карантин относительно усиления масочного режима, обработки рук,

– рассказал Кузин.

Он также подчеркнул, что в Европе Омикрон распространяется преимущественно среди невакцинированных.

Интересно Как человечество боролось с коронавирусом в 2021 году: взлеты и провалы

Netflix разозлил украинцев

Источник: 24 канал

В декабре 2021 года на Netflix состоялась премьера второго сезона сериала "Эмили в Париже". Это история о маркетологе из Чикаго, которая получила работу во французской столице. Главную роль в сериале сыграла Лили Коллинз.

В четвертом эпизоде второго сезона появилась неловкая и странная украинка Петра. Ее образ – сплошная безвкусица. Петра ведет себя вызывающе и слишком эмоционально. Она боится депортации и учит Эмили воровать вещи из магазинов.

Петра / Инстаграм eugeniahavrylko

Украинцы возмущены такой героиней. В сети они пишут, что это шок и стыд.

Евгения Гаврилко отметила: невозможно поверить, что это происходит в 2021 году.

Время, когда мы демонстрируем уважение ко всем нациям и полам. Время, когда мы боремся со всеми стереотипами, разрушающими мир и межкультурные отношения. Время, когда никто не смеется над такими жалкими вещами,

– продолжила она.

Реакция Ткаченко

Александр Ткаченко заявил, что образ украинки в "Эмили в Париже" является карикатурным и оскорбительным. Политик признался, что раньше считал сериал довольно неплохим и даже просмотрел первый сезон. Однако теперь у него есть замечания. Netflix направят текст украинской позиции.

"Такими будут видеть украинцев за границей? Которые воруют, хотят получать все бесплатно, боятся депортации? Так не должно быть", – заявил Ткаченко.

Политик отметил, что придется продолжать бороться со стереотипами.

Украина отмечает сочельник

Источник: 24 канал

Верующие западного обряда 24 декабря празднуют сочельник. А уже 25 декабря наступит долгожданное Рождество.

В канун праздника в небе над Украиной пролетели санки Санта Клауса. В течение суток сказочный дедушка совершит кругосветное путешествие и вернется в свою резиденцию, расположенную в Лапландии.

Полет Санты фиксирует известный сервис, который отслеживает авиаполёты, Flightradar.

Санта уже пролетел над Украиной / Фото NORAD

Санта Клаус покидает территорию Украины / Фото Flightradar