Важнейшие новости Украины и мира сегодня:

Папа Римский упомянул в речи об Украине

Источник: ютуб Живого телевидения

Католики 25 декабря отмечают Рождество. По этому случаю Папа Римский выступил к Риму и всему миру с посланием и апостольским благословением Urbi et orbi ("К городу и к миру"). В нем понтифик упомянул и об Украине.

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Обращение Папы ко всему миру

Говоря об Иисусе Христе, Папа объяснил, что верующие ждут от него помощи для разрешения конфликтов по всему миру. Он выразил надежду, что и Украине удастся избежать конфликта.

Стань светом и поддержкой для тех, кто верит и действует, направляясь также и против течения, в пользу встречи и диалога, и не позволь, чтобы в Украине распространялись метастазы злокачественного конфликта,

– отметил понтифик.

Торжественное благословение Папа Римский произнес из лоджии базилики Святого Петра. Это произошло впервые после двухлетнего перерыва. Ведь из-за пандемии коронавируса пасхальные и рождественские праздники проходили в условиях строгих карантинных ограничений.

Рождественское послание Папы Римского к Риму и всему миру: смотрите видео

Зеленский поздравил с Рождеством

Источник: фейсбук Владимира Зеленского

Президент поздравил верующих западного обряда с Рождеством Христовым. Зеленский отметил, что эти дни – праздник для миллионов людей в Украине и планете Земля.

Глава государства пожелал людям крепкого здоровья, большого достатка и счастливого Рождества. Политик отметил, что этот праздник является символом лучших человеческих добродетелей.

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Россия говорит об отводе части войск

Источник: Интерфакс

В России заявили, что отводят часть войск из нескольких областей и с территории оккупированного Крыма. Об этом проинформировал Южный военный округ.

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Москва говорит об отводе 10 тысяч военных

Государство-агрессор сообщило, что в войсках ПВО завершился этап боевого согласования отделений, экипажей и расчетов в мотострелковых соединениях, воинских частях и специальных войск.

Более 10 тысяч военнослужащих в составе подразделений совершат марши в пункты постоянной дислокации с территории общевойсковых полигонов,

– говорится в заявлении.

Российские войска, по официальной версии Кремля, проводили занятия на общевойсковых полигонах в:

Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях;

оккупированном Россией Крыму;

Ставропольском и Краснодарском краях;

республиках Северного Кавказа;

на полигонах военных баз России в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

В то же время для поддержания высокой боевой готовности во всех соединениях и воинских частях ПВО на период новогодних праздников назначат:

дежурные подразделения;

средства усиления;

силы для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций.

Актуально! Российские военные устроили в оккупированном Крыму "сбор" командного состава Черноморского флота. Во время него показывали "методику обороны" и захват участка побережья. Длился этот "сбор" 5 дней. В нем участвовали примерно 100 офицеров командного состава.

Швеция повысила боеспособность

Источник: Dagens Nyheter

Шведские власти считают ситуацию в Украине очень серьезной. Соответствующее заявление сделал главнокомандующий Вооруженными силами королевства генерал Микаэль Бюден.

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Мы привели нашу готовность в соответствие с сложившейся ситуацией. Она серьезна и вызывает опасения. Естественно, что сейчас мы делаем больше и готовы к более быстрым действиям, чем обычно.

– заявил Бюден.

Он добавил, что Швеция готова к разным вариантам развития ситуации, в частности, в непосредственной близости от ее границ.

Бюден рассказал, что особое внимание было уделено острову Готланд, который расположен в Балтийском море и имеет стратегическое значение. "В условиях напряженности в Украине и Европе естественно, меры по обеспечению боеготовности включают также Готланд и Балтийское море. Мы должны быть готовы действовать по разным направлениям", – пояснил чиновник.

Кроме того, Микаэль Бюден, комментируя готовность Швеции к защите острова, пояснил, что страна "делает свое дело, не вызывая никакой эскалации, наоборот – охлаждает пыль противника, показывая, что стоит в стартовой позиции".

Важно! Секретарь Совета по нацбезопасности и обороне Алексей Данилов в интервью AFP заявил, что серьезного риска широкомасштабного вторжения России пока нет. В то же время, он признал, что неизменной целью Владимира Путина является уничтожение Украины.

Взрыв дома во Львовской области

Источник: ГСЧС

В одноэтажном деревянном частном жилом доме в селе Ниновичи Червоноградского района произошел взрыв.

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Пострадали 5 человек

Сначала спасатели сообщили, что в результате взрыва пострадали 5 человек. Медики предоставили им помощь на месте инцидента. Позже стало известно, что пострадавших госпитализировали, среди них – ребенок 2010 года рождения.

По последней информации, три человека находятся в реанимации.

Дом уже не восстановить

Предварительно взорвалась газовоздушная смесь. Дальнейшего горения не было. Однако в результате инцидента дом полностью разрушен – в нем обрушилась крыша, упали стены. Ремонту здание не подлежит.

Дом полностью разрушен / Фото ГСЧС