Найважливіші новини України та світу за сьогодні:
Папа Римський згадав у промові про Україну
Джерело: ютуб Живого телебачення
Католики 25 грудня святкують Різдво. З цієї нагоди Папа Римський виступив до Рима та всього світу з посланням і апостольським благословенням Urbi et orbi ("До міста і до світу"). У ньому понтифік згадав і про Україну.
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Звернення Папи до всього світу
Говорячи про Ісуса Христа, Папа пояснив, що віряни очікують від нього допомоги для вирішення конфліктів по всьому світі. Він висловив сподівання, що й Україні вдасться уникнути нового конфлікту.
Стань світлом і підтримкою для тих, які вірять і діють, прямуючи також і проти течії, на користь зустрічі та діалогу, і не дозволь, аби в Україні поширювалися метастази злоякісного конфлікту,
– зазначив понтифік.
Урочисте благословення Папа Римський виголосив з лоджії базиліки Святого Петра. Це сталося вперше після дворічної перерви. Адже через пандемію коронавірусу великодні та різдвяні святкування проходили в умовах суворих карантинних обмежень.
Різдвяне послання Папи Римського до Рима та всього світу: дивіться відео
Зеленський привітав з Різдвом
Джерело: фейсбук Володимира Зеленського
Президент привітав вірян західного обряду з Різдвом Христовим. Зеленський зауважив, що ці дні – свято для мільйонів людей в Україні та на планеті Земля.
Глава держави побажав людям міцного здоров'я, великого достатку та щасливого Різдва. Політик зауважив, що це свято є символом найкращих людських чеснот.
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Росія каже про відведення частини військ
Джерело: Интерфакс
У Росії заявили, що відводять частину військ з декількох областей та з території окупованого Криму. Про це проінформував Південний військовий округ.
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Москва говорить про відведення 10 тисяч військових
Держава-агресорка повідомила, що у військах ППО завершився етап бойового злагодження відділень, екіпажів та розрахунків у мотострілецьких з'єднаннях, військових частинах пологів військ та спеціальних військ.
Понад 10 тисяч військовослужбовців у складі підрозділів здійснять марші до пунктів постійної дислокації з території загальновійськових полігонів,
– йдеться у заяві.
Російські війська, за офіційною версією Кремля, проводили заняття на загальновійськових полігонах у:
- Астраханській, Волгоградській та Ростовській областях;
- окупованому Росією Криму;
- Ставропольському та Краснодарському краях;
- республіках Північного Кавказу;
- на полігонах військових баз Росії в Абхазії, Вірменії та Південній Осетії.
Водночас для підтримки високої бойової готовності у всіх з'єднаннях та військових частинах ППО на період новорічних свят призначать:
- чергові підрозділи;
- засоби посилення;
- сили для ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій.
Швеція підвищила боєздатність
Джерело: Dagens Nyheter
Шведська влада вважає ситуацію в Україні дуже серйозною. Відповідну заяву зробив головнокомандувач Збройних сил королівства генерал Мікаель Бюден.
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Ми привели нашу готовність у відповідність до ситуації, яка склалася. Вона серйозна і викликає побоювання. Природно, що зараз ми робимо більше і готові до швидших дій, ніж зазвичай,
– заявив Бюден.
Він додав, що Швеція готова до різних варіантів розвитку ситуації, зокрема, у безпосередній близькості від її кордонів.
Бюден розповів, що особливу увагу приділили острову Готланд, який розміщений у Балтійському морі та має стратегічне значення. "В умовах напруженості в Україні та Європі природно, що заходи щодо забезпечення боєготовності включають також Готланд і Балтійське море. Ми маємо бути готові діяти на різних напрямках", – пояснив посадовець.
Окрім того, Мікаель Бюден, коментуючи готовність Швеції до захисту острова, пояснив, що країна "робить свою справу, не викликаючи жодної ескалації, навпаки – швидше охолоджує пил противника, показуючи, що стоїть у стартовій позиції".
Вибух будинку на Львівщині
Джерело: ДСНС
В одноповерховому дерев'яному приватному житловому будинку у селі Ниновичі Червоноградського району стався вибух.
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Постраждали 5 людей
Спершу рятувальники повідомили, що внаслідок вибуху постраждали 5 людей. Медики надали їм допомогу на місці інциденту. Пізніше стало відомо, що потерпілих госпіталізували, серед них – дитина 2010 року народження.
За останньою інформацією, троє людей перебувають у реанімації.
Будинок вже не відновити
Попередньо, вибухнула газоповітряна суміш. Подальшого горіння не було. Однак внаслідок інциденту будинок повністю зруйнований – у ньому обвалився дах, впали стіни. Ремонту будівля не підлягає.
Будинок повністю зруйнований / Фото ДСНС