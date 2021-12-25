Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Папа Римський згадав у промові про Україну

Джерело: ютуб Живого телебачення

Католики 25 грудня святкують Різдво. З цієї нагоди Папа Римський виступив до Рима та всього світу з посланням і апостольським благословенням Urbi et orbi ("До міста і до світу"). У ньому понтифік згадав і про Україну.

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Звернення Папи до всього світу

Говорячи про Ісуса Христа, Папа пояснив, що віряни очікують від нього допомоги для вирішення конфліктів по всьому світі. Він висловив сподівання, що й Україні вдасться уникнути нового конфлікту.

Стань світлом і підтримкою для тих, які вірять і діють, прямуючи також і проти течії, на користь зустрічі та діалогу, і не дозволь, аби в Україні поширювалися метастази злоякісного конфлікту,

– зазначив понтифік.

Урочисте благословення Папа Римський виголосив з лоджії базиліки Святого Петра. Це сталося вперше після дворічної перерви. Адже через пандемію коронавірусу великодні та різдвяні святкування проходили в умовах суворих карантинних обмежень.

Різдвяне послання Папи Римського до Рима та всього світу: дивіться відео

Зеленський привітав з Різдвом

Джерело: фейсбук Володимира Зеленського

Президент привітав вірян західного обряду з Різдвом Христовим. Зеленський зауважив, що ці дні – свято для мільйонів людей в Україні та на планеті Земля.

Глава держави побажав людям міцного здоров'я, великого достатку та щасливого Різдва. Політик зауважив, що це свято є символом найкращих людських чеснот.

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Росія каже про відведення частини військ

Джерело: Интерфакс

У Росії заявили, що відводять частину військ з декількох областей та з території окупованого Криму. Про це проінформував Південний військовий округ.

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Москва говорить про відведення 10 тисяч військових

Держава-агресорка повідомила, що у військах ППО завершився етап бойового злагодження відділень, екіпажів та розрахунків у мотострілецьких з'єднаннях, військових частинах пологів військ та спеціальних військ.

Понад 10 тисяч військовослужбовців у складі підрозділів здійснять марші до пунктів постійної дислокації з території загальновійськових полігонів,

– йдеться у заяві.

Російські війська, за офіційною версією Кремля, проводили заняття на загальновійськових полігонах у:

Астраханській, Волгоградській та Ростовській областях;

окупованому Росією Криму;

Ставропольському та Краснодарському краях;

республіках Північного Кавказу;

на полігонах військових баз Росії в Абхазії, Вірменії та Південній Осетії.

Водночас для підтримки високої бойової готовності у всіх з'єднаннях та військових частинах ППО на період новорічних свят призначать:

чергові підрозділи;

засоби посилення;

сили для ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій.

Актуально! Російські військові влаштували в окупованому Криму "збір" командного складу Чорноморського флоту. Під час нього показували "методику оборони" та захоплення ділянки узбережжя. Тривав цей "збір" 5 днів. У ньому брали участь приблизно 100 офіцерів командного складу.

Швеція підвищила боєздатність

Джерело: Dagens Nyheter

Шведська влада вважає ситуацію в Україні дуже серйозною. Відповідну заяву зробив головнокомандувач Збройних сил королівства генерал Мікаель Бюден.

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Ми привели нашу готовність у відповідність до ситуації, яка склалася. Вона серйозна і викликає побоювання. Природно, що зараз ми робимо більше і готові до швидших дій, ніж зазвичай,

– заявив Бюден.

Він додав, що Швеція готова до різних варіантів розвитку ситуації, зокрема, у безпосередній близькості від її кордонів.

Бюден розповів, що особливу увагу приділили острову Готланд, який розміщений у Балтійському морі та має стратегічне значення. "В умовах напруженості в Україні та Європі природно, що заходи щодо забезпечення боєготовності включають також Готланд і Балтійське море. Ми маємо бути готові діяти на різних напрямках", – пояснив посадовець.

Окрім того, Мікаель Бюден, коментуючи готовність Швеції до захисту острова, пояснив, що країна "робить свою справу, не викликаючи жодної ескалації, навпаки – швидше охолоджує пил противника, показуючи, що стоїть у стартовій позиції".

Важливо! Секретар Ради з нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв'ю AFP заявив, що серйозного ризику широкомасштабного вторгнення Росії наразі немає. Водночас він визнав, що незмінною метою Володимира Путіна є знищення України.

Вибух будинку на Львівщині

Джерело: ДСНС

В одноповерховому дерев'яному приватному житловому будинку у селі Ниновичі Червоноградського району стався вибух.

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Постраждали 5 людей

Спершу рятувальники повідомили, що внаслідок вибуху постраждали 5 людей. Медики надали їм допомогу на місці інциденту. Пізніше стало відомо, що потерпілих госпіталізували, серед них – дитина 2010 року народження.

За останньою інформацією, троє людей перебувають у реанімації.

Будинок вже не відновити

Попередньо, вибухнула газоповітряна суміш. Подальшого горіння не було. Однак внаслідок інциденту будинок повністю зруйнований – у ньому обвалився дах, впали стіни. Ремонту будівля не підлягає.



Будинок повністю зруйнований / Фото ДСНС