Такими были важнейшие новости Украины и мира за сегодня.

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Снегопады накрыли Украину

Источник: 24 канал

Ночью и днем ​​28 декабря большую часть территории Украины накрыли мощные снегопады. Поэтому возникли перебои в работе транспорта. В частности, в нескольких аэропортах не могли приземлиться самолеты.

В Днепре из-за снегопадов возникли пробки. Кроме того, по данным "Информатора", коммунальные службы не успевали работать, из-за чего местные жители жаловались на нерасчищенные тротуары. Из-за усложненного движения транспорта в городе существенно выросла стоимость такси.

Непогода в Днепре

Ситуация в Николаеве также была не лучшей. Из-за непогоды общественный транспорт в городе курсировал с задержками. В области также возникли проблемы, в частности при выезде на один из вызовов, карета скорой помощи застряла в снежном заносе. Как сообщает ГСЧС, на помощь прибыли спасатели, которые помогли медикам выбраться из ловушки и сопровождали их и пациента в больницу.

Спасатели вытаскивают скорую из снежного заноса / Фото ГСЧС

Также непогода накрыла Одессу, где, как убеждают городские власти, коммунальщики с ночи работали над устранением последствий непогоды. Один из троллейбусов в городе не курсировал, а другому пришлось изменить маршрут. Из-за непогоды спасателям пришлось вызволять "из снежной ловушки" автомобили на территории области. Схожие проблемы 28 декабря возникли и в Запорожье. Кроме того, в аэропорту отменили рейсы из Турции, а самолет из Египта был вынужден приземлиться в Харькове.

Кроме того, непогода также накрыла Черновцы и Херсон. Из-за непогоды авиакомпания Air Ocean Airlines приостановила рейсы из Черновцов в Киев.

Непогода на Одесщине / Фото ГСЧС

Ненастье также свирепствовало и в Карпатах, из-за чего спасатели объявили ІІІ уровень опасности в высокогорье Закарпатья. Также из-за снегопадов несколько рейсов Укрзализныци курсировали с задержками.

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Увольнение Гарбарука

Источник: телеграм Юлии Гришиной

Кабинет Министров на заседании 28 декабря уволил Игоря Гарбарука с должности заместителя министра образования и науки Украины. Заявление на увольнение чиновник написал по собственному желанию.

Причиной увольнения стал скандал, который разгорелся после визита Гарбарука во Львов. После этой поездки в соцсетях опубликовали фото, на котором спутница заместителя министра Кристина Тишкун была в довольно откровенном наряде. Из-за этого в сети в сторону девушки и Гарбарука понеслась волна хейта.

Фото, из-за которого разгорелся скандал / Фото из соцсетей

Свое увольнение Гарбарук назвал единственным выходом для любого государственного служащего.

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Перенос заседания СНБО

Источник: СНБО

Предварительно последнее в 2021 году заседание СНБО должно было состояться 29 декабря. Однако президент Владимир Зеленский принял решение увеличить перечень вопросов для рассмотрения, из-за чего заседание перенесли.

В связи с тем, что президент Украины Владимир Зеленский расширил перечень вопросов, вносимых в повестку дня заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, заседание состоится 30 декабря 2021 года,

– говорится в заявлении СНБО.

Список вопросов, которые будут обсуждать на заседании, традиционно, не опубликовали.

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Дела против Гогилашвили

Источник: ГБР

В Государственном бюро расследований подтвердили открытие сразу 2 уголовных производств против экс-министра внутренних дел Александра Гогилашвили. По обоим сейчас продолжается досудебное расследование.

Первое дело касается служебного подлога при трудоустройстве в Министерство внутренних дел. О подлоге чего говорится в деле, следователи не уточнили.

Второе дело касается скандала на Кблокпосте Краматорске, во время которого Гогилашвили обматерил полицейских и угрожал им. За это экс-заместителю главы МВД инкриминируют превышение служебных обязанностей.

Что известно о скандале с Гогилашвили

11 декабря 2021 года в сети обнародовали видео с блокпоста в Краматорске со скандальными высказываниями Александра Гогилашвили.

Как выяснили позже, это был не первый подобный случай с участием экс-заместителя главы МВД.

Журналисты выяснили, что у Гогилашвили есть российское гражданство, а во время российской оккупации Крыма он был помощником депутата Госдумы Николая Валуева, который поддерживал аннексию.

После скандала Александра Гогилашвили уволили с должности.

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Какой будет погода на Новый год

Источник: Meteoprog

По словам синоптика Натаьи Диденко, новый 2022 год украинцы встретят без снега. Более того, в ночь на 1 января в Украине ожидают оттепель.

Потеплеет до оттепели и даже до небольших "плюсов". Ожидается дождь и мокрый снег, таяние льда на разных поверхностях, поэтому будьте осторожными под крышами домов и на дорогах,

– заявила Диденко.

Также в западных областях 31 декабря прогнозируют дожди. В первый день 2022 года почти по всей территории Украины температура воздуха поднимется до отметки +1...+4, а местами и +5...+7 градусов.