В Киеве мужчина угрожал взорвать мост Метро. В Украине заработала видеофиксация нарушений ПДД. На Прикарпатье произошло землетрясение. Подписи против Авакова. С 16 июня из Киева начнут летать за границу три авиакомпании. Умер украинский композитор Мирослав Скорик. Такими были главные новости понедельника, 1 июня.

Псевдоминирование моста Метро

Все, что известно на данный момент Минирование моста Метро в Киеве

В Киеве 1 июня произошло чрезвычайное происшествие, из-за которого в столице возникли серьезные пробки, а на улицы даже выехали БТРы. Дело в том, что около 14:00 на мосту Метро неизвестный мужчина заявил, что собирается взорвать переправу.

Конкретных требований он не выдвигал, однако сначала сообщалось, что минер хочет лично встретиться с главой МВД Арсеном Аваковым.

В руке мужчина держал пульт от неизвестного устройства, поэтому правоохранители мгновенно начали действовать. Они ввели в Киеве спецоперацию "Гром", перекрыли мост Метро, ​​вызвали взрывотехников и подогнали БТРы Нацгвардии.



Псевдоминирование моста Метро / Фото из фейсбук-страницы Артема Шевченко

В целом в спецоперации приняли участие около 300 полицейских, почти 100 бойцов Нацгвардии. К ней также привлекли 2 речных катера и 10 патрульных автомобилей.

После коротких переговоров с минером правоохранителям удалось его задержать. Злоумышленника отвлекли выстрелами в воздух и спустили на него штурмовую собаку.

Как оказалось впоследствии, "взрывчатка" оказалась обычным муляжом, внутрь которого была насыпана земля.



Собственно "взрывчатка" / Фото из соцсетей Артема Шевченко

Мотивы действий злоумышленника пока неизвестны. По словам полицейских, мужчина говорил какие-то бессвязные вещи и был в возбужденном состоянии. По некоторым данным, он мог находиться на учете в психдиспансере.

Также правоохранители сообщили, что во время задержания мужчина плакал и жаловался на бытовые трудности. Известно, что у него больная мать, она якобы находится в больнице.

По информации СМИ, мужчину зовут Виталий, ему 32 года.

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К административной ответственности его привлекали дважды:

В частности, в сентябре 2018 года он устанавливал на Крещатике незаконные аттракционы – "Боксерская груша" и "Турник".

А первый протокол на него составили еще в июле 2009 года – за незаконную торговлю с рук. Тогда его приговорили к штрафу в 17 гривен.

В настоящее время псевдоподрывник в отделении полиции, там его допрашивают. Правоохранители по факту происшествия уже открыли уголовное производство. Мужчине грозит до 6 лет тюрьмы.

Видеофиксация нарушений ПДД

Подробнее Видеофиксация нарушений ПДД в Украине: кого штрафовать

С 1 июня в Украине заработала система автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Сейчас она работает только в Киеве и области, однако вскоре такое нововведение распространится по всей Украине.

На данный момент 25 комплексов автоматической фиксации (КАФ) установлены на дорогах Киевской области. Еще 20 камер работают в Киеве.

Вскоре 5 КАФов установят во Львовской области.

Систему видеофиксации нарушения ПДД размещают на участках, где случается больше всего ДТП.

Пока что камеры будут фиксировать только превышение скорости автомобилем. Персональные данные правонарушителя полицейский будет устанавливать по соответствующим реестрам МВД и Минюста.

Какой штраф предусмотрен за нарушение:

255 гривен – за превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 20 километров в час, но не более 50 километров в час.

510 гривен – за превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 50 километров в час.

Штраф уменьшается на 50%, если его оплатили в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

Обратите внимание! В Киеве за первые 8 минут работы камеры фиксации нарушений ПДД зафиксировали 262 случая превышения скорости. Интересно, что камеры в столице настроены на максимально допустимую скорость в 103 километров в час.

Какие еще нарушения будет фиксировать система позже:

Проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения.

Нарушение правил остановки и стоянки.

Запрет двигаться по полосе для транспорта, тротуарам или пешеходным дорожкам.

Выезд на полосу встречного движения.

Землетрясение на Прикарпатье

Потеря Умер Мирослав Скорик – известный композитор и музыковед

В городе Долина, что на Ивано-Франковщине, утром 1 июня произошло землетрясение. Подземные толчки ощутили в городе и окрестных селах. Сила землетрясения равнялась 3,2.

Эпицентр землетрясения был расположен в Долине, на глубине 2 километров.

Местные жители района заявили, что хорошо почувствовали подземные толчки. Они насчитали от одного до трех сильных колебаний.

"Это действительно было что-то. У нас дома стаканы полностью затряслись", – написала в соцсетях местная жительница Оля Физер.



Местные жители о землетрясении в Долине / Скриншот

Подписи против Авакова

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В Верховной Раде члены фракции "Голос" начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Члены фракции требуют отставки главы МВД. Если необходимое количество голосов за отставку Авакова не наберется, то вопрос собираются вынести на час вопросов к правительству.

В ответ на такие слова представителей "Голоса" спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что сбор подписей и принятие кадрового решения по его итогам являются невозможными с точки зрения законодательства.

Относительно сбора подписей за того или иного министра, то, к сожалению, сегодня это не предусмотрено украинским законодательством,

– подчеркнул спикер.

Подробнее о том, почему нардепы требуют увольнения Авакова – читайте здесь.

Международные авиарейсы из Киева

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Украина постепенно выходит из карантина. Так, уже с 15 июня в стране возобновятся авиаперевозки. А вот о готовности возобновить международные рейсы из Киева заявили сразу 3 авиакомпании.

Так, с 16 июня из аэропорта "Киев" подтвердили, что начнут летать авиакомпании Belavia, LOT и WizzAir.

Куда будут летать самолеты из аэропорта Киева

С 16 июня возобновят рейсы в 14 направлениях:

Belavia: Минск (Беларусь)

LOT: Варшава (Польша)

WizzAir: Биллунд (Дания), Афины (Греция), Берлин, Бремен, Нюрнберг, Ганновер (все – Германия), Вильнюс (Литва), Ларнака (Кипр), Вена (Австрия), Рига (Латвия), Лиссабон (Португалия), Гданьск (Польша).

Смерть маэстро

На 81 году жизни умер известный украинский композитор и музыковед, Герой Украины Мирослав Скорик. Печальную весть о смерти выдающегося украинца распространила на своей странице в фейсбук невестка композитора.

Смерть выдающегося музыковеда стала настоящим потрясением для его родственников, друзей, коллег и поклонников. Впрочем, пока неизвестно, что стало причиной ухода украинского гения в вечность.

На случившееся уже отреагировал глава государства. Владимир Зеленский написал, что "Украина потеряла гения нашего времени".

Опера "Моисей", "Карпатский концерт", "Гуцульский триптих", музыка к фильмам "Тени забытых предков" и "Высокий перевал" – все это лишь небольшая часть его легендарного творческого наследия. Я навсегда запомню, как на День Независимости в 2019 году невероятно звучал гимн Украины в его исполнении. Вечная память, Мирослав Михайлович!

– отметил президент.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования семье и близким Мирослава Скорика.