У Києві чоловік погрожував підірвати міст Метро. В Україні запрацювала відеофіксація порушень ПДР. На Прикарпатті стався землетрус. Підписи проти Авакова. З 16 червня з Києва почнуть літати за кордон три авіакомпанії. Такими були головні новини понеділка, 1 червня.

Псевдомінування мосту Метро

Все, що відомо на цей момент Замінування мосту Метро у Києві

У Києві 1 червня сталася надзвичайна подія, через яку у столиці виникли неабиякі затори, а на вулиці навіть виїхали БТРи. Річ у тім, що близько 14 години на мосту Метро невідомий чоловік заявив, що збирається підірвати переправу.

Конкретних вимог він не висував, однак спершу повідомлялося, що мінер хоче особисто зустрітися з главою МВС Арсеном Аваковим.

У руці чоловік тримав пульт від невідомого пристрою, тож правоохоронці миттєво почали діяти. Вони ввели у Києві спецоперацію "Грім", перекрили міст Метро, викликали вибухотехніків та підігнали БТРи Нацгвардії.



Псевдомінування мосту Метро / Фото з фейсбук-сторінки Артема Шевченка

Загалом участь у спецоперації взяли близько 300 поліцейських, майже 100 бійців Нацгвардії. До неї також залучили 2 річкових катери та 10 патрульних автомобілів.

Після коротких перемовин з мінером правоохоронцям таки вдалося його затримати. Зловмисника відволікли пострілами у повітря та спустили на нього штурмового собаку.

Як виявилось згодом, "вибухівка" виявилась звичайним муляжем, всередину якого була засипана земля.



Власне "вибухівка" / Фото з соцмереж Артема Шевченка

Мотиви дій зловмисника поки невідомі. За словами поліцейських, чоловік говорив якісь незв’язні речі та був у збудженому стані. За деякими даними, він міг перебувати на обліку у психдиспансері.

Також правоохоронці повідомили, що під час затримання чоловік плакав та скаржився на побутові труднощі. Відомо, що у нього хвора матір, вона начебто перебуває у лікарні.

За інформацією ЗМІ, чоловіка звати Віталій, йому 32 роки.

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До адміністративної відповідальності його притягали двічі:

Зокрема, у вересні 2018 року він встановлював на Хрещатику незаконні атракціони – "Боксерську грушу" та "Турник".

А перший протокол на нього склали ще у липні 2009 року – за незаконну торгівлю з рук. Тоді йому присудили штраф у 17 гривень.

Наразі псевдопідривник у відділенні поліції, там його допитують. Правоохоронці за фактом події вже відкрили кримінальне провадження. Чоловіку загрожує до 6 років в’язниці.

Відеофіксація порушень ПДР

Детальніше Відеофіксація порушень ПДР в Україні: кого штрафуватимуть

З 1 червня в Україні запрацювала система автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Наразі вона працює лише в Києві та області, проте невдовзі таке нововведення пошириться по всій Україні.

Наразі 25 комплексів автоматичної фіксації (КАФ) є на дорогах Київської області. Ще 20 камер працюють у Києві.

Невдовзі 5 КАФів встановлять у Львівській області.

Систему відеофіксації порушення ПДР розміщують на тих ділянках, де трапляється найбільше ДТП.

Наразі камери фіксуватимуть тільки перевищення швидкості авто. Персональні дані правопорушника поліцейський установлюватиме з відповідних реєстрів МВС і Мін’юсту.

Який штраф передбачений за порушення:

255 гривень – за перевищення встановлених обмежень швидкості руху більше, ніж на 20 кілометрів на годину, але не більше 50 кілометрів на годину.

510 гривень – за перевищення встановлених обмежень швидкості руху більше, ніж на 50 кілометрів на годину.

Штраф зменшується на 50%, якщо його сплатили протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови.

Зверніть увагу! У Києві за перші 8 хвилин роботи камери фіксації порушень ПДР зафіксували 262 випадки перевищення швидкості. Цікаво, що камери у столиці налаштовано на максимально допустиму швидкість у 103 кілометри за годину.

Які ще порушення фіксуватиме система у майбутньому:

Проїзд на заборонений сигнал регулювання дорожнього руху.

Порушення правил зупинки та стоянки.

Заборона рухатися смугою для транспорту, тротуарами чи пішохідними доріжками.

Виїзд на смугу зустрічного руху.

Землетрус на Прикарпатті

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У місті Долина, що на Івано-Франківщині, вранці 1 червня стався землетрус. Підземні поштовхи відчули у місті та навколишніх селах. Сила землетрусу дорівнювала 3,2.

Епіцентр землетрусу був розташований у Долині на глибині 2 кілометрів.

Місцеві мешканці району заявили, що добре відчули підземні поштовхи. Вони нарахували від одного до трьох сильних коливань.

"Це дійсно було щось. У нас вдома стакани повністю затряслися", – написала у соцмережах місцева мешканка Оля Фізер.



Місцеві жителі про землетрус в Долині / Скриншот

Підписи проти Авакова

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У Верховній Раді члени фракції "Голос" розпочали збір підписів за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Члени фракції вимагають відставки глави МВС. Якщо необхідна кількість голосів за відставку Авакова не назбирається, то питання збираються винести на годину запитань до уряду.

У відповідь на такі слова представників "Голосу" спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зауважив, що збір підписів і ухвалення кадрового рішення за його підсумками є неможливими з точки зору законодавства.

Щодо збору підписів за того чи іншого міністра, то, на жаль, сьогодні це не передбачено українським законодавством,

– наголосив спікер.

Детальніше про те, чому нардепи вимагають звільнення Авакова – читайте тут.

Міжнародні авіарейси з Києва

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Україна поступово виходить із карантину. Так, вже з 15 червня в країні відновляться авіаперевезення. А ось про готовність відновити міжнародні рейси з Києва заявили відразу 3 авіакомпанії.

Так, з 16 червня з аеропорту "Київ" підтвердили почнуть літати авіакомпанії Belavia, LOT та WizzAir.

Куди будуть літати літаки з аеропорту Києва

З 16 червня відновлять рейси в 14 напрямках: