Из-за заявлениея об отставке главы НБУ Якова Смолия курс гривны упал. На пляжах Одессы обнаружили кишечную палочку и опасные водоросли. В курортной Кирилловке, что в Запорожской области, массово отравились люди. Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше. Аномальная жара движется в Украину. Такими были главные новости четверга, 2 июля.

Самые важные новости Украины и мира за четверг, 2 июля:

Последствия отставки Смолия

Актуально Несвоевременная отставка Смолия: что будет с гривной, экономикой и сотрудничеством с МВФ

1 июля глава НБУ Яков Смолий подал Владимиру Зеленскому заявление об отставке. Причиной отставки Смолий назвал систематическое политическое давление на руководство НБУ.

Вероятно, Верховная Рада рассмотрит вопрос об отставке 3 июля. Пока парламентский комитет уже согласовал увольнение Смолия.

Влияние на курс гривны

Украинские обменники уже отреагировали на заявление Смолия падением курса гривны. По состоянию на 2 июля доллар и евро в украинских обменниках сильно прибавили в цене.

Доллар вырос на 34 копейки, в то время как евро прибавил в цене сразу 48 копеек.

В то же время в Минфине уверяют, что рынки должны быстро стабилизироваться. Угрозы для независимости НБУ тоже нет, а МВФ не потеряет доверие к Украине. По словам министра Сергея Марченко, отставка Смолия не изменит ситуацию на валютном рынке.

Отток инвестиций и реакция международного сообщества

Мировые экономисты и банкиры негативно отреагировали на отставку Смолия. Представители стран "Большой семерки" заявили, что подрыв независимости Нацбанка может вызвать откат в развитии устойчивой финансовой системы Украины.

В МВФ отметили важную роль Смолия , а председатель комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Гетманцев считает, что отставка Смолия не улучшит наши отношения с фондом и даже есть риск отмены сотрудничества.

, а председатель комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Гетманцев считает, что отставка Смолия не улучшит наши отношения с фондом и даже есть риск отмены сотрудничества. Евросоюз отставку Смолия назвал очень тревожной. Там считают, что подрыв этого важного института ставит под угрозу авторитет и поддержку программы реформ в Украине.

В международной инвестиционной компании Dragon Capital решили приостановить инвестиции в Украину. Кроме того, под угрозой – сотрудничество с МВФ.

Отмена размещения евробондов

Из-за возможной отставки Смолия уже отменили размещение евробондов. Это должно быть первое размещение еврооблигаций с начала пандемии коронавируса. Это были "длинные" 12-летние евробонды с погашением в марте 2033 года. Сумма облигаций – 1,75 миллиарда долларов. А процентная ставка по этим ценным бумагам составляет 7,3% годовых.

По словам финансиста Сергея Фурсы, соглашение о размещении евробондов отменили из-за подрыва независимости Национального Банка. Это также подтвердили в Министерстве финансов.

Кто возглавит НБУ после отставки Смолия

Если отставку Смолия утвердят, то обязанности главы Нацбанка будет исполнять его первый заместитель – Екатерина Рожкова.

Обратите внимание! С политическим прошлым Екатерины Рожковой и скандалами, с ней связанными, можно ознакомиться по ссылке.

Кто может стать новым главой НБУ

Одним из главных кандидатов на должность главы НБУ называют Кирилла Шевченко.

Владимир Лавренчук . Бывший председатель правления "Райффайзен банка Аваль". Он уже был кандидатом на должность главы НБУ после отставки Валерии Гонтаревой.

. Бывший председатель правления "Райффайзен банка Аваль". Он уже был кандидатом на должность главы НБУ после отставки Валерии Гонтаревой. Тимофей Милованов. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства в правительстве Алексея Гончарука и президент Киевской школы экономики.



Кто может возглавить НБУ / Инфографика 24 канала

Где в Одессе опасно купаться

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На нескольких одесских пляжах обнаружили возбудитель кишечной палочки и водоросли, которые вызывают сильную аллергическую реакцию. Загрязнение зафиксировали после недавнего ливня.

Какие пляжи в Одессе стали опасными

"Дельфин";

"Аркадия";

"Чайка";

"Курортный";

"Золотой Берег".

Наихудшая ситуация на "Аркадии", там размыло канализационные трубы, а посреди пляжа появилась воронка, из которой вытекают фекалии.



Воронка с фекалиями посреди пляжа в Одессе / Фото 24 канала

Но это не пугает отдыхающих. Вокруг сигнальной ленты стоят лежаки, а рядом люди купаются в море.



Несмотря на опасность люди купаются в море / Фото 24 канала

Об отдыхе в Одессе говорят в Гостуризме

Государственное агентство Украины по туризму и курортам не рекомендует выбирать море для летнего отпуска, а вместо этого советует отправиться в горы, к рекам, озерам и водохранилищам. Там считают, что сейчас туристам не следует отдыхать и купаться в море в Одессе.

Обратите внимание! На выходных 28 – 29 июня в Одессу прибыло большое количество туристов, которые не придерживаются карантинных ограничений. На въезде в город образовались огромные километровые пробки, а на пляжах зафиксировали рекордные толпы отдыхающих. Они не придерживались социальной дистанции и игнорировали масочный режим.

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Массовое отравление в Запорожье

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На одной из баз отдыха в Кирилловке, что в Запорожской области массово отравились люди. Инцидент произошел на базе отдыха "Днепровские зори".

Что известно о пострадавших и состоянии их здоровья

После ужина 1 июля люди начали жаловаться на симптомы болезни, в частности на рвоту и повышенную температуру. Их госпитализировали в Акимовскую центральную районную больницу. Гендиректор Акимовской центральной районной больницы Валерий Строкань сообщил 24 каналу, что госпитализировали 13 человек, из которых 9 – это дети. Однако председатель Кирилловского поселкового совета Иван Малеев сказал, что госпитализированных было 14.

Директор амбулатории общей практики семейной медицины Ирина Мохур заявила, что все пострадавшие связывают свое состояние с питанием или купанием в бассейне.

У людей с повышенной температурой возьмут образцы для теста на коронавирус. В поселковом совете отметили, что с начала пандемии COVID-19 в Кирилловке не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Пострадавшие дети оказались спортсменами

9 госпитализированных детей – воспитанники спортивного клуба дзюдо "СПАРТА". Президент клуба Даниил Миро сообщил, что спортсмены начали жаловаться на самочувствие около 22:00. По его словам, через несколько часов после ужина у участников клуба резко поднялась температура до 39 градусов, а также появились тошнота, рвота и расстройство кишечника.

По прибытии скорой, медики пытались оказать помощь на месте, но 9 детей пришлось госпитализировать в Акимовскую центральную районную больницу. Он уточнил, что также госпитализировали взрослого спортсмена.

Реакция власти и правоохранителей

Сейчас на базе отдыха работают сотрудники полиции и других служб. Специалисты отобрали необходимые образцы воды и пищи для направления на лабораторное исследование.

Кирилловское отделение полиции открыло уголовное производство за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений. Ведется досудебное расследование.

База отдыха в Кирилловке / Фото zoloto.city

Масштабное ДТП с украинцами в Польше

К теме Масштабная авария пассажирского автобуса в Польше: пострадали украинцы – фото, видео

В Польше 2 июля произошла авария с участием пассажирского автобуса из Украины, который направлялся из Тернополя в Варшаву. В результате ДТП травмы получили 16 украинцев.

Обстоятельства аварии

Авария произошла вблизи города Богуславице Силезского воеводства.

Автобус украинского перевозчика, который предположительно направлялся из Тернополя в Варшаву, столкнулся с двумя грузовиками.

ДТП "произошло по принципу домино". Как отмечают польские издания, в автоцистерне взорвалась шина. Она перевозила "сыпучий материал неизвестного типа".

В дальнейшем цистерна врезалась в автобус, а затем в автомобиль с прицепом, который перевозил легковоспламеняющиеся вещества. В обоих грузовиках произошел пожар.

Что известно о пострадавших в ДТП

Всего в автобусе находились около 40 человек. Ранения получили по меньшей мере 16 украинцев, а 10 человек пришлось госпитализировать. Водитель украинского автобуса получил серьезные травмы и находится в больнице.

Заместитель министра здравоохранения Польши сообщил, что большинство пострадавших получили переломы, травмы головы и конечностей.

По предварительным данным среди пострадавших детей нет. Раненых доставили в больницы вертолетами. В то же время людей, которые не нуждаются в медпомощи, временно расселили в гостиницы.

Сейчас украинские консулы вместе с местными польскими властями пытаются установить перевозчика.



ДТП в Польше / twitter.com/PolicjaSlaska

Смотрите видео с места аварии в Польше:

Жара в Украине

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На Востоке и Юге Украины в течение ближайших дней будет неимоверная жара. Столбики термометра поднимутся до +35 градусов.

В то же время жителей Херсонской области предупредили об аномальной жаре в течение 5 – 7 июля. Температура воздуха прогреется до +45 градусов. Синоптики говорят, что в таких условиях говорится о ІІІ уровне опасности – красном.

Городские чиновники призвали жителей Херсона и области при малейших признаках солнечного удара безотлагательно обращаться к врачам.

Как пережить жару: несколько полезных советов

следить за поддержанием водно-солевого баланса своего организма;

употреблять в течение дня достаточное количество питьевой воды, зеленый чай, негазированную минеральную воду (не менее 1,5 – 2 литров в сутки);

ограничивать пребывание на улице, особенно с 12:00 до 15:00 часов;

для профилактики нарушений иммунной системы увеличить потребление овощей и фруктов;

носить свободную одежду светлых оттенков из натуральных тканей, использовать для защиты от солнца головные уборы и очки;

избегать физических нагрузок в жаркие дни;

избегать употребления алкогольных напитков, так как жара усиливает токсическое действие на организм человека;

не допускать перегрева помещений, используя жалюзи, шторы, бытовые вентиляторы. При наличии в помещениях кондиционера, для предотвращения теплового удара, разница между температурой этого помещения и температурой на улице не должна превышать +10°С;

проводить во время пребывания в помещениях с повышенной температурой увлажнение открытых частей тела прохладной водой;

обеспечивать доступ свежего воздуха в помещения, где находятся дети, в том числе во время дневного и ночного сна, не допуская сквозняков;

проводить влажную уборку помещений.

Сколько нужно пить воды в течение дня

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