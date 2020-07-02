Через заяву про відставку глави НБУ Якова Смолія курс гривні впав. На пляжах Одеси виявили кишкову паличку та небезпечні водорості. У курортній Кирилівці, що у Запорізькій області, масово отруїлися люди. Автобус з українцями потрапив у ДТП в Польщі. Аномальна спека суне в Україну. Такими були головні новини четверга, 2 липня.

Найважливіші новини України та світу за четвер, 2 липня:

Наслідки відставки Смолія

Актуально Невчасна відставка Смолія: що буде з гривнею, економікою та співпрацею з МВФ

1 липня голова НБУ Яків Смолій подав Володимиру Зеленському заяву про відставку. Причиною відставки Смолій назвав систематичний політичний тиск на керівництво НБУ.

Ймовірно, Верховна Рада розгляне питання про відставку 3 липня. Наразі парламентський комітет вже погодив звільнення Смолія.

Вплив на курс гривні

Українські обмінники вже відреагували на заяву Смолія падінням курсу гривні. Станом на 2 липня долар та євро в українських обмінниках сильно додали в ціні.

Долар зріс на 34 копійки, в той час як євро додало в ціні одразу 48 копійок.

Водночас у Мінфіні запевняють, що ринки мають швидко стабілізуватися. Загрози для незалежності НБУ наразі теж немає, а МВФ не втратить довіру до України. За словами міністра Сергія Марченка, відставка Смолія не змінить ситуацію на валютному ринку.

Відтік інвестицій та реакція міжнародної спільноти

Світові економісти та банкіри негативно відреагували на відставку Смолія. Представники країн "Великої сімки" заявили, що підрив незалежності Нацбанку може спричинити відкат у розвитку стійкої фінансової системи України.

У МВФ відзначили важливу роль Смолія , а голова комітету з питань податкової та фінансової політики Гетьманцев вважає, що відставка Смолія не покращить наші відносини з фондом і навіть є ризик скасування співпраці.

, а голова комітету з питань податкової та фінансової політики Гетьманцев вважає, що відставка Смолія не покращить наші відносини з фондом і навіть є ризик скасування співпраці. Євросоюз відставку Смолія назвав дуже тривожною. Там вважають, що підрив цього важливого інституту ставить під загрозу авторитет і підтримку програми реформ в Україні.

У міжнародній інвестиційній компанії Dragon Capital вирішили призупинити інвестиції в Україну. Крім того, під загрозою – співпраця зі МВФ.

Скасування розміщення євробондів

Через можливу відставку Смолія вже скасували розміщення євробондів. Це мало бути перше розміщення єврооблігацій з початку пандемії коронавірусу. Це були "довгі" 12-річні євробонди з погашенням у березні 2033 року. Сума облігацій – 1,75 мільярда доларів. А відсоткова ставка за цими цінними паперами становить 7,3% річних.

За словами фінансиста Сергія Фурси, угоду про розміщення євробондів скасували через підрив незалежності Національного Банку. Це також підтвердили у Міністерстві фінансів.

Хто очолить НБУ після відставки Смолія

Якщо відставку Смолія затвердять, то обов'язки глави Нацбанку виконуватиме його перша заступниця – Катерина Рожкова.

Зверніть увагу! Із політичним минулим Катерини Рожкової та скандалами, що з нею пов'язані можна ознайомитись за посиланням.

Хто може стати новим головою НБУ

Одним з головних кандидатів на посаду очільника НБУ називають Кирила Шевченка .

. Володимир Лавренчук . Колишній голова правління "Райффайзен банку Аваль". Він вже був кандидатом на посаду голови НБУ після відставки Валерії Гонтаревої.

. Колишній голова правління "Райффайзен банку Аваль". Він вже був кандидатом на посаду голови НБУ після відставки Валерії Гонтаревої. Тимофій Милованов. Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства в уряді Олексія Гончарука та президент Київської школи економіки.



Хто може очолити НБУ / Інфографіка 24 каналу

Де в Одесі небезпечно купатись

До теми Сморід жахливий: мертвих качок прибило до берега в Затоці – моторошні фото, відео

На кількох одеських пляжах виявили збудник кишкової палички та водорості, які викликають сильну алергічну реакцію. Забруднення зафіксували після нещодавньої зливи.

Які пляжі в Одесі стали небезпечними

"Дельфін";

"Аркадія";

"Чайка";

"Курортний";

"Золотий Берег".

Найгірша ситуація на "Аркадії", там розмило каналізаційні труби, а посеред пляжу з'явилася вирва, з якої витікають фекалії.



Вирва з фекаліями посеред пляжу в Одесі / Фото 24 каналу

Та це не лякає відпочивальників. Навколо сигнальної стрічки стоять лежаки, а поруч люди купаються у морі.



Попри небезпеку люди купаються у морі / Фото 24 каналу

Що про відпочинок в Одесі кажуть у Держтуризмі

Державне агентство України з туризму та курортів не рекомендує обирати море для літньої відпустки, а натомість радить вирушити в гори, до річок, озер та водосховищ. Там вважають, що наразі туристам не слід відпочивати та купатися в морі в Одесі.

Зверніть увагу! На вихідних 28 – 29 червня до Одеси прибула велика кількість туристів, які не дотримуються карантинних обмежень. На в'їзді до міста утворилися величезні кілометрові затори, а на пляжах зафіксували рекордні натовпи відпочивальників. Вони не дотримувались соціальної дистанції та ігнорували масковий режим.

До теми Відпочинок в Одесі: з’явились фото забрудненого пляжу "Аркадія"

Масове отруєння на Запоріжжі

До теми Що стало причиною масового отруєння на курорті в Кирилівці: нові подробиці

На одній з баз відпочинку в Кирилівці, що в Запорізькій області, масово отруїлися люди. Інцидент трапився на базі відпочинку "Дніпровські зорі".

Що відомо про постраждалих та стан їхнього здоров'я

Вечері 1 липня люди почали скаржитися на симптоми недуги, зокрема на блювоту і підвищену температуру. Їх госпіталізували до Якимівської центральної районної лікарні. Гендиректор Якимівської центральної районної лікарні Валерій Строкань повідомив 24 каналу, що госпіталізували 13 людей, з яких 9 – це діти. Натомість голова Кирилівської селищної ради Іван Малєєв сказав, що госпіталізованих було 14.

Директорка амбулаторії загальної практики сімейної медицини Ірина Мохур заявила, що всі постраждалі пов'язують свій стан з харчуванням або купанням у басейні.

У людей з підвищеною температурою візьмуть зразки для тесту на коронавірус. У селищній раді зазначили, що з початку пандемії COVID-19 в Кирилівці не було зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом.

Постраждалі діти виявились спортсменами

9 госпіталізованих дітей – вихованці спортивного клубу з дзюдо "СПАРТА". Президент клубу Данило Міро повідомив, що спортсмени почали скаржитися на самопочуття близько 22:00. За його словами, через декілька годин після вечері в учасників клубу різко піднялася температура до 39 градусів, а також з'явилися нудота, блювота і розлад кишківника.

Після прибуття швидкої, медики намагалися надати допомогу на місці, але 9 дітей довелося госпіталізувати до Якимівської центральної районної лікарні. Він уточнив, що також госпіталізували дорослого спортсмена.

Реакція влади та правоохоронців

Наразі на базі відпочинку працюють співробітники поліції та інших служб. Фахівці відібрали необхідні зразки води і їжі для направлення на лабораторне дослідження.

Кирилівське відділення поліції відкрило кримінальне провадження за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Ведеться досудове розслідування.



База відпочинку в Кирилівці / Фото zoloto.city

Масштабна ДТП з українцями в Польщі

До теми Масштабна аварія пасажирського автобуса в Польщі: постраждали українці – фото, відео

У Польщі 2 липня сталася аварія за участю пасажирського автобуса з України, який прямував з Тернополя до Варшави. В результаті ДТП травми отримали 16 українців.

Обставини аварії

Аварія трапилась поблизу міста Богуславіце Сілезького воєводства.

Автобус українського перевізника, який імовірно прямував з Тернополя до Варшави, зіткнувся з двома вантажівками.

ДТП "сталася за принципом доміно". Як зазначають польські видання, в автоцистерні вибухнула шина. Вона перевозила "сипучий матеріал невідомого типу".

Надалі цистерна врізалася в автобус, а потім в автомобіль з причепом, який перевозив легкозаймисті речовини. В обох вантажівках сталася пожежа.

Що відомо про постраждалих в ДТП

Загалом в автобусі перебували близько 40 людей. Поранення отримали щонайменше 16 українців, а 10 осіб довелося шпиталізувати. Водій українського автобуса отримав серйозні травми і перебуває в лікарні.

Заступник міністра охорони здоров'я Польщі повідомив, що більшість постраждалих отримали переломи, травми голови та кінцівок.

За попередніми даними серед постраждалих дітей немає. Поранених доставили до лікарень гелікоптерами. Водночас людей, які не потребують меддопомоги, тимчасово розселили в готелі.

Наразі українські консули разом із місцевою польською владою намагаються встановити перевізника.



ДТП в Польщі / twitter.com/PolicjaSlaska

Дивіться відео з місця аварії в Польщі:

Спека в Україні

Радимо ознайомитись Як пережити спеку: дієві поради

На Сході та Півдні України протягом найближчих днів буде неймовірна спека. Стовпчики термометра піднімуться до +35 градусів.

Водночас жителів Херсонської області попередили про аномальну спеку протягом 5 – 7 липня. Температура повітря прогріється до +45 градусів. Синоптики кажуть, що в таких умовах мовиться про ІІІ рівень небезпечності – червоний.

Міські чиновники закликали жителів Херсона та області за найменших ознак сонячного удару невідкладно звертатися до лікарів.

Як пережити спеку: декілька корисних порад

стежити за підтриманням водно-сольового балансу свого організму;

вживати впродовж дня достатню кількість питної води, зелений чай, негазовану мінеральну воду (не менше 1,5 – 2 літрів на добу);

обмежувати перебування на вулиці, особливо з 12:00 до 15:00 години;

для профілактики порушень імунної системи збільшити споживання овочів та фруктів;

носити вільний одяг світлих відтінків із натуральних тканин, використовувати для захисту від сонця головні убори та окуляри;

уникати фізичних навантажень у спекотні дні;

уникати вживання алкогольних напоїв, так як спека посилює токсичну дію на організм людини;

не допускати перегрівання приміщень, використовуючи жалюзі, штори, побутові вентилятори. За наявності у приміщеннях кондиціонера, для запобігання теплового удару, різниця між температурою цього приміщення і температурою на вулиці не повинна перевищувати +10°С;

проводити під час перебування у приміщеннях з підвищеною температурою зволожування відкритих частин тіла прохолодною водою;

забезпечувати доступ свіжого повітря до приміщень, де перебувають діти, в тому числі під час денного і нічного сну, не допускаючи протягів;

проводити вологе прибирання приміщень.



Скільки потрібно пити води протягом дня

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