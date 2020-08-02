Среди задержанных в Беларуси вагнеровцев, вероятно, есть "беркутовец", который убивал майдановцев. УПЦ МП стала форпостом для российских спецслужб в Украине. Медведчук с женой уехал в оккупированный Крым. Из-за "разделения" Украины на карантинные зоны между Минздравом и местными властями начались споры. Такими были главные новости воскресенья, 2 августа.

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Вагнеровец из "Буркута"

Среди задержанных боевиков ЧВК "Вагнера" в Беларуси, возможно, обнаружили бывшего беркутовца, который мог быть причастным к расстрелам евромайдановцев. Это уроженец украинского Славянска Андрей Бакунович.

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Центр "Миротворец" опубликовал его документы, а также фото "беркутовца" с Революции Достоинства. Между обоими людьми действительно есть сходство, заметное невооруженным глазом.

Андрей Бакунович, которому сейчас 42 года, является самым известным из пойманных боевиков. В ЧВК "Вагнера" Бакунович был руководителем снайперской группы.

С 2014 года он участвовал в боевых действиях на стороне пророссийских оккупантов. После ранения в 2015 году неоднократно летал в Сирию.

Также о нем упоминали в докладе экспертов по ситуации в Ливии, обнародованном Советом Безопасности ООН 24 апреля 2020 года. Бакунович также был среди 122 установленных экспертами бойцов "Вагнера" в Ливии.

Бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор Виктор Ягун сообщил, что Бакунович ранее принял российское гражданство и служил в вооруженных силах РФ. Он не исключил, что на документах и фото времен Майдана один и тот же человек.

Андрей Бакунович и похожий на него "беркутовец" / фото центра "Миротворец"

Российские спецслужбы под прикрытием УПЦ МП

Российское давление и пропаганда в Украине среди прочего распространяются через идеи "русской православной церкви". Глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк считает, что имея рычаги давления на религиозную сферу, российские спецслужбы это умело используют.

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По словам Кондратюка, российские спецслужбы используют русское православие как "жесткую" и "мягкую" силу.

Жесткая сила – инспирация протестных акций, которые могут легко перерасти в показательные схватки с правоохранителями или провокаторами. Мягкая сила – влияние на мнение прихожан.

На этом направлении Россия использует все имеющиеся технологии для противодействия процессу становления Православной церкви Украины, манипулируя чувствами украинских верующих и пытаясь всячески сохранить свое влияние на них,

– подчеркнул глава Службы внешней разведки.

Кроме того, в религиозных общинах активизировалась деятельность пророссийских "казацких" организаций, которые пытаются на местном уровне дублировать функции полиции по "охране общественного порядка".

"Это еще один спецпроєкт Кремля – попытки создания и легализации в регионах Украины парамилитарных формирований в рамках религиозных общин с наделением их правоохранительными функциями", – добавил Кондратюк.

По его данным, такие попытки фиксировались в Киевской, Винницкой и Запорожской областях.

Медведчук отправился в Крым

Кум российского президента Владимира Путина, украинский пророссийский политик Виктор Медведчук вместе с женой Оксаной Марченко поехали в оккупированный Крым.

У Медведчука и Марченко на оккупированной украинской территории есть земельный участок и дом. Поэтому вероятно, они поехали туда на летний отдых.

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Поехали на оккупированный полуостров супруги через КПВВ "Каланчак". Если это было сделано через админграницу, а значит в согласии с украинской властью, то никаких нарушений украинского законодательства здесь нет.

Впрочем здесь вопрос в позиции политика по оккупации украинской территории. Если бы туда поехали кто из проукраинских политиков, вероятнее всего, они бы оттуда не вернулись, а были бы захвачены российскими силовиками.

Сам кум российского президента ранее заявлял, что "согласно действующему украинскому законодательству и Конституции, Крым – это территория Украины, но де-факто это сегодня Россия".

Кроме того, Медведчук ранее говорил, что Крым – это место где он отдыхает. Он утверждал, что продолжит там отдыхать, несмотря на российскую оккупацию.

Во время одного из таких отдыхов Медведчука и Марченко навещал их кум – президент России Владимир Путин.

Споры Минздрава и местных властей

Правительство условно поделило Украину на различные зоны по распространению коронавируса. Четыре разных цвета определяют границы карантинных послаблений, допустимые в этих регионах.

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Те регионы, которые попали в красные зоны, должны ощутимо усилить ограничения. Из-за этого между Министерством здравоохранения и местными властями начались споры. Представители последней не хотят усиливать карантин.

Министр Максим Степанов заявил, что области, которые попали под ту или иную зону, не могут не принимать условий адаптивного карантина. Он также подчеркнул, что на территории того или иного региона власть может только усиливать карантинные меры, если считает нужным.

В МВД также заявили, что мэры городов, которые отказываются усиливать карантинные мероприятия, ответят за каждого погибшего жителя. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко убежден, что власти городов не хотят принимать непопулярные меры из-за предствоящих выборов.

Геращенко подчеркнул, что именно местная власть отвечает за здоровье горожан. Поэтому заявления мэров городов о том, что они не будут усиливать карантинные меры являются плохим решением для здоровья граждан.

Поэтому те мэры городов, которые занимаются популизмом, хотят стоять в стороне и говорить: "Мы такие хорошие, не надо нам карантина" – будут отвечать за каждого погибшего в своих городах,

– заявил Геращенко.



Карта разделения Украины по распространению коронавируса / инфографика Минздрава

Уряд умовно поділив Україну на різні зони за поширенням коронавірусу. Чотири різні кольори визначають межі карантинних послаблень, допустимі в цих регіонах.

До слова Чи є політика в поділі України на карантинні зони: позиція Степанова та мерів міст

Ті регіони, які потрапили в червоні зони, повинні відчутно посилити обмеження. Через це між Міністерством охорони здоров'я і місцевою владою почалися суперечки. Представники останньої не хочуть посилювати карантин.

Міністр Максим Степанов заявив, що області, які потрапили під ту чи іншу зону, не можуть не приймати умов адаптивного карантину. Він також наголосив, що на території того чи іншого регіону влада може тільки посилювати карантинні заходи, якщо вважає за потрібне.

У МВС також заявили, що мери міст, які відмовляються посилювати карантинні заходи, відповідатимуть за кожного загиблого мешканця. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко переконаний, що влада міст не хоче ухвалювати непопулярні заходи через майбутні вибори.

Геращенко наголосив, що саме місцева влада відповідає за здоров'я городян. Тому заяви мерів міст про те, що вони не будуть посилювати карантинні заходи є поганим рішенням для здоров'я громадян.

Тому ті мери міст, які займаються популізмом, хочуть стояти осторонь – говорити: "Ми такі хороші, не треба нам карантину" – будуть відповідати за кожного загиблого у своїх містах,

– заявив Геращенко.



Карта поділу України за поширенням коронавірусу / інфографіка МОЗ