Серед затриманих у Білорусі вагнерівців, імовірно, є "беркутівець", що вбивав майданівців. УПЦ МП стала форпостом для російських спецслужб в Україні. Медведчук з дружиною поїхав в окупований Крим. Через "поділ" України на карантинні зони між МОЗ і місцевою владою почалися суперечки. Такими були головні новини неділі, 2 серпня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Вагнерівець з "Буркуту"

Серед затриманих бойовиків ПВК "Вагнера" в Білорусі, можливо, виявили колишнього беркутівця, який міг бути причетним до розстрілів євромайданівців. Це уродженець українського Слов'янська Андрій Бакунович.

Цікаво Хотіли поглянути на собор: вагнерівці в стилі Боширова і Петрова пояснили мету поїздки в Стамбул

Центр "Миротворець" опублікував його документи, а також фото "беркутівця" з Революції Гідності. Між обома людьми й справді є схожість, помітна неозброєним оком.

Андрій Бакунович, якому зараз 42 роки, є найвідомішим зі спійманих бойовиків. У ПВК "Вагнера" Бакунович був керівником снайперської групи.

З 2014 року він брав участь у бойових діях на боці проросійських окупантів. Після поранення в 2015 році неодноразово літав у Сирію.

Також про нього згадували в доповіді експертів щодо ситуації в Лівії, оприлюдненій Радою Безпеки ООН 24 квітня 2020 року. Бакунович також був серед 122 встановлених експертами бійців "Вагнера" в Лівії.

Колишній заступник голови СБУ, генерал-майор Віктор Ягун повідомив, що Бакунович раніше прийняв російське громадянство і служив в збройних силах РФ. Він не виключив, що на документах і фото часів Майдану одна й та ж людина.



Андрій Бакунович і схожий на нього "беркутівець" / фото центру "Миротворець"

Російські спецслужби під прикриттям УПЦ МП

Російський тиск і пропаганда в Україні серед іншого поширюються через ідеї "російської православної церкви". Глава Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк вважає, що маючи важелі тиску на релігійну сферу, російські спецслужби це вміло використовують.

Цікаво Епіфаній відреагував на перетворення Святої Софії на мечеть

За словами Кондратюка, російські спецслужби використовують російське православ'я як "жорстку" й "м'яку" силу.

Жорстка сила – інспірація протестних акцій, які можуть легко перерости в показові сутички з правоохоронцями або провокаторами. М'яка сила – вплив на думку парафіян.

На цьому напрямку Росія використовує всі наявні технології для протидії процесу становлення Православної церкви України, маніпулюючи почуттями українських вірян і намагаючись усіляко зберегти свій вплив на них,

– наголосив глава Служби зовнішньої розвідки.

Крім того, в релігійних громадах активізувалася діяльність проросійських "козацьких" організацій, які намагаються на місцевому рівні дублювати функції поліції з "охорони громадського порядку".

"Це ще один спецпроєкт Кремля – ​​спроби створення й легалізації в регіонах України парамілітарних формувань у межах релігійних громад із наділенням їх правоохоронними функціями", – додав Кондратюк.

За його даними, такі спроби фіксувалися у Київській, Вінницькій і Запорізькій областях.

Медведчук відправився в Крим

Кум російського президента Володимира Путіна, український проросійський політик Віктор Медведчук разом із дружиною Оксаною Марченко поїхали до окупованого Криму.

У Медведчука й Марченко на окупованій українській території є земельна ділянка й будинок. Тож імовірно, вони поїхали туди на літній відпочинок.

До слова Медведчуку, Шарію та іншим придбали сертифікати на платні камери в СІЗО

Поїхало на окупований півострів подружжя через КПВВ "Каланчак". Якщо це було зроблено через адмінмежу, а отже в згоді з українською владою, то жодних порушень українського законодавства тут немає.

Втім тут питання в позиції політика щодо окупації української території. Якщо б туди поїхали будь-хто з проукраїнських політиків, найімовірніше, вони б звідти не повернулися, а були б захоплені російськими силовиками.

Сам кум російського президента раніше заявляв, що "згідно з чинним українським законодавством і Конституцією, Крим – це територія України, але де-факто це сьогодні Росія".

Крім того, Медведчук раніше казав, що Крим – це місце де він відпочиває. Він стверджував, що продовжить там відпочивати, попри російську окупацію.

Під час одного з таких відпочинків Медведчука й Марченко навідував їхній кум – президент Росії Володимир Путін.

Суперечки МОЗ і місцевої влади

Уряд умовно поділив Україну на різні зони за поширенням коронавірусу. Чотири різні кольори визначають межі карантинних послаблень, допустимі в цих регіонах.

До слова Чи є політика в поділі України на карантинні зони: позиція Степанова та мерів міст

Ті регіони, які потрапили в червоні зони, повинні відчутно посилити обмеження. Через це між Міністерством охорони здоров'я і місцевою владою почалися суперечки. Представники останньої не хочуть посилювати карантин.

Міністр Максим Степанов заявив, що області, які потрапили під ту чи іншу зону, не можуть не приймати умов адаптивного карантину. Він також наголосив, що на території того чи іншого регіону влада може тільки посилювати карантинні заходи, якщо вважає за потрібне.

У МВС також заявили, що мери міст, які відмовляються посилювати карантинні заходи, відповідатимуть за кожного загиблого мешканця. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко переконаний, що влада міст не хоче ухвалювати непопулярні заходи через майбутні вибори.

Геращенко наголосив, що саме місцева влада відповідає за здоров'я городян. Тому заяви мерів міст про те, що вони не будуть посилювати карантинні заходи є поганим рішенням для здоров'я громадян.

Тому ті мери міст, які займаються популізмом, хочуть стояти осторонь – говорити: "Ми такі хороші, не треба нам карантину" – будуть відповідати за кожного загиблого у своїх містах,

– заявив Геращенко.



Карта поділу України за поширенням коронавірусу / інфографіка МОЗ