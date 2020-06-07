Нардепа от "Слуги народа" Юрия Заславского избили на Житомирщине. Активист Сергей Стерненко получил вызов от СБУ. Андрей Шевченко официально продлил контракт со сборной Украины. Такими были главные новости 7 июня.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня, 7 июня:

Избиение нардепа

Инцидент произошел поздно вечером 5 июня в очереди на АЗС. Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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Состоялась словесная перепалка в очереди на заправке. И на улице к Юрию подошел мужчина и нанес несколько ударов,

– рассказала Кравчук.

По словам нардепки, Заславский не был знаком с мужчиной, который напал на него. В результате драки нардеп потерял сознание и упал. Среди травм, которые получил Заславский, – ссадины и царапины лица.

От госпитализации он отказался, но получил направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы по месту жительства.

Вполне вероятно, что конфликт произошел на бытовой почве. Политик написал заявление в полицию.

Что известно про Юрия Заславского

38-летний Юрий Заславский - нардеп IX созыва от партии "Слуга народа" .

- нардеп IX созыва от партии . Прошел по №118 в списке партии .

. Является членом Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

До избрания депутатом был директором ООО "Макрус ЛТД" в Хмельницком .

. Окончил экономический факультет Хмельницкого экономического университета и юридический факультет Львовского национального университета имени Ивана Франко. Выпускник Национальной академии государственного управления при Президенте Украины по специальности "государственное управление".

Подозрение Стерненко

Активист Сергей Стерненко опубликовал фото повестки, согласно которой его вызывают в качестве свидетеля 9 июня в Главное следственное управление СБУ. Там ему должны вручить письменное уведомление о подозрении.

Однако идти в СБУ Стерненко не будет. Он уже написал следователю, что не придет по объективным причинам. Вызов прислали всего за два дня до даты, однако должны были прислать не менее чем за три дня.

По словам Стерненко, подозрение подготовили по статье 115 (умышленное убийство).

Первый поход Стерненко в СБУ

Отметим, что 18 мая Стерненко уже вызвали в СБУ. В Службе безопасности Украины сообщили, что пригласили Стерненко для ознакомления с материалами дела, о вручении подозрения якобы не говорилось. Тогда Стерненко тоже говорил, что его вызывают для вручения подозрения.

Под зданием СБУ на акцию поддержки Стерненко тогда собрались около тысячи человек.

Дело Стерненко: коротко