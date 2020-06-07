Нардепа від "Слуги народу" Юрія Заславського побили на Житомирщині. Активіст Сергій Стерненко отримав виклик від СБУ. Андрій Шевченко офіційно продовжив контракт зі збірною України. Такими були головні новини 7 червня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні, 7 червня:

Побиття нардепа

Інцидент стався пізно ввечері 5 червня у черзі на АЗС. Про це повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Детальніше Нардепа Заславського побили на Житомирщині: що кажуть у "Слузі народу"

Відбулась словесна перепалка в черзі на заправці. І на вулиці до Юрія підійшов чоловік і наніс кілька ударів,

– розповіла Кравчук.

За словами нардепки, Заславський не був знайомий з чоловіком, що на нього напав. В результаті бійки нардеп втратив свідомість та впав. Серед травм, які отримав Заславський, – садна та подряпини обличчя.

Від шпиталізації він відмовився, але отримав направлення на проходження судово-медичної експертизи за місцем проживання.

Цілком ймовірно, що конфлікт відбувся на побутовому ґрунті. Політик написав заяву до поліції.

Що відомо про Юрія Заславського

38-річний Юрій Заславський – нардеп IX скликання від партії "Слуга народу".

– нардеп IX скликання від партії Пройшов за №118 у списку партії .

. Є членом Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

До обрання депутатом б ув директором ТОВ "Макрус ЛТД" у Хмельницькому.

Закінчив економічний факультет Хмельницького економічного університету та юридичний факультет Львівського Національного університету імені Івана Франка. Випускник Національної академії державного Управління при Президентові України за спеціальністю "державне управління".

Підозра Стерненку

Активіст Сергій Стерненко опублікував фото повістки, згідно з якою його викликають як свідка 9 червня до Головного слідчого управління СБУ. Там йому мають вручити письмове повідомлення про підозру.

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Однак іти до СБУ Стерненко не буде. Він уже написав слідчому, що не прийде з об'єктивних причин. Виклик надіслали всього за два дні до дати, однак повинні були надіслати щонайменше за три дні.

За словами Стерненка, підозру підготували за статтею 115 (умисне вбивство).

Перший похід Стерненка до СБУ

Зазначимо, що 18 травня Стерненка уже викликали у СБУ. У Службі безпеки України повідомили, що запросили Стерненка для ознайомлення з матеріалами справи, про вручення підозри начебто не мовилось. Тоді Стерненко теж казав, що його викликають задля вручення підозри.



Під будівлею СБУ на акцію підтримки Стерненка тоді зібрались близько тисячі осіб.

Справа Стерненка: коротко

На життя Стерненка посягали тричі і все протягом одного року: лютого – травня 2018-го.

і все протягом одного року: лютого – травня 2018-го. Під час третього нападу Стерненко зумів відбитися від нападників. Під час бійки він поранив одного з нападників ножем , і внаслідок отриманих травм той помер.

, і внаслідок отриманих травм той помер. Після нападів Стерненко просив надати йому охорону, але йому у цьому відмовили.

Вийти на організаторів нападу та замовників слідству наразі не вдалося.

Навпаки, заходила мова не про убезпечення Стерненка, а про оголошення йому підозри. За це виступали колишні регіонали, найбільше – Андрій Портнов .

. Про оголошення підозри самому Стерненку предметна мова зайшла після п ризначення Венедіктової генпрокуроркою.

предметна мова зайшла після п На захист Стерненка стало чимало активістів, у містах пройшли масові акції . Протестувальники неодноразово приходили під стіни Офісу Президента та помешкання Ірини Венедіктової.

. Протестувальники неодноразово приходили під стіни Офісу Президента та помешкання Ірини Венедіктової. На саму Генпрокурорку Стерненко написав заяву до НАБУ щодо недекларування майна. Після звернення ВАКС таки відкрив справу проти Венедіктової.

Стерненко каже, що генпрокурорка не задекларувала дорогі годинники та участь у прибуткових організаціях.

Ситуація з коронавірусом

Від учора в Україні зареєстрували 485 нових пацієнтів з коронавірусом. Натомість від початку пандемії в країні виявлено 26 999 хворих на COVID-19.

Станом на 7 червня 09:00 в Україні зареєстрували 26 999 випадків зараження коронавірусною інфекцією, 14 339 з них залишаються активними.

Більше новин прокоронавірус читайте у нашому стислому викладі за посиланням.

На жаль, за останню добу померли ще 11 пацієнтів, таким чином статистика летальності зросла до 788.

За весь час пандемії в Україні одужали 12 054 людини.

За минулу добу коронавірус виявили у 485 пацієнтів – найбільше хворих зареєстрували на Львівщині (+68), Буковині (+54) та у столиці (+43).

Шевченко залишається зі збірною

Українська асоціація футболу домовилася про продовження контракту з головним тренером національної збірної Андрієм Шевченком. За підсумками XXIII конгресу УАФ було вирішено продовжити контракт із Шевченком та його тренерським штабом до 31 грудня 2022 року.

Детальніше Шевченко офіційно продовжив контракт зі збірною України

Шевченко поведе збірну на Євро-2020 і ЧС-2022

Угода Шевченка з УАФ була розрахована до кінця чемпіонату Європи 2020, який мав відбутися цього року. Та через пандемію COVID-19 Євро-2020 перенесли на 2021 рік.

Саме під орудою Андрія Шевченка, який вивів збірну України на Євро-2020, команда виступить у 2021 році.



Тренуватиме збірну Шевченко до 2023 року / Фото УАФ

Кар'єра Шевченка в збірній України