Главные новости 8 мая: Грузия отзывает посла из Украины, вступительную кампанию 2020 перенесли

Грузия отзывает своего посла из Украины из-за Саакашвили. Даты вступительной кампании 2020 сместили еще на месяц. Теперь она состоится в августе. За сутки в Украине зафиксировали рекордное количество смертей от COVID-19. Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне. Такими были главные новости 8 мая в Украине и мире.

Самые важные новости в Украине и мире за 8 мая:

Отзыв посла Грузии из Украины

Актуально Это ошибка, – Зеленский о реакции Грузии на назначение Саакашвили

Грузия 8 мая отозвала своего посла из Украины из-за назначения Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

В то же время глава МИД Грузии Давид Залкалиани отметил, что, несмотря на такое решение украинской стороны, Тбилиси не собирается разрывать дипломатических отношений с Украиной или пересматривать условия стратегического партнерства.

Реакция украинской власти

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Грузия ошибочно реагирует на назначение Саакашвили главой исполкома Нацсовета реформ. Он подчеркнул, что у Украины прекрасные отношения с Грузией. Зеленский отметил, что назначение Саакашвили это решение украинского руководства и является внутренним вопросом Украины.

Глава государства также отметил, что Украина не будет отзывать своего посла в Грузии для дальнейших консультаций.

В то же время в МИД Украины уверяют, что сделают все возможное для сохранения стратегических и дружественных отношений между странами. Украинские дипломаты уточнили, что посла не отозвали из Украины, а вызвали для консультаций в столицу. Ведомство убеждает, что это обычная практика в дипломатической работе.

Глава МИД Дмитрий Кулеба пообещал прилагать все усилия для того, чтобы отношения с Грузией оставались по-настоящему дружественными и стратегическими. По словам политика, ни одно государство мира не может указывать, куда назначать или не назначать гражданина Украины. В то же время Кулеба отметил, что отношения между Украиной и Грузией настолько особенные, что они не могут становиться заложником судьбы одного человека.

Важно! Михеилу Саакашвили сначала предложили должность вице-премьер-министра по вопросам реформ, или вести переговоры с МВФ. Однако Саакашвили не заручился поддержкой на встрече с фракцией "Слуга народа". Уже 7 мая на сайте президента появился указ о назначении Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ. О первых шагах Михеила Саакашвили на посту – читайте по ссылке.

Что известно о негативной реакции Грузии?В Грузии сразу раскритиковали вероятность назначения Саакашвили на должности во власти Украины. Власти страны заявляли, что это испортит отношения между странами.



Все из-за того, что в Грузии политик находится в розыске. В январе 2018 года суд Грузии заочно приговорил Саакашвили к 3 годам заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.

Вступительная кампания 2020: что изменится

Кстати Учебный год в Украине во всех школах завершат дистанционно, – МОН

Даты вступительной кампании 2020 сместили еще на месяц с учетом прогноза развития эпидемиологической ситуации. Теперь она состоится в августе.

Приказ об изменениях к Условиям приема на обучение в учреждения высшего образования Украины был подписан 4 мая и прошел регистрацию в Минюсте.

Условия поступления на бакалавриат

Для поступающих на основе полного общего среднего образования регистрация электронных кабинетов начнется 1 августа, прием заявлений и документов будет длиться с 13 по 22 августа (для поступающих по результатам ВНО), и до 16 августа для поступающих, которые будут сдавать вступительные экзамены в учреждении высшего образования.

(для поступающих по результатам ВНО), и Творческие конкурсы и вступительные экзамены на места государственного заказа будут проводиться с 1 по 12 августа.

на места государственного заказа будут проводиться Предоставление рекомендаций для зачисления на бюджет будет происходить не позднее 27 августа, а подача абитуриентами документов для зачисления – до вечера 31 августа.

Обратите внимание! Министерство образования предусмотрело для поступающих возможность подачи оригиналов документов по почте (и в связи с этим до 5 дней увеличен интервал между последним днем подачи документов и изданием самого приказа о зачислении). Поступающие также смогут прислать сканкопии необходимых документов по электронной почте, наложив на них квалифицированную электронную подпись, а сами документы донести после начала обучения.



Даты вступительной кампании 2020 / Инфографика МОН

Поступление на магистратуру

Сроки проведения регистрации для сдачи единого вступительного экзамена (ЕВИ) и единого профессионального вступительного испытания (ЄФВВ) перенесены.

Регистрация продлится с 12 мая до 5 июня и будет проходить онлайн. В то же время даты проведения ЕВЕ и ЄФВВ остаются неизменными – 1 и 3 июля соответственно.

и будет проходить онлайн. В то же время даты проведения ЕВЕ и ЄФВВ остаются неизменными – 1 и 3 июля соответственно. Даты регистрации электронных кабинетов поступающих на магистратуру, приема документов, рекомендаций также перенесены на месяц.



Даты вступительной кампании на магистратуру / Инфографика МОН

Хроники коронавируса в Украине: последние новости

Рекомендуем ознакомиться В каких городах карантин после 11 мая будет более строгим, чем общий по Украине

По состоянию на 8 мая в Украине зафиксировали 504 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них 44 ребенка и 98 медработников.

коронавирусом. Из них 44 ребенка и 98 медработников. В то же время за сутки зафиксировали рекордное количество смертей от COVID-19. 21 человек, к сожалению, умер . Большинство умерших имели сопутствующие заболевания. Среди них преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

. Большинство умерших имели сопутствующие заболевания. Среди них преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). Впрочем 310 пациентов уже выздоровели . Это рекордная цифра за все время пандемии.

. Это рекордная цифра за все время пандемии. Всего за время пандемии подтверждено 14 195 случаев COVID-19.

Кабинет Министров планирует с 11 мая начать ослаблять карантин в Украине и восстанавливать работу бизнеса. Впрочем, не все города планируют выходить из ограничений вместе со всей страной и намерены продолжить действие части ограничений несколько дольше.

и намерены продолжить действие части ограничений несколько дольше. В частности, во Львове определенное время карантин будет жестче , чем позволило правительство. После 11 мая работу так и не начнут магазины одежды и обуви, а также салоны красоты и парикмахерские. Их судьбу будет решать заседание комиссии чрезвычайных ситуаций уже 12 мая. Мэр Львова Андрей Садовый объяснил, что такой шаг является вынужденным из-за роста количества больных в городе.

, чем позволило правительство. После 11 мая работу так и не начнут магазины одежды и обуви, а также салоны красоты и парикмахерские. Их судьбу будет решать заседание комиссии чрезвычайных ситуаций уже 12 мая. Мэр Львова Андрей Садовый объяснил, что такой шаг является вынужденным В то же время в Киевской области карантин после 11 мая станет даже несколько мягче, чем в остальной стране. Временный глава ОГА Василий Володин заявил, что с понедельника откроют "все, что расположено под открытым небом".

чем в остальной стране. Временный глава ОГА Василий Володин заявил, что с понедельника откроют "все, что расположено под открытым небом". В Ивано-Франковске поддержали большинство предложенных правительством послаблений карантина. Впрочем, в области пока не будут позволять работу стоматологических кабинетов. Причина все та же – до сих пор сравнительно быстрые темпы распространения болезни.

Причина все та же – до сих пор сравнительно быстрые темпы распространения болезни. Мэр Черновцов Алексей Каспрук уже заявил, что город не будет выходить из карантина такими быстрыми темпами, как другие регионы. Он отметил, что следующее заседание областной комиссии по чрезвычайной ситуации состоится 11 мая. Именно там и будет решаться вопрос о возможных послаблениях.

как другие регионы. Он отметил, что следующее заседание областной комиссии по чрезвычайной ситуации состоится 11 мая. Именно там и будет решаться вопрос о возможных послаблениях. В Ровно говорят, что с 11 мая откроют "все то, что не запрещено Кабмином". Сюда, в частности, войдут торговые центры, за исключением развлекательных зон, а также зоопарк, за исключением террариумов, расположенных в закрытых помещениях.

Сюда, в частности, войдут торговые центры, за исключением развлекательных зон, а также зоопарк, за исключением террариумов, расположенных в закрытых помещениях. В Виннице городские власти планируют уже с 11 мая выпустить на улицы весь муниципальный транспорт. Мэр Сергей Моргунов заявил, что вход и выход будет возможен только через переднюю дверь, а оплата – только безналичная.

География распространения коронавируса в Украине:

Винницкая область – 514 (278 выздоровели)

Волынская область – 424 (118 выздоровели)

Днепропетровская область – 652 (74 выздоровели)

Донецкая область – 91 (20 выздоровели)

Житомирская область – 480 (45 выздоровели)

Закарпатская область – 644 (93 выздоровели)

Запорожская область – 312 (109 выздоровели)

Ивано-Франковская область – 1078 (147 выздоровели)

Киев – 1721 (127 выздоровели)

Киевская область – 916 (109 выздоровели)

Кировоградская область – 408 (222 выздоровели)

Луганская область – 42 (12 выздоровели)

Львовская область – 660 (138 выздоровели)

Николаевская область – 179 (49 выздоровели)

Одесская область – 583 (23 выздоровели)

Полтавская область – 239 (92 выздоровели)

Ровненская область – 855 (133 выздоровели)

Сумская область – 147 (66 выздоровели)

Тернопольская область – 959 (254 выздоровели)

Харьковская область – 478 (57 выздоровели)

Херсонская область – 149 (67 выздоровели)

Хмельницкая область – 148 (43 выздоровели)

Черкасская область – 331 (118 выздоровели)

Черновицкая область – 2097 (301 выздоровел)

Черниговская область – 69 (11 выздоровели).

Память погибших во Второй мировой войне

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Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам, находясь с рабочим визитом в Луганской области. В День памяти и примирения он почтил всех, кто боролся за украинскую землю во время Второй мировой войны.

Президент обратился к украинцам из села Пивневка, что в Меловском районе Луганской области. Там в декабре 1942 года началось изгнание гитлеровских оккупантов с украинской земли.

Заметим, что рядом с памятником – братская могила, в которой покоятся 1066 известных и неизвестных солдат, погибших во время освобождения Мелового. Имена павших героев высечены на 27 мемориальных досках.

"До завершения войны еще было далеко. Но наши дедушки и бабушки с каждого уголка страны боролись с нацизмом, защищали родную землю, погибали за Родину и победили ради нас с вами, – заявил президент.

Он отметил, что в ночь с 8 на 9 мая Украина встретит первую минуту мира.

За одну минуту можно спасти мир, а можно его уничтожить. Например, отдать приказ, который унесет жизни миллионов людей,

– сказал президент.

Обратите внимание! Во Второй мировой погиб каждый пятый украинец.

Обращение Зеленского в украинцам: смотрите видео

Что известно о 8-9 мая в Украине?В Украине и ЕС 8 мая отмечают День памяти и примирения, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне. В Украине предлагается использовать термин "Вторая мировая война" вместо советского "Великая отечественная война", а символом памяти отныне является красный мак и во время чествования памяти павших рекомендуется не использовать советскую символику.



Важнейшие даты Второй мировой войны / Инфографика 24 канала

Мифы о 9 мая: смотрите видео