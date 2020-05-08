Головні новини 8 травня: Грузія відкликає посла з України, вступну кампанію 2020 перенесли
Грузія відкликає свого посла з України через Саакашвілі. Дати вступної кампанії 2020 змістили ще на місяць. Тепер вона відбудеться в серпні. За добу в Україні зафіксували рекордну кількість смертей від COVID-19. Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Такими були головні новини 8 травня в Україні та світі.
Найважливіші новини в Україні та світі за 8 травня:
Відкликання посла Грузії з України
Актуально Це помилка, – Зеленський про реакцію Грузії на призначення Саакашвілі
Грузія 8 травня відкликала свого посла з України через призначення Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.
Водночас глава МЗС Грузії Давид Залкаліані зазначив, що попри таке рішення української сторони, Тбілісі не збирається розривати дипломатичних відносин з Україною або переглядати умови стратегічного партнерства.
Реакція української влади
- Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Грузія помилково реагує на призначення Саакашвілі головою виконкому Нацради реформ. Він наголосив, що в України прекрасні відносини з Грузією. Зеленський наголосив, що призначення Саакашвілі це рішення українського керівництва і є внутрішнім питанням України.
- Глава держави також зауважив, що Україна не відкликатиме свого посла у Грузії для подальших консультацій.
- Водночас в МЗС України запевняють, що робитимуть все можливе для збереження стратегічних та дружніх відносин між країнами. Українські дипломати уточнили, що посла не не відкликали з України, а викликали для консультацій до столиці. Відомство переконує, що це звична практика в дипломатичній роботі.
- Глава МЗС Дмитро Кулеба пообіцяв докладати всіх зусиль для того, щоб відносини з Грузією залишалися по-справжньому дружніми і стратегічними. За словами політика, жодна держава світу не може вказувати, куди призначати чи не призначати громадянина України. Водночас Кулеба наголосив, що відносини між Україною і Грузією настільки особливі, що вони не можуть ставати заручником долі однієї людини.
Важливо! Міхеїлу Саакашвілі спершу запропонували посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ, або вести переговори з МВФ. Проте Саакашвілі не заручився підтримкою на зустрічі з фракцією "Слуга народу". Вже 7 травня на сайті президента з'явився указ про призначення Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ. Про перші кроки Міхеїла Саакашвілі на посаді – читайте за посиланням.
Що відомо про негативну реакцію Грузії? У Грузії одразу розкритикували ймовірність призначення Саакашвілі на посади у владі України. Влада країни заявляла, що це зіпсує стосунки між країнами.
Все через те, що у Грузії політик перебуває у розшуку. У січні 2018 року суд Грузії заочно засудив Саакашвілі до 3 років ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.
Вступна кампанія 2020: що зміниться
До речі Навчальний рік в Україні в усіх школах завершать дистанційно, – МОН
Дати вступної кампанії 2020 змістили ще на місяць з урахуванням прогнозу розвитку епідеміологічної ситуації. Тепер вона відбудеться в серпні.
Наказ про зміни до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України був підписаний 4 травня та пройшов реєстрацію в Мін'юсті.
Умови вступу на бакалаврат
- Для вступників на основі повної загальної середньої освіти реєстрація електронних кабінетів розпочнеться 1 серпня, прийом заяв та документів триватиме з 13 до 22 серпня (для тих, хто вступає за результатами ЗНО), та до 16 серпня для вступників, що складатимуть вступні іспити в закладі вищої освіти.
- Творчі конкурси та вступні іспити на місця державного замовлення будуть проводитись з 1 до 12 серпня.
- Надання рекомендацій для зарахування на бюджет відбуватиметься не пізніше 27 серпня, а подача вступниками документів для зарахування – до вечора 31 серпня.
Зверніть увагу! Міносвіти передбачило для вступників можливість подачі оригіналів документів поштою (і у зв’язку з цим до 5 днів збільшено інтервал між останнім днем подачі документів та виданням самого наказу про зарахування). Вступники також зможуть надіслати сканкопії необхідних документів електронною поштою, наклавши на них кваліфікований електронний підпис, а самі документи донести після початку навчання.
Дати вступної кампанії 2020 / Інфографіка МОН
Вступ на магістратуру
- Терміни проведення реєстрації для складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) перенесено.
- Реєстрація триватиме з 12 травня до 5 червня та відбуватиметься онлайн. Водночас дати проведення ЄВІ та ЄФВВ залишаються незмінними – 1 та 3 липня відповідно.
- Дати ж реєстрації електронних кабінетів вступників на магістратуру, прийому документів, рекомендацій також перенесено на місяць.
Дати вступної кампанії на магістратуру / Інфографіка МОН
Хроніки коронавірусу в Україні: останні новини
Радимо ознайомитись У яких містах карантин після 11 травня буде більш суворим, ніж загальний по Україні
- Станом на 8 травня в Україні зафіксували 504 нових випадки захворювання на коронавірус. З них 44 дитини та 98 медпрацівників.
- Водночас за добу зафіксували рекордну кількість смертей від COVID-19. 21 людина, на жаль померла. Більшість померлих мали супутні захворювання. Серед них переважають особи віком від 50-ти років (86%).
- Втім 310 пацієнтів вже одужали. Це рекордна цифра за весь час пандемії.
- Загалом за час пандемії підтверджено 14 195 випадків COVID-19.
- Кабінет Міністрів планує з 11 травня почати послаблювати карантин в Україні та відновлювати роботу бізнесу. Втім, не всі міста планують виходити з обмежень разом з усією країною і мають намір продовжити дію частини з них дещо довше.
- Зокрема, у Львові певний час карантин буде жорсткішим, ніж дозволив уряд. Після 11 травня роботу так і не почнуть магазини одягу та взуття, а також салони краси та перукарні. Їхню долю вирішуватиме засідання комісії надзвичайних ситуацій вже 12 травня. Мер Львова Андрій Садовий пояснив, що такий крок є вимушеним через зростання кількості хворих у місті.
- Водночас у Київській області карантинні обмеження після 11 травня стануть навіть дещо м'якшими, ніж у решті країни. Тимчасовий голова ОДА Василь Володін заявив, що з понеділка відкриють "усе, що розташоване просто неба".
- В Івано-Франківську підтримали більшість запропонованих урядом послаблень карантину. Втім, в області поки що не дозволятимуть роботу стоматологічних кабінетів. Причина все таж – досі порівняно швидкі темпи поширення хвороби.
- Мер Чернівців Олексій Каспрук уже заявив, що місто не виходитиме з карантину такими швидкими темпами, як інші регіони. Він зазначив, що наступне засідання обласної комісії з надзвичайної ситуації відбудеться 11 травня. Саме там і вирішуватиметься питання про можливі послаблення.
- У Рівному кажуть, що з 11 травня відкриють "усе те, що не заборонено Кабміном". Сюди, зокрема, увійдуть торгові центри, за винятком розважальних зон, і навіть зоопарк, за винятком тераріумів, які розташовані у закритих приміщеннях.
- У Вінниці міська влада планує вже з 11 травня випустити на вулиці увесь муніципальний транспорт. Мер Сергій Моргунов заявив, що вхід і вихід буде можливий лише через передні двері, а оплата – лише безготівкова.
Географія поширення коронавірусу в Україні:
- Вінницька область — 514 (278 одужали);
- Волинська область — 424 (118 одужали);
- Дніпропетровська область — 652 (74 одужали);
- Донецька область — 91 (20 одужали);
- Житомирська область — 480 (45 одужали);
- Закарпатська область — 644 (93 одужали);
- Запорізька область — 312 (109 одужали);
- Івано-Франківська область — 1 078 (147 одужали);
- Київ — 1 721 (127 одужали);
- Київська область — 916 (109 одужали);
- Кіровоградська область — 408 (222 одужали);
- Луганська область — 42 (12 одужали);
- Львівська область — 660 (138 одужали);
- Миколаївська область — 179 (49 одужали);
- Одеська область — 583 (23 одужали);
- Полтавська область — 239 (92 одужали);
- Рівненська область — 855 (133 одужали);
- Сумська область — 147 (66 одужали);
- Тернопільська область — 959 (254 одужали);
- Харківська область — 478 (57 одужали);
- Херсонська область — 149 (67 одужали);
- Хмельницька область — 148 (43 одужали);
- Черкаська область — 331 (118 одужали);
- Чернівецька область — 2 097 (301 одужав);
- Чернігівська область — 69 (11 одужали).
Пам'ять загиблих у Другій світовій війні
До теми Викорінити радянщину і посадити маки пам'яті: як народжувалася традиція
Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців, перебуваючи з робочим візитом у Луганській області. У День пам’яті та примирення він вшанував усіх, хто боровся за українську землю під час Другої світової війни.
Президент звернувся до українців зі села Півнівка, що у Міловському районі на Луганщині. Там у грудні 1942 року почалося вигнання гітлерівських окупантів з української землі.
Зауважимо, що поряд з пам’ятником – братська могила, у якій спочивають 1066 відомих і невідомих солдатів, які загинули під час визволення Мілового. Імена полеглих героїв висічено на 27 меморіальних дошках.
"До завершення війни ще було далеко. Але наші дідусі та бабусі з кожного куточка країни боролися з нацизмом, захищали рідну землю, гинули за Батьківщину та перемогли заради нас з вами, – заявив президент.
Він зазначив, що у ніч з 8 на 9 травня Україна зустріне першу хвилину миру.
За одну хвилину можна врятувати світ, а можна його знищити. Наприклад, віддати наказ, який забере життя мільйонів людей,
– сказав президент.
Зверніть увагу! У Другій світовій загинув кожен п’ятий українець.
Звернення Зеленського до українців: дивіться відео
Що відомо про 8 – 9 травня в Україні?В Україні та ЄС 8 травня відзначають День пам'яті і примирення, а 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. В Україні пропонується використовувати термін "Друга світова війна" замість радянського "Велика вітчизняна війна", а символом пам’яті відтепер є червоний мак і під час вшанування пам'яті полеглих рекомендується не використовувати радянську символіку.
Найважливіші дати Другої світової війни / Інфографіка 24 каналу
Міфи про 9 травня: дивіться відео