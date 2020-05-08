Головні новини 8 травня: Грузія відкликає посла з України, вступну кампанію 2020 перенесли

Грузія відкликає свого посла з України через Саакашвілі. Дати вступної кампанії 2020 змістили ще на місяць. Тепер вона відбудеться в серпні. За добу в Україні зафіксували рекордну кількість смертей від COVID-19. Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Такими були головні новини 8 травня в Україні та світі.

Найважливіші новини в Україні та світі за 8 травня:

Відкликання посла Грузії з України

Актуально Це помилка, – Зеленський про реакцію Грузії на призначення Саакашвілі

Грузія 8 травня відкликала свого посла з України через призначення Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.

Водночас глава МЗС Грузії Давид Залкаліані зазначив, що попри таке рішення української сторони, Тбілісі не збирається розривати дипломатичних відносин з Україною або переглядати умови стратегічного партнерства.

Реакція української влади

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Грузія помилково реагує на призначення Саакашвілі головою виконкому Нацради реформ. Він наголосив, що в України прекрасні відносини з Грузією. Зеленський наголосив, що призначення Саакашвілі це рішення українського керівництва і є внутрішнім питанням України.

Глава держави також зауважив, що Україна не відкликатиме свого посла у Грузії для подальших консультацій.

Водночас в МЗС України запевняють, що робитимуть все можливе для збереження стратегічних та дружніх відносин між країнами. Українські дипломати уточнили, що посла не не відкликали з України, а викликали для консультацій до столиці. Відомство переконує, що це звична практика в дипломатичній роботі.

Глава МЗС Дмитро Кулеба пообіцяв докладати всіх зусиль для того, щоб відносини з Грузією залишалися по-справжньому дружніми і стратегічними. За словами політика, жодна держава світу не може вказувати, куди призначати чи не призначати громадянина України. Водночас Кулеба наголосив, що відносини між Україною і Грузією настільки особливі, що вони не можуть ставати заручником долі однієї людини.

Важливо! Міхеїлу Саакашвілі спершу запропонували посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ, або вести переговори з МВФ. Проте Саакашвілі не заручився підтримкою на зустрічі з фракцією "Слуга народу". Вже 7 травня на сайті президента з'явився указ про призначення Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ. Про перші кроки Міхеїла Саакашвілі на посаді – читайте за посиланням.

Що відомо про негативну реакцію Грузії? У Грузії одразу розкритикували ймовірність призначення Саакашвілі на посади у владі України. Влада країни заявляла, що це зіпсує стосунки між країнами.



Все через те, що у Грузії політик перебуває у розшуку. У січні 2018 року суд Грузії заочно засудив Саакашвілі до 3 років ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.

Вступна кампанія 2020: що зміниться

До речі Навчальний рік в Україні в усіх школах завершать дистанційно, – МОН

Дати вступної кампанії 2020 змістили ще на місяць з урахуванням прогнозу розвитку епідеміологічної ситуації. Тепер вона відбудеться в серпні.

Наказ про зміни до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України був підписаний 4 травня та пройшов реєстрацію в Мін'юсті.

Умови вступу на бакалаврат

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти реєстрація електронних кабінетів розпочнеться 1 серпня, прийом заяв та документів триватиме з 13 до 22 серпня (для тих, хто вступає за результатами ЗНО), та до 16 серпня для вступників, що складатимуть вступні іспити в закладі вищої освіти .

(для тих, хто вступає за результатами ЗНО), та . Творчі конкурси та вступні іспити на місця державного замовлення будуть проводитись з 1 до 12 серпня .

на місця державного замовлення будуть проводитись . Надання рекомендацій для зарахування на бюджет відбуватиметься не пізніше 27 серпня, а подача вступниками документів для зарахування – до вечора 31 серпня.

Зверніть увагу! Міносвіти передбачило для вступників можливість подачі оригіналів документів поштою (і у зв’язку з цим до 5 днів збільшено інтервал між останнім днем подачі документів та виданням самого наказу про зарахування). Вступники також зможуть надіслати сканкопії необхідних документів електронною поштою, наклавши на них кваліфікований електронний підпис, а самі документи донести після початку навчання.



Дати вступної кампанії 2020 / Інфографіка МОН

Вступ на магістратуру

Терміни проведення реєстрації для складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) перенесено.

Реєстрація триватиме з 12 травня до 5 червня та відбуватиметься онлайн. Водночас дати проведення ЄВІ та ЄФВВ залишаються незмінними – 1 та 3 липня відповідно.

та відбуватиметься онлайн. Водночас дати проведення ЄВІ та ЄФВВ залишаються незмінними – 1 та 3 липня відповідно. Дати ж реєстрації електронних кабінетів вступників на магістратуру, прийому документів, рекомендацій також перенесено на місяць.



Дати вступної кампанії на магістратуру / Інфографіка МОН

Хроніки коронавірусу в Україні: останні новини

Радимо ознайомитись У яких містах карантин після 11 травня буде більш суворим, ніж загальний по Україні

Станом на 8 травня в Україні зафіксували 504 нових випадки захворювання на коронавірус. З них 44 дитини та 98 медпрацівників.

на коронавірус. З них 44 дитини та 98 медпрацівників. Водночас за добу зафіксували рекордну кількість смертей від COVID-19. 21 людина, на жаль померла . Більшість померлих мали супутні захворювання. Серед них переважають особи віком від 50-ти років (86%).

. Більшість померлих мали супутні захворювання. Серед них переважають особи віком від 50-ти років (86%). Втім 310 пацієнтів вже одужали . Це рекордна цифра за весь час пандемії.

. Це рекордна цифра за весь час пандемії. Загалом за час пандемії підтверджено 14 195 випадків COVID-19 .

. Кабінет Міністрів планує з 11 травня почати послаблювати карантин в Україні та відновлювати роботу бізнесу. Втім, не всі міста планують виходити з обмежень разом з усією країною і мають намір продовжити дію частини з них дещо довше.

і мають намір продовжити дію частини з них дещо довше. Зокрема, у Львові певний час карантин буде жорсткішим , ніж дозволив уряд. Після 11 травня роботу так і не почнуть магазини одягу та взуття, а також салони краси та перукарні. Їхню долю вирішуватиме засідання комісії надзвичайних ситуацій вже 12 травня. Мер Львова Андрій Садовий пояснив, що такий крок є вимушеним через зростання кількості хворих у місті .

, ніж дозволив уряд. Після 11 травня роботу так і не почнуть магазини одягу та взуття, а також салони краси та перукарні. Їхню долю вирішуватиме засідання комісії надзвичайних ситуацій вже 12 травня. Мер Львова Андрій Садовий пояснив, що такий крок є вимушеним . Водночас у Київській області карантинні обмеження після 11 травня стануть навіть дещо м'якшими , ніж у решті країни. Тимчасовий голова ОДА Василь Володін заявив, що з понеділка відкриють "усе, що розташоване просто неба".

, ніж у решті країни. Тимчасовий голова ОДА Василь Володін заявив, що з понеділка відкриють "усе, що розташоване просто неба". В Івано-Франківську підтримали більшість запропонованих урядом послаблень карантину. Втім, в області поки що не дозволятимуть роботу стоматологічних кабінетів . Причина все таж – досі порівняно швидкі темпи поширення хвороби.

. Причина все таж – досі порівняно швидкі темпи поширення хвороби. Мер Чернівців Олексій Каспрук уже заявив, що місто не виходитиме з карантину такими швидкими темпами , як інші регіони. Він зазначив, що наступне засідання обласної комісії з надзвичайної ситуації відбудеться 11 травня. Саме там і вирішуватиметься питання про можливі послаблення.

, як інші регіони. Він зазначив, що наступне засідання обласної комісії з надзвичайної ситуації відбудеться 11 травня. Саме там і вирішуватиметься питання про можливі послаблення. У Рівному кажуть, що з 11 травня відкриють "усе те, що не заборонено Кабміном" . Сюди, зокрема, увійдуть торгові центри, за винятком розважальних зон, і навіть зоопарк, за винятком тераріумів, які розташовані у закритих приміщеннях.

. Сюди, зокрема, увійдуть торгові центри, за винятком розважальних зон, і навіть зоопарк, за винятком тераріумів, які розташовані у закритих приміщеннях. У Вінниці міська влада планує вже з 11 травня випустити на вулиці увесь муніципальний транспорт. Мер Сергій Моргунов заявив, що вхід і вихід буде можливий лише через передні двері, а оплата – лише безготівкова.

Географія поширення коронавірусу в Україні:

Вінницька область — 514 (278 одужали);

Волинська область — 424 (118 одужали);

Дніпропетровська область — 652 (74 одужали);

Донецька область — 91 (20 одужали);

Житомирська область — 480 (45 одужали);

Закарпатська область — 644 (93 одужали);

Запорізька область — 312 (109 одужали);

Івано-Франківська область — 1 078 (147 одужали);

Київ — 1 721 (127 одужали);

Київська область — 916 (109 одужали);

Кіровоградська область — 408 (222 одужали);

Луганська область — 42 (12 одужали);

Львівська область — 660 (138 одужали);

Миколаївська область — 179 (49 одужали);

Одеська область — 583 (23 одужали);

Полтавська область — 239 (92 одужали);

Рівненська область — 855 (133 одужали);

Сумська область — 147 (66 одужали);

Тернопільська область — 959 (254 одужали);

Харківська область — 478 (57 одужали);

Херсонська область — 149 (67 одужали);

Хмельницька область — 148 (43 одужали);

Черкаська область — 331 (118 одужали);

Чернівецька область — 2 097 (301 одужав);

Чернігівська область — 69 (11 одужали).

Пам'ять загиблих у Другій світовій війні

До теми Викорінити радянщину і посадити маки пам'яті: як народжувалася традиція

Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців, перебуваючи з робочим візитом у Луганській області. У День пам’яті та примирення він вшанував усіх, хто боровся за українську землю під час Другої світової війни.

Президент звернувся до українців зі села Півнівка, що у Міловському районі на Луганщині. Там у грудні 1942 року почалося вигнання гітлерівських окупантів з української землі.

Зауважимо, що поряд з пам’ятником – братська могила, у якій спочивають 1066 відомих і невідомих солдатів, які загинули під час визволення Мілового. Імена полеглих героїв висічено на 27 меморіальних дошках.

"До завершення війни ще було далеко. Але наші дідусі та бабусі з кожного куточка країни боролися з нацизмом, захищали рідну землю, гинули за Батьківщину та перемогли заради нас з вами, – заявив президент.

Він зазначив, що у ніч з 8 на 9 травня Україна зустріне першу хвилину миру.

За одну хвилину можна врятувати світ, а можна його знищити. Наприклад, віддати наказ, який забере життя мільйонів людей,

– сказав президент.

Зверніть увагу! У Другій світовій загинув кожен п’ятий українець.

Звернення Зеленського до українців: дивіться відео

Що відомо про 8 – 9 травня в Україні?В Україні та ЄС 8 травня відзначають День пам'яті і примирення, а 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. В Україні пропонується використовувати термін "Друга світова війна" замість радянського "Велика вітчизняна війна", а символом пам’яті відтепер є червоний мак і під час вшанування пам'яті полеглих рекомендується не використовувати радянську символіку.



Найважливіші дати Другої світової війни / Інфографіка 24 каналу

Міфи про 9 травня: дивіться відео