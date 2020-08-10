Главные новости 10 августа: новый виток протестов в Беларуси, Иран не будет платить компенсации
В Беларуси второй день продолжаются протесты против результатов выборов президента. Активисты снова собрались на улицах с четкими лозунгами против Лукашенко, а силовики готовы их разгонять. Иран не будет платить компенсации фирме МАУ за сбитый самолет. Кравчук рассказал, может ли он привлечь Медведчука в ТКГ. Такими были главные новости понедельника, 10 августа.
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Протесты в Беларуси: новый день
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После силового разгона митинга 9 августа, в следующий день активисты не побоялись и снова вышли на улицы. Перед тем в телеграмм-каналах митингующие разрабатывали стратегию действий и призвали друг друга лучше подготовиться к бою.
И о подготовке речь шла не зря – силовики снова начали применять светошумовые гранаты, дубинки и просто физическую силу.
Как и днем ранее, Минск с самого утра начала заполонять военная техника. Как сообщал "Белсат", колонны с милицией и автозаки подъезжали в город с двух сторон, это свидетельствует о том, что власть снова готова к кровавому разгону митинга.
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В Минске шествие митингующих пошло по маршруту предыдущего дня: к стеле "Город-Герой", где только 9 августа вспыхнули жестокие и кровавые схватки.
Ключевое за сутки о выборах в Беларуси:
- ЦИК обновила предварительные результаты выборов Лукашенко – 80,23%, Тихановська – 9,09%.
- Светлана Тихановская обратилась в Центральную избирательную комиссию, чтобы там начали пересчет голосов и признали предварительные данные сфальсифицированными.
- На кандидатку в президенты Беларуси Светлану Тихановскую якобы готовили покушение. Впрочем, КГБ якобы держит ситуацию под контролем.
- В городе Жлобино работники завода "БМЗ" объявили массовую забастовку. На место пригнали ОМОН и автозаки, сообщалось о 60 задержанных митингующих.
- В посольство Украины в Беларуси пока не поступало никакой информации о пострадавших или задержанных граждан Украины во время столкновений 9 августа.
Реакция мира на силовой разгон митинга
- Председатель Европейской народной партии Дональд Туск призвал президента Беларуси Александра Лукашенко обнародовать настоящие результаты выборов. Также экс-глава Европейского Совета отметил необходимость освободить всех задержанных.
- Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель призвал освободить арестованных во время протестов в Беларуси.
- Председатель Европейского Совета Шарль Мишель осудил действия белорусских силовиков.
- На этом фоне в МИД Польши не исключают, что события 9 – 10 августа в Беларуси могут привести к санкциям против Минска.
Одиозное заявление Лукашенко
Лишь утром 10 августа Лукашенко выступил с заявлением о митинге. В течение всего вечера и кровавой ночи протестов, он отмалчивался, пресс-служба была не доступна, а официальный сайт "упал".
Его реакция в принципе была предсказуемой и логичной, как для диктатора. По словам Лукашенко, силовики лишь раз применяли резиновые пули – когда протестующие во время штурма отдела милиции напали на сотрудника.
Озверевшие люди! Поэтому ситуация ночью была напряжений, но милиция – молодцы, справились. Армию и службу безопасности мы привлекли только для того, чтобы эвакуировать избирательные комиссии. Они-то в чем виноваты? В чем виноваты учителя и врачи, которые организовали выборы?
– заявил Лукашенко.
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Президент Беларуси подчеркнул, что организаторам протестов нужна была "сакральная жертва". И для этого они не постеснялись использовать молодежь, даже школьников.
Относительно интернета и мобильной связи, которая глушилась в течение ночи, Лукашенко заявил: это атаки из-за рубежа.
Акция в Киеве: посольство Беларуси хотели забросать яйцами
В Киеве под Посольством Беларуси несколько десятков человек собрались на акцию солидарности. Активисты выкрикивали патриотические белорусские лозунги и зажгли файеры.
Там собрались несколько десятков активистов, журналисты и правоохранители. Люди требовали осудить избиение белорусских граждан, вышедших накануне на мирный протест.
Акция поддержки белорусов в Киеве / Фото Виктории Кутьиной (24 канал)
Позже акция переросла из просто мирного митинга в столкновения:
- Началось с того, что молодые люди зажгли файеры.
- Впоследствии, по словам полиции, один из активистов хотел бросить яйцо в здание.
- После этого произошла жесткая стычка – у полицейской машины оторвали номерной знак.
- Правоохранители пошли стеной на митингующих, захвативших одного мужчину, его пошли вызволять сторонники.
- По предварительным данным, всего задержали шесть человек. Среди них – бывший политзаключенный, крымчанин Александр Кольченко, пишет "Радио Свобода".
Столкновения под посольством Беларуси в Киеве – смотрите видео
Иран не будет платить МАУ Коломойского
Иран официально согласился выплатить компенсации родственникам жертв авиакатастрофы самолета МАУ в Иране. В то же время иранские власти не собирается платить компенсацию за сбитый самолет украинской авиакомпании МАУ, принадлежащей олигарху Игорю Коломойскому.
Об этом Обращайтесь в страховую: Иран не планирует платить компенсацию МАУ Коломойского
В Иране настаивают, что "Международным авиалиниям Украины" следует обращаться к европейским страховым компаниям, где и просить компенсации.
Этот самолет застрахован украинскими и европейскими страховыми компаниями. Поэтому именно они должны выплачивать компенсацию,
– заявил председатель центральной страховой организации Ирана Голамреза Солеймани.
По его словам, иранские страховые компании к этому делу не причастны никоим образом. В то же время он не уточнил, не должно ли, по его мнению, компенсацию предоставить правительство Ирана, по вине которого и был сбит самолет.
Коротко об авиакатастрофе самолета МАУ:
- Авиакатастрофа самолета украинской авиакомпании МАУ произошла утром 8 января 2020 года сразу после вылета судна из аэропорта Тегерана.
- Пассажирский самолет сбили ракетами, которые выпустили иранские военные.
- В результате трагедии погибли 176 человек. Среди них были и 11 украинцев – 9 членов экипажа и двое пассажиров.
- По делу задержали шестерых подозреваемых, но трое из них вышли, внеся залог.
- Черные ящики со сбитого самолета удалось успешно считать и расшифровать во Франции в конце июля. Собственные специалисты Ирана не имели соответствующей техники и навыков, чтобы расшифровать самописец. Поэтому согласились передать в Париж.
- Результаты свидетельствуют о том, что катастрофа произошла в результате ракетной атаки.
Главное об авиакатастрофе МАУ в Иране / Инфографика 24 канала
Кравчук о Медведчуке в ТКГ
Леонид Кравчук заявил, что считает позицию Виктора Медведчука по Донбассу неприемлемой. Однако новый глава украинской делегации пока не определился относительно возможного участия пророссийского политика в ТКГ.
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- Хоть в прошлом Медведчук и Кравчук были политическими соратниками, сейчас они уже около 5 лет не общаются. А это – со времен войны на Донбассе.
- Кравчук не поддерживает позицию Медведчука по Донбассу, "потому что она ставит Украину в сложное положение".
- По его словам, нужно использовать опыт и украинских политиков, и различных украинских политических сил, чтобы согласовать интересы Украины с интересами и России.
- Потому собственно глава делегации не исключает общения с Медведчуком.
- Возможное участие Медведчука в ТКГ Кравчук пока не готов комментировать.
Я не знаю, мне сначала надо разобраться. Я только пять дней как работаю главой украинской делегации,
– пояснил политик.
И добавил, что выводы он сделает примерно через месяц.