В Беларуси второй день продолжаются протесты против результатов выборов президента. Активисты снова собрались на улицах с четкими лозунгами против Лукашенко, а силовики готовы их разгонять. Иран не будет платить компенсации фирме МАУ за сбитый самолет. Кравчук рассказал, может ли он привлечь Медведчука в ТКГ. Такими были главные новости понедельника, 10 августа.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Протесты в Беларуси: новый день

ТОП новость Сотни белорусов снова вышли на протест: фото и видео

После силового разгона митинга 9 августа, в следующий день активисты не побоялись и снова вышли на улицы. Перед тем в телеграмм-каналах митингующие разрабатывали стратегию действий и призвали друг друга лучше подготовиться к бою.

И о подготовке речь шла не зря – силовики снова начали применять светошумовые гранаты, дубинки и просто физическую силу.

Как и днем ранее, Минск с самого утра начала заполонять военная техника. Как сообщал "Белсат", колонны с милицией и автозаки подъезжали в город с двух сторон, это свидетельствует о том, что власть снова готова к кровавому разгону митинга.

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В Минске шествие митингующих пошло по маршруту предыдущего дня: к стеле "Город-Герой", где только 9 августа вспыхнули жестокие и кровавые схватки.

Кровавые столкновения минувшей ночью, по информации правозащитников, привели к жертвам. Сейчас сообщается, что погибли три человека, а в больницах – десятки раненых. За прошедшие сутки правоохранители задержали около трех тысяч человек, часть из них уже отпустили.

Ключевое за сутки о выборах в Беларуси:

ЦИК обновила предварительные результаты выборов Лукашенко – 80,23%, Тихановська – 9,09%.

Светлана Тихановская обратилась в Центральную избирательную комиссию, чтобы там начали пересчет голосов и признали предварительные данные сфальсифицированными.

и признали предварительные данные сфальсифицированными. На кандидатку в президенты Беларуси Светлану Тихановскую якобы готовили покушение. Впрочем, КГБ якобы держит ситуацию под контролем.

Впрочем, КГБ якобы держит ситуацию под контролем. В городе Жлобино работники завода "БМЗ" объявили массовую забастовку. На место пригнали ОМОН и автозаки, сообщалось о 60 задержанных митингующих.

На место пригнали ОМОН и автозаки, сообщалось о 60 задержанных митингующих. В посольство Украины в Беларуси пока не поступало никакой информации о пострадавших или задержанных граждан Украины во время столкновений 9 августа.

Реакция мира на силовой разгон митинга

Председатель Европейской народной партии Дональд Туск призвал президента Беларуси Александра Лукашенко обнародовать настоящие результаты выборов. Также экс-глава Европейского Совета отметил необходимость освободить всех задержанных.



призвал президента Беларуси Александра Лукашенко обнародовать настоящие результаты выборов. Также экс-глава Европейского Совета отметил необходимость освободить всех задержанных. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель призвал освободить арестованных во время протестов в Беларуси.



призвал освободить арестованных во время протестов в Беларуси. Председатель Европейского Совета Шарль Мишель осудил действия белорусских силовиков.



осудил действия белорусских силовиков. На этом фоне в МИД Польши не исключают, что события 9 – 10 августа в Беларуси могут привести к санкциям против Минска.

Одиозное заявление Лукашенко

Лишь утром 10 августа Лукашенко выступил с заявлением о митинге. В течение всего вечера и кровавой ночи протестов, он отмалчивался, пресс-служба была не доступна, а официальный сайт "упал".

Его реакция в принципе была предсказуемой и логичной, как для диктатора. По словам Лукашенко, силовики лишь раз применяли резиновые пули – когда протестующие во время штурма отдела милиции напали на сотрудника.

Озверевшие люди! Поэтому ситуация ночью была напряжений, но милиция – молодцы, справились. Армию и службу безопасности мы привлекли только для того, чтобы эвакуировать избирательные комиссии. Они-то в чем виноваты? В чем виноваты учителя и врачи, которые организовали выборы?

– заявил Лукашенко.

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Президент Беларуси подчеркнул, что организаторам протестов нужна была "сакральная жертва". И для этого они не постеснялись использовать молодежь, даже школьников.

Относительно интернета и мобильной связи, которая глушилась в течение ночи, Лукашенко заявил: это атаки из-за рубежа.

Акция в Киеве: посольство Беларуси хотели забросать яйцами

В Киеве под Посольством Беларуси несколько десятков человек собрались на акцию солидарности. Активисты выкрикивали патриотические белорусские лозунги и зажгли файеры.

Там собрались несколько десятков активистов, журналисты и правоохранители. Люди требовали осудить избиение белорусских граждан, вышедших накануне на мирный протест.

Акция поддержки белорусов в Киеве / Фото Виктории Кутьиной (24 канал)

Позже акция переросла из просто мирного митинга в столкновения:

Началось с того, что молодые люди зажгли файеры.

Впоследствии, по словам полиции, один из активистов хотел бросить яйцо в здание.

После этого произошла жесткая стычка – у полицейской машины оторвали номерной знак.

Правоохранители пошли стеной на митингующих, захвативших одного мужчину, его пошли вызволять сторонники.

По предварительным данным, всего задержали шесть человек. Среди них – бывший политзаключенный, крымчанин Александр Кольченко, пишет "Радио Свобода".

Столкновения под посольством Беларуси в Киеве – смотрите видео

Иран не будет платить МАУ Коломойского

Иран официально согласился выплатить компенсации родственникам жертв авиакатастрофы самолета МАУ в Иране. В то же время иранские власти не собирается платить компенсацию за сбитый самолет украинской авиакомпании МАУ, принадлежащей олигарху Игорю Коломойскому.

Об этом Обращайтесь в страховую: Иран не планирует платить компенсацию МАУ Коломойского

В Иране настаивают, что "Международным авиалиниям Украины" следует обращаться к европейским страховым компаниям, где и просить компенсации.

Этот самолет застрахован украинскими и европейскими страховыми компаниями. Поэтому именно они должны выплачивать компенсацию,

– заявил председатель центральной страховой организации Ирана Голамреза Солеймани.

По его словам, иранские страховые компании к этому делу не причастны никоим образом. В то же время он не уточнил, не должно ли, по его мнению, компенсацию предоставить правительство Ирана, по вине которого и был сбит самолет.

Коротко об авиакатастрофе самолета МАУ:

Авиакатастрофа самолета украинской авиакомпании МАУ произошла утром 8 января 2020 года сразу после вылета судна из аэропорта Тегерана.

Пассажирский самолет сбили ракетами, которые выпустили иранские военные.

В результате трагедии погибли 176 человек. Среди них были и 11 украинцев – 9 членов экипажа и двое пассажиров.

По делу задержали шестерых подозреваемых, но трое из них вышли, внеся залог.

Черные ящики со сбитого самолета удалось успешно считать и расшифровать во Франции в конце июля. Собственные специалисты Ирана не имели соответствующей техники и навыков, чтобы расшифровать самописец. Поэтому согласились передать в Париж.

Результаты свидетельствуют о том, что катастрофа произошла в результате ракетной атаки.



Главное об авиакатастрофе МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

Кравчук о Медведчуке в ТКГ

Леонид Кравчук заявил, что считает позицию Виктора Медведчука по Донбассу неприемлемой. Однако новый глава украинской делегации пока не определился относительно возможного участия пророссийского политика в ТКГ.

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Медведчук в ТКГ: какова вероятность

Хоть в прошлом Медведчук и Кравчук были политическими соратниками, сейчас они уже около 5 лет не общаются. А это – со времен войны на Донбассе.

Кравчук не поддерживает позицию Медведчука по Донбассу, "потому что она ставит Украину в сложное положение".

По его словам, нужно использовать опыт и украинских политиков, и различных украинских политических сил, чтобы согласовать интересы Украины с интересами и России.

Потому собственно глава делегации не исключает общения с Медведчуком.

Возможное участие Медведчука в ТКГ Кравчук пока не готов комментировать.

Я не знаю, мне сначала надо разобраться. Я только пять дней как работаю главой украинской делегации,

– пояснил политик.

И добавил, что выводы он сделает примерно через месяц.

Напомним. Лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук является кумом российского президента Владимира Путина, сторонником пророссийской позиции и идеи федерализации Украины.