У Білорусі другий день тривають протести проти результатів виборів президента. Активісти знову зібралися на вулицях із чіткими гаслами проти Лукашенка, а силовики знову ж взялися їх розганяти. Іран не платитиме компенсацій фірмі МАУ за збитий літак. Кравчук розповів, чи може він залучити Медведчука у ТКГ. Такими були головні новини понеділка, 10 серпня.

Найважливіші новини України і світу за сьогодні:

Протести у Білорусі: новий день

ТОП новина Сотні білорусів знову вийшли на протест: фото і відео

Після силового розгону мітингу 9 серпня наступного дня активісти не побоялися та знову вийшли на вулиці. Перед тим у телеграм-каналах мітингарі розробляли стратегію дій і закликали один одного краще підготуватися до бою.

І про підготовку йшлося не даремно – силовики знову почали застосовувати світлошумові гранати, кийки і просто фізичну силу.

Як і за день до того, Мінськ з самого ранку почала заполоняти військова техніка. Як повідомляв "Белсат", колони з міліцією і автозаки під'їжджали у місто з двох сторін, це свідчить про те, що влада знову готова до кривавого розгону мітингу.

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У Мінську хода мітингарів пішла за маршрутом попереднього дня: до стели "Місто-Герой", де лише 9 серпня спалахнули жорстокі і криваві сутички.

Криваві сутички минулої ночі, за інформацією правозахисників, призвели до жертв. Наразі повідомляється, що загинули три людини, а у лікарнях – десятки поранених. Протягом минулої доби правоохоронці затримали близько трьох тисяч людей, частину з них вже відпустили.

Ключове за добу про вибори у Білорусі:

ЦВК оновила попередні результати виборів: Лукашенко – 80,23%, Тихановська – 9, 09% .

. Світлана Тихановська звернулася у Центральну виборчу комісію , аби там почали перерахунок голосів і визнали попередні дані сфальсифікованими.

, аби там і визнали попередні дані сфальсифікованими. На кандидатку у президенти Білорусі Світлану Тихановську начебто готували замах . Втім, КДБ нібито тримає ситуацію під контролем.

. Втім, КДБ нібито тримає ситуацію під контролем. У місті Жлобино працівники заводу "БМЗ" оголосили масовий страйк. На місце пригнали ОМОН і автозаки, повідомлялося про 60 затриманих мітингарів.

На місце пригнали ОМОН і автозаки, повідомлялося про 60 затриманих мітингарів. До посольства України в Білорусі поки не надходила жодна інформація стосовно постраждалих чи затриманих громадян України під час сутичок 9 серпня.

Реакція світу на силовий розгін мітингу

Голова Європейської народної партії Дональд Туск закликав президента Білорусі Олександра Лукашенко оприлюднити справжні результати виборів. Також ексглава Європейської Ради наголосив на необхідності звільнити усіх затриманих.

Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель закликав звільнити заарештованих під час протестів у Білорусі.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель засудив дії білоруських силовиків.

На цьому фоні у МЗС Польщі не виключають, що події 9 – 10 серпня у Білорусі можуть призвести до санкцій проти Мінська.

Одіозна заява Лукашенка

Лише вранці 10 серпня Лукашенко виступив із заявою щодо мітингу. Протягом усього вечора і кривавої ночі протестів, він відмочувався, пресслужба була не доступнв, а офіційний сайт "впав".

Його реакція впринципі була передбачуваною і логічною, як на диктатора. За словами Лукашенка, силовики лише раз застосовували гумові кулі – коли протестувальники під час штурму відділу міліції напали на співробітника.

Озвірілі люди! Тому ситуація вночі була напряженою, але міліція – молодці, впоралися. Армію та службу безпеки ми притягнули тільки для того, щоб евакуювати виборчі комісії. Вони-то у чому винні? У чому винні вчителі та лікарі, які організували вибори?

– заявив Лукашенко.

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Президент Білорусі наголосив, що організаторам протестів потрібна була "сакральна жертва". І для цього вони не посоромилися використати молодь, навіть школярів.

Щодо інтернету і мобільного зв'язку, який глушився протягом ночі, Лукашенко заявив: це атаки з-за кордону.

Акція у Києві: посольство Білорусі хотіли закидати яйцями

У Києві під Посольством Білорусі кілька десятків людей зібралися на акцію солідарності. Активісти вигукували патріотичні білоруські гасла та запалили фаєри.

Там зібралися кілька десятків активістів, журналісти та правоохоронці. Люди вимагали засудити побиття білоруських громадян, які вийшли напередодні на мирний протест.

Акція підтримки білорусів у Києві / Фото Вікторії Кутьїної (24 канал)

Пізніше акція переросла з просто мирного мітингу у сутички:

Почалося з того, що молоді люди запалили фаєри.

Згодом, за словами поліції, один з активістів хотів кинути яйце в будівлю.

Після цього відбулася жорстка сутичка – у поліцейської машини відірвали номерний знак.

Правоохоронці пішли стіною на мітингувальників, захопили одного чоловіка, його пішли визволяти поплічники.

За попередніми даними, загалом затримали шістьох людей. Серед них – колишній політв’язень, кримчанин Олександр Кольченко, пише "Радіо Свобода".

Сутички під посольством Білорусі у Києві – дивіться відео

Іран не буде платити МАУ Коломойського

Іран офіційно погодився виплатити компенсації родичам жертв авіакатастрофи літака МАУ в Ірані. Водночас іранська влада не збирається платити компенсацію за збитий літак українській авіакомпанії МАУ, що належить олігарху Ігорю Коломойському.

Про це Звертайтесь у страхову: Іран не планує платити компенсацію МАУ Коломойського

В Ірані наполягають, що "Міжнародним авіалініям України" слід звертатися до європейських страхових компаній, де й просити компенсації.

Цей літак застрахований українськими і європейськими страховими компаніями. Тож саме вони мають виплачувати компенсацію,

– заявив голова центральної страхової організації Ірану Голамреза Солеймані.

За його словами, іранські страхові компанії до цієї справи не причетні жодним чином. Водночас він не уточнив, чи, на його думку, компенсацію не повинен надати уряд Ірану, з вини якого й було збито літак.

Коротко про авіакатастрофу літака МАУ:

Авіакатастрофа літака української авіакомпанії МАУ сталася вранці 8 січня 2020 року одразу після вильоту судна з аеропорту Тегерана.

Пасажирський літак збили ракетами, які випустили іранські військові.

У результаті трагедії загинули 176 людей. Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і двоє пасажирів.

У справі затримали шістьох підозрюваних, але троє з них вийшли, внісши заставу.

Чорні скриньки зі збитого літака вдалося успішно зчитати та розшифрувати у Франції наприкінці липня. Власні спеціалісти Ірану не мали відповідної техніки і навичок, щоб розшифрувати самописець. Відтак погодилися передати у Париж.

Результати свідчать про те, що катастрофа сталася внаслідок ракетної атаки.



Головне про авіакатастрофу МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

Кравчук про Медведчука у ТКГ

Леонід Кравчук заявив, що вважає позицію Віктора Медведчука щодо Донбасу неприйнятною. Однак новий глава української делегації наразі не визначився щодо можливої участі проросійського політика у ТКГ.

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Медведчук у ТКГ: яка ймовірність

Хоч у минулому Медведчук і Кравчук були політичними соратниками, наразі вони вже близько 5 років не спілкуються. А це – з часів війни на Донбасі.

Кравчук не підтримує позицію Медведчука щодо Донбасу, "тому що вона ставить Україну в складне становище".

За його словами, потрібно використовувати досвід і українських політиків, і різних українських політичних сил, щоб узгодити інтереси України з інтересами й Росії.

Тому власне глава делегації не виключає спілкування із Медведчуком.

Можливу участь Медведчука у ТКГ Кравчук наразі не готовий коментувати.

Я не знаю, мені спочатку треба розібратися. Я тільки п’ять днів як працюю головою українською делегації,

– пояснив політик.

Та додав, що висновки він зробить приблизно через місяць.