Главные новости 12 мая: коронавирус у рупора Путина, полетов в мае не будет, слив данных

В сеть слили данные 26 миллионов украинцев. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заболел коронавирусом. В Мининфраструктуры заявили, что возобновления полетов с 22 мая не планируется. Польша строит газопровод, что ослабит газовую империю Путина. Такими были главные новости 12 мая Украины и мира.

Главные новости в Украине и мире за сегодня:

Слив документов украинцев

В Telegram появился бот UA Baza, что выдает персональные данные и документы украинцев. В частности, в открытый доступ попали 26 миллионов водительских удостоверений. Впрочем телеграмм-бот уже удалили.

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Как рассказал глава общественной организации Электронная демократия Владимир Фльонц, бот UA Baza имел данные госреестра, а также базы новой почты и пароли из соцсетей Вконтакте и linkedin.

Мне показали не только паспортные данные, мои старые пароли, данные с биометрических паспортов и вишенка на торте – водительское удостоверение, о котором я даже не догадывался. Даже в Дии его не показывает, а у ребят в базе – есть. Вот так уже сейчас выглядит их цифровое будущее,

– заявил Фльонц.

В Министерстве цифровой трансформации любую причастность сервиса Дия к утечке данных отрицают. Там объясняют, что Дия не имеет собственной базы данных, а лишь отражает информацию из реестров.

"В Украине 9,5 миллионов водительских удостоверений, 6,5 миллионов из которых отображаются в Дии. В сети появилась информация о данных 26 миллионов водительских удостоверений", – говорят в Минцифры.

В Минцифры также сообщили, что Нацполиция уже начала уголовное производство по факту утечки персональных данных.

Эксперты провели предварительный анализ и выяснили, что эти данные собраны из информационных баз различных государственных ведомств. При этом утечка не имеет отношения к сервису Дия. Киберполиция прекратила работу этого бота.

Коронавирус у рупора Путина

У Дмитрия Пескова – пресс-секретаря президента Владимира Путина – обнаружили коронавирус. Его вместе с женой госпитализировали в больницу.

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Жена Татьяна Навка также заболела коронавирусом. Она и подтвердила заболевание, заверив, что с ними все в порядке – супруги находится под контролем врачей.

Я последние два дня прихожу в себя, у меня нормализовалось все: и кровь, и температуры нет. Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда. Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним все в порядке. Лечимся,

– рассказала женщина.

На вопрос журналистов, почему супруги находится в больнице, она ответила, что это необходимо для того, чтобы не подвергать риску всю семью. Она подозревает, что именно ее муж первый заболел, ведь он единственный член семьи, который работает.

Зато Песков сообщил, что последний раз контактировал с Владимиром Путиным уже больше месяца назад.

Интересно, что в апреле на пиджаке Пескова журналисты заметили "блокатор вирусов", эффективность которого пока не доказана. Он сказал, что хотя и не знает, действенный ли он, но для защиты "каждый носит все, что может"

Возобновления полетов с 22 мая не будет

В Министерстве инфраструктуры Украины заявили, что авиаперевозчики, которые обещают полеты из Украины уже в мае-июне, вводят украинских клиентов в заблуждение.

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Открытие авиапространства Украины пока только в планах и все будет опираться на эпидемиологическую ситуацию и действия других стран, рассказала пресс-секретарь министра Криклия Оксана Герасимова.

Такие действия до принятия решений правительством являются преждевременными и вводят в заблуждение пассажиров. Рекомендации по работе аэропортов готовятся, открытие сообщения с другими странами зависит от решений соответствующих правительств,

– объяснила Оксана Герасимова.

В Мининфраструктуры отметили, что необходимо ориентироваться на официальные заявления и решения правительства. Ведь решение о возобновлении полетов должен одобрить именно Кабинет Министров.

Также следует помнить, что Европейский Союз не рекомендовал своим членам открывать внешние границы для иностранцев до 15 июня. Украинцы тоже входят в это число.

Что известно о "возобновлении полетов"?

10 мая сразу три международные авиакомпании Wizz Аir, Czech Airlines и Lufthansa заявили о возобновлении рейсов из Украины. Полеты якобы должны возобновить в конце мая – начале июня.



Между тем уже можно забронировать билеты на рейсы Wizz Аir из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова, начиная с 23 мая.



Авиакомпания Ryanair тоже готовится к возобновлению полетов по Европе и в Украине. Однако, в отличие от других компаний, Ryanair на официальном сайте объявил, что старт будет с 1 июля.

Газопровод Baltic Pipe: как он повлияет на Путина

Власти Швеции одобрили прокладывание газопровода Baltic Pipe через территорию своей страны. Таким образом Польша получила уже все необходимые разрешения для его строительства.

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Таким образом, Baltic Pipe пройдет морскими территориями трех стран: Швеции, Польши и Дании. Его протяженность составит примерно 275 километров. Еще часть пройдет международными водами Балтийского моря.

Проект предусматривает поставку норвежского газа в Польшу в обход России. Интересно, что пользоваться газопроводом сможет и Украина, которая после начала войны в 2014 году не закупала у России газ напрямую.

Начало строительства газопровода запланировано на вторую половину 2020 года, а завершить его планируют в 2022 году. За прокладывание газопровода будет отвечать итальянская компания Saipem.



Газопровод Baltic Pipe из Норвегии в Польшу / карта с польской Википедии