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Лукашенко – известный COVID-диссидент: как Путин может отомстить за 9 мая

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Путин не простит Лукашенко проведения парада на 9 мая
Путин не простит Лукашенко проведение парада на 9 мая / Сайт президента РФ

Россия не забудет парад на 9 мая и попытается подпортить Лукашенко результат на выборах президента Беларуси, назначенных на 9 августа, считает эксперт.

Об этом 24 каналу рассказал директор Института мировой политики Евгений Магда.

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Лукашенко – известный COVID-диссидент, который постоянно отрицает пандемию. Потому ему важно показать, что он контролирует ситуацию. Но главное – Лукашенко хотел показать, что он святее Папы Римского. То есть Путина, который был вынужден отменить парад, потому что на него никто из мировых лидеров не приехал,
– подчеркнул Евгений Магда.

По словам международника, Россия это не забудет и попытается подпортить Лукашенко результат на выборах президента Беларуси, назначенных на 9 августа. Кроме того, Путин на днях заявил, что именно Россия понесла наибольшие потери во Второй мировой войне. Но это ложь – большие потери понесли Беларусь и Украина.

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У России высокий соблазн подмять под себя Беларусь. Поэтому РФ свое влияние на Беларусь не будет уменьшать. И Кремль использует президентские выборы в Беларуси, поддерживая какого-то кандидата от левой позиции, пытаясь делигитимизировать процесс выборов,
– считает Магда.

Как в Минске и Москве отметили 9 мая

  • В Беларуси прошел парад ко Дню победы, несмотря на эпидемию коронавируса в стране. В мероприятии приняли участие около 3 тысяч военных и более 150 единиц техники.
  • Президент Беларуси Александр Лукашенко тоже присутствовал на параде. По его словам, в этом "безумном мире, который потерял ориентиры, найдутся люди, которые осуждают нас за место и время проведения этого священного действа".
  • Несмотря на рекомендации ВОЗ для противодействия распространению коронавируса, на параде никто их не соблюдал: участники не соблюдали дистанцию и не использовали защитные маски.
  • В Москве празднование ограничили авиапарадом – участие в нем приняли 75 самолетов и вертолетов.

Как прошел парад в Минске: смотрите видео

 

Автор: Инна Жолобович
Теги: Коронавирус COVID-19 Владимир Путин Новости политики Новости Украины Александр Лукашенко 9 мая
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