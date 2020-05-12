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Лукашенко – відомий COVID-дисидент: як Путін може помститися за 9 травня

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Путін не пробачить Лукашенку проведення параду на 9 травня
Путін не пробачить Лукашенку проведення параду на 9 травня / Сайт президента РФ

Росія не забуде параду на 9 травня і спробує попсувати Лукашенку результат на виборах президента Білорусі, призначених на 9 серпня, вважає експерт.

Про це 24 каналу розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.

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Лукашенко – відомий COVID-дисидент, який постійно заперечує пандемію. Тому йому важливо показати, що він контролює ситуацію. Але головне – Лукашенко хотів показати, що він святіший Папи Римського. Тобто Путіна, який був змушений скасувати парад, бо на нього ніхто б із світових лідерів не приїхав,
– наголосив Євген Магда.

За словами міжнародника, Росія цього не забуде і спробує попсувати Лукашенку результат на виборах президента Білорусі, призначених на 9 серпня. Крім того, Путін днями заявив, що саме Росія зазнала найбільших втрат у Другій світовій війні. Але це брехня – більше втрат зазнали Білорусь і Україна.

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У Росії висока спокуса підім’яти під себе Білорусь. Тому РФ свій вплив на Білорусь не зменшуватиме. І Кремль використає президентські вибори в Білорусі, підтримуючи якогось кандидата від лівої позиції, намагаючись делигітимізувати процес виборів,
– вважає Магда.

Як у Мінську і Москві відзначили 9 травня

  • У Білорусі пройшов парад до Дня перемоги попри епідемію коронавірусу у країні. У заході взяли участь близько 3 тисяч військових та понад 150 одиниць техніки.
  • Президент Білорусі Олександр Лукашенко також був присутнім на параді. За його словами, у цьому "шаленому світі, що втратив орієнтири, знайдуться люди, які засуджують нас за місце і час проведення цього священного дійства".
  • Попри рекомендації ВООЗ для протидії поширенню коронавірусу на параді ніхто їх не дотримувався: учасники не тримали дистанцію та не використовували захисні маски.
  • У Москві святкування обмежили авіапарадом – участь у них взяли 75 літаків і вертольотів.

Як відбувся парад у Мінську: дивіться відео

 

Автор: Інна Жолобович
Теги: Коронавірус COVID-19 Володимир Путін Новини політики Новини України Олександр Лукашенко 9 травня
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