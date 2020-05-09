Окупанти бурхливо відсвяткували 9 травня в Криму та Донбасі: промовисті фото, відео

9 травня урочисто та масштабно відзначили й на окупованих українських територіях. В анексованому Росією Криму відбулося дуже багато заходів: окрім традиційного покладання квітів до радянських воєнних пам’ятників, тут ще пройшла акція "Безсмертний полк". Натомість на окупованому Донбасу все було дещо скромніше – в Донецьку та Луганську пройшли масові автопробіги.

9 травня в Криму: як відзначали на окупованому півострові

У Криму на 9 травня через запроваджені коронавірусні обмеження багато заходів скасували. Однак це не завадило кримчанам провести пропагандистську акцію "Безсмертний полк". Щоправда, вона отримала новий формат – жителів півострова закликали розміщувати портрети своїх родичів і ветеранів війни на вікнах будинків. Але дехто влаштував "Безсмертний полк" і на вулицях кримських міст. Про це повідомляє ресурс "Крим. Реалії".

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"Безсмертний полк" по-кримськи (Фото: "Крим. Реалії", твіттер RoksolanaToday&Крым, "Керчь.ФМ")

Крім того, в Севастополі в районі Стрілецької бухти реконструктори влаштували музичне шоу на танку Т-34 – через динаміки транслювали військові пісні. Крім того, чоловік у військовій формі часів війни заліз на вежу танка та привітав усіх букетом квітів. А водії, що проїздили повз відповіли на це гудками.

Також на вулиці міста вийшли майже двісті людей – більшість була без масок. Дехто виходив сім’ями та мав із собою фотографії родичів, які воювали. Несли люди й квіти до Вічного вогню на площі Нахімова.



9 травня в Севастополі багато хто виходив без масок, зокрема літні люди

У Севастопольській бухті пройшов парад військової техніки. Участь у заході взяли судна Чорноморського флоту РФ:

малий ракетний катер "Вишній Волочек",

великий десантий корабель "Азов",

фрегати "Адмірал Ессен" і "Адмірал Макаров",

сторожовий корабель "Ладний",

підводний човен "Ростов-на-Дону".

Також відбувся політ вертольотів і літаків зі складу полків морської авіації ЧФ.

Військовий парад у Севастополі 9 травня: відео

Щодо решти міст, то тут також на вулиці люди виходили без масок. Участь у заходах брали сім'ї з дітьми, а також військові пенсіонери, ветерани Афганської війни та казаки. Водночас у дворах будинків, де живуть ветерани, оркестри виконували радянські військові пісні.

Як відзначали 9 травня в Криму (Фото: "Крим. Реалії", твіттер RoksolanaToday&Крым, "Керчь.ФМ")

В окупованій Керчі, як і в Севастополі, замість звичайного параду, відбувся авіаційний – над містом пролетіли вертольоти Ка-27 і Мі-8, літаки Ан-26 і Бе-12, багатоцільові винищувачі Су-30СМ, фронтові бомбардувальники Су-24М. Водночас сотні керчан, попри карантин, піднялися на гору Мітрідат, щоб подивитися авіашоу. Піднімалися вони сюди факельною ходою й уночі. Традиційно багато хто був без масок.

Що відбувалося 9 травня в окупованій Керчі (Фото: "Крим. Реалії", твіттер RoksolanaToday&Крым, "Керчь.ФМ")

Авіапарад із нагоди Дня перемоги в окупованій Керчі: дивіться відео

Не оминули нагоди пропіаритися і так звані керівники Криму. Зокрема, Сергій Аксьонов поклав квіти до Вічного вогню на Могилі невідомого солдата, що у Сімферополі.

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Возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь» на Могиле неизвестного солдата в парке им. Ю. А. Гагарина и Военном мемориальном кладбище в Симферополе #ДеньПобеды #Крым #Россия pic.twitter.com/5u7103EwQM — Сергей Аксёнов (@aksenov_sv) May 9, 2020

День перемоги в окупованому Луганську: що влаштували бойовики

У столиці так званої "ЛНР" 9 травня пройшов святковий автопробіг. Участь у заході взяли понад тисяча автомобілів. Стартувала колона на естакаді біля залізничного вокзалу. Звідти автомобілі з символікою фейкової республіки, Росії, червоними "прапорами Перемоги" почали свій рух вулицями міста. Бойовики кажуть, що протяжність колони на старті склала понад два кілометри. Цікаво, що через загрозу коронавірусу автомобілісти не зупинялися та не виходили біля пам'ятників і меморіалів. Щоправда, це не завадило їм заїхати в житлові квартали, передає ресурс "РИА Новости".

Автопробіг із нагоди 9 травня в Луганську (Фото: "РИА Новости")

Також парад авто відбувся у центрі міста. Але тут уже участь взяли бойові "Катюші", артилерійські установки, мотоцикли та вантажівки часів Другої світової.

Дивіться відео параду радянської військової техніки в окупованому Луганську

Крім того, в Луганську на 21:00 було заплановано салют.

Я думаю, що 75 річниця Великої Перемоги заслуговує на такий масштаб саме день у день. Тому хочеться, щоб люди були готовими, щоб не було перших думок про те, що у нас знову починаються бойові дії,

– зазначив очільник так званої "Народної ради" "ЛНР" Денис Мірошниченко.

9 травня по-донецьки: у "ДНР" відзначили День перемоги масштабно

Схожий на луганський радянський автопробіг пройшов і в окупованому Донецьку. Бойовики його називають наймасштабнішим за всю історію фейкової республіки. Колону очолив ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін. Він їхав на машині ГАЗ "Победа".

Стартував пробіг на південній околиці Донецька. А далі під пісні воєнних років колона проїхала через все місто та розтягнулася на десятки кварталів. На вікна машин окупанти прикріпили фотографії учасників Другої світової та загиблих у війні на Донбасі бойовиків. Також багато хто розмістив російські та прапори "ДНР" і перемоги.

Автопробіг фінішував в Парку культури та відпочинку. Тут окупанти розгорнули копію червоного "Прапора перемоги", а машини вишикувалися в формі ювілейної дати "75". Цікаво, що як донеччани, які вітали автопробіг, так і його учасники були здебільшого без масок.

Бойовики кажуть, що автопробіг став альтернативою акції "Безсмертний полк", яку скасували через ситуацію з коронавірусом.

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В окупованому Донецьку з нагоди Дня перемоги влаштували радянський автопробіг (Фото: ТАСС, ЗМІ бойовиків)